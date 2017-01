NÉCROLOGIE – Ils nous ont quittés en 2016

Durant l'année écoulée, plusieurs figures emblématiques du sport local ont quitté ce monde. Le 7 septembre, le sport mauricien a perdu l'un de ses fervents soldats en la personne d'Ismaël Valimamode, décédé à l'âge de 65 ans suite à une longue maladie.

Cet homme s'était dévoué à l'épanouissement de Rodrigues, son île natale, que ce soit en tant qu'ancien fonctionnaire de la Santé, où il a travaillé pendant plus de 40 ans, ou dans sa mission politique en tant que commissaire de l'Assemblée régionale de Rodrigues (ARR). Ismaël Valimamode aura laissé derrière lui des souvenirs indélébiles chez ceux qui l'auront côtoyé. D'ailleurs, le chef commissaire de l'ARR, Serge Clair, met en exergue le sens de l'humour et d'ouverture de cet homme au parcours exceptionnel. Il se rappelle encore deux expressions régulières si chères au défunt : « Quand Maël parvenait à terminer une tâche à sa satisfaction, il disait toujours : 'Mo finn mark enn goal !' Ou encore : 'Si ou fer enn pa, nou pou fer nef pa'».

L'ancien commissaire Valimamode, grand amateur de pêche, de natation, de plongée, de foot et basket-ball, était également connu pour sa modestie. Ainsi, avec une lucidité sans égale lors de sa maladie, il avait fait comprendre à qui de droit qu'il ne voulait pas que son nom soit attribué à quoi que ce soit comme pour perpétuer sa mémoire. Il avait consacré ses derniers efforts à élaborer le projet de médecin de famille pour chaque foyer afin de lutter contre les maladies non-transmissibles, phénomène qui a atteint un taux alarmant dans l'île.

On se souviendra également de Dany Imbert comme un des plus talentueux footballeurs de sa génération. Il a d'ailleurs été un des piliers de la sélection nationale dans les années 70'sous l'ère du regretté Mamade Elahee. C'est d'ailleurs la seule sélection senior à ce jour à avoir participé à une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, soit en 1974, au Caire en Égypte. Dany Imbert avait alors marqué les deux seuls buts mauriciens à cette compétition face à la Guinée et au Zaïre. Les Mauriciens furent éliminés au premier tour certes, mais cette performance reste quand même l'une des meilleures réalisées par le Club M, aux côtés duquel il a aussi remporté les Jeux des îles de l'océan Indien 1985. Dany Imbert a su en outre faire profiter de son génie en club en aidant le Racing, en 1978, à décrocher le titre de champion de Maurice. Ce, avant de mettre un terme à sa carrière en 1983. Par la suite, il s'est investi pour relancer le football mauricien tout en travaillant à la Mauritius Commercial Bank.

Jacques Malié, ancien recteur du collège St-Esprit, a rappelé que Dany Imbert a fait ses débuts au collège du St Esprit, où il a été un champion du 100m. Un sprinter hors norme de l'époque, dont la vitesse a fait de lui un excellent ailier. « Je me souviens de ce trio magique qu'il formait avec Ned Charles, notre ailier gauche, et Christian Hitilambeau comme avant-centre. Malgré sa petite taille, Dany était véloce et pas facile à arrêter. Il excellait dans ses dribbles extraordinaires. Il avait une frappe très puissante et marquait beaucoup de buts », se souvient-il.

Guy-Alain Monassie, autre ancien attaquant du Racing Club également champion de Maurice en 1978, s'en est aussi allé. Comme Danny Imbert, Guy-Alain Monassie a laissé son empreinte dans l'histoire de ce club. Il a d'ailleurs été de la génération dorée, ayant remporté le titre de 1978. On se souviendra de lui comme un passionné du ballon rond ayant contribué à la formation de nombreux jeunes, notamment ceux du Curepipe Starlight, où il fût entraîneur.

Roberto Juhel a été autre fleuron qu'a perdu le Racing Club cette année. Cet ex-volleyeur de la sélection nationale et du Racing Club est considéré comme un monument de la discipline. D'ailleurs, il aura marqué l'histoire à la fin des années 70'et au début des années 80', notamment comme ancien passeur du Racing, avec qui il a conquis de nombreux titres nationaux. Roberto Juhel a également connu la gloire avec la sélection nationale où il a décroché l'or aux Jeux des îles de 1979 et l'argent lors de l'édition suivante en 1985. Pour rappel, il a déjà été entraîneur et président du Racing Club.