NÉCROLOGIE : Décès subit, ce matin, de Gérard Quirin

Gérard Quirin, un des piliers de notre personnel administra-tif depuis une quarantaine d’années, est décédé subitement ce matin à l’âge de 61 ans.Malgré qu’il ait eu à faire face à de petits ennuis de santé — d’où il s’était courageusement relevé depuis quelques mois déjà — il avait accompli ce matin, avec bonheur, sa coutumière petite tâche quotidienne : celle de déposer une de ses petites filles à la garderie de Pointe-aux-Sables. En y revenant, il avait croisé un voisin et après un brin de causette dans la bonne humeur est rentré chez lui pour se préparer à rejoindre le travail. Quand il a été pris d’un malaise quelques minutes après, ses proches n’ont pas attendu pour le diriger au plus vite vers la clinique du Bon Pasteur, à Rose-Hill. Mais il devait succomber en route.

À son épouse, Marie-Ange, à son fils Olivier et à ses trois filles, Mélanie, Virginie (toutes deux absentes du pays) et Aurélie, Le Mauricien et tout son personnel offrent leur sincère sympathie.

À l’heure où nous mettions sous presse, l’heure et la date de ses funérailles n’étaient pas encore fixées.