NÉCROLOGIE : Jacques David, féru d'histoire

Jacques David, passionné de la réhabilitation des descendants d'esclaves et des travailleurs engagés, est décédé hier à l'âge de 70 ans. Après une carrière comme enseignant notamment au Collège St-Joseph, Jacques David a embrassé le journalisme en se joignant à l'équipe de l'express, puis à celle du Mauricien, où il s'est intéressé avec engouement à l'actualité politique et à la culture pendant plus d'une décennie. Il a par la suite quitté notre rédaction pour lancer le journal Le Quotidien avant d'être recruté dans l'équipe de communication de l'ancien Premier ministre, Navin Ramgoolam.

Jacques David a, en outre, siégé au sein de la Commission Justice et Vérité, présidée par Alex Boraine. Les informations qu'il avait réunies dans le cadre de ses recherches sur l'histoire et la vie des esclaves à Maurice ont débouché sur la rédaction d'un livre consacré à l'esclavage. Après la publication du rapport, il a continué d'aider de nombreuses personnes dans leur recherche en vue de récupérer les terres qu'ils avaient perdues. Jacques David a poursuivi sa carrière dans la presse durant ces dernières années, travaillant pendant quelque temps dans une radio privée.

Ses funérailles ont eu lieu ce matin en l'Église de Ste-Croix.

Le Mauricien présente ses plus sincères condoléances à son épouse Maryse et ses enfants.