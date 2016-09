NÉCROLOGIE - RODRIGUES : Décès du commissaire Ismaël Valimamode

Ismaël Valimamode, commissaire à la Santé et aux Ports de l’Assemblée régionale de Rodrigues, est décédé dans la soirée d’hier à Maurice, des suites d’une longue maladie. Il était dans l’île depuis le mois dernier pour se faire soigner. Ses funérailles se sont déroulées ce matin au cimetière de Riche-Terre, selon les vœux exprimés par les membres de la famille du défunt.

Tenaillé par cette maladie, Ismaël Valimamode avait abandonné ses responsabilités au sein du conseil exécutif de l’Assemblée régionale, la suppléance ayant été assurée par d’autres membres. D’ailleurs, il n’avait pas participé à la dernière séance de l’Assemblée régionale avec la motion de censure du minority leader, Gaëtan Jhabeemissur, contre le chef commissaire, Serge Clair.

Homme très affable et personnalité très connue de Rodrigues, Ismaël Valimamode a été un des plus fidèles lieutenants du leader de l’OPR pour le combat en faveur de l’autonomie de Rodrigues. À l’annonce de son décès dans la nuit d’hier, le bureau du chef-commissaire a décrété trois jours de deuil dans l’île, soit d’aujourd’hui à samedi.

Un communiqué émis à 1h30 ce matin note que : « La popilation invité pou ene moman receuilleman devant bureau Commission la Santé ek Sports, bâtiment Alfred Northcoombes, Port Mathurin, nimporte ki l’heure entre 9h00 ek 3h00 dan sa 3 jours la pou rane ene dernier hommage Commissaire Ismaël Valimamode. Ene livre condoléance pou aussi ouvert pou piblik. Bureau Chef Commissaire tenir présente so sympathie à toute la famille, tou banne proche ek tou banne dimoune ki fine touché par départ Commissaire Ismaël Valimamode. »

Le Mauricien présente ses sympathies à la famille endeuillée.