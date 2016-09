NÉCROLOGIE : Rodrigues perd un ami

C'est avec peine que le mouvement sportif, plus précisément celui de Rodrigues, a appris jeudi matin, le décès de l'ancien commissaire de la Santé et des Sports, Ismaël Valimamode. L'ancien gardien de but des Muslim Scouts des années 60 a perdu, à 66 ans, sa longue bataille qu'il menait face à une maladie. Toutefois, Ismaël Valimamode a marqué de son empreinte le sport rodriguais, de par son engagement en faveur de ses sportifs, mais aussi en faveur de tout un peuple de l'île, en sa qualité d'ancien infirmier et, jusqu'à sa mort, comme responsable du dossier santé au sein du gouvernement que dirige Serge Clair. C'est du reste par amitié pour ce dernier qu'Ismaël Valimamode a embrassé sur le tard une carrière en politique.

Ceux qui l'ont connu au cours de ces 50 dernières années vous le diront : Ismaël Valimamode a été un homme de principe, un homme de cœur et surtout animé par le sens du devoir. Certains diront même qu'il était un farceur invétéré ne ratant pas un seul instant pour lancer une blague. Celui qui était marié à Jeannette et qui était père d'Aslam (étudiant en Australie), était connu comme étant un homme très pieux, mais aussi très simple et très engagé au sein de la communauté rodriguaise. Ce n'est d'ailleurs pas une surprise qu'il a été élu dans la région 5 lors des élections de 2012 sous la bannière de l'OPR.

D'autant que l'on sait qu'Ismaël Valimamode était très connu dans le domaine de la santé ou il avait commencé comme infirmier avant d'être Nursing Administrator. Son engagement et son dévouement auprès des malades - rendant même visite à ceux qui ne pouvaient se déplacer - ont fait de lui un homme aimé dans l'île. Sa force : il se sentait avant tout Rodriguais et fier de l'être. Son combat aura été destiné au peuple de rodrigues dans son ensemble et non une race, voire une communauté. À Rodrigues d'ailleurs, il est reconnu pour avoir mis en place plusieurs projets d'envergure dans le domaine de la santé, et ce, avec succès.

Au niveau sportif, on retiendra de cet homme sa volonté et sa détermination à faire avancer les choses dans la bonne direction. Lors de sa première interview accordée à Week-End, il parlait de son souhait de faire fonctionner à nouveau la piscine Maréchal, alors dans un état déplorable. Sa conviction a fait que cette infrastructure avait par la suite retrouvé des couleurs avant de connaître ensuite le même sort de la période 2012. À Week-End, Ismaël Valimamode avait récemment précisé être au courant du problème tout en indiquant qu'une étude avait été réalisée par une compagnie privée et qu'un rapport avait été soumis à l'Assemblée régionale pour que des rénovations nécessaires soient entreprises.

À une autre question sur ce sujet, il avait affiché sa confiance que les choses iront mieux : « L'idée était excellente (Ndlr : d'avoir une piscine à Rodrigues) et reste toujours une superbe idée. Mais nous reconnaissons que ce n'est pas facile de gérer une piscine de cette envergure vu le problème d'eau. Toutefois, avec le développement qui se fait au niveau de l'eau dans l'île, le problème sera résolu très bientôt. »

On retiendra aussi que sous son mandat, l'ancienne piste du stade synthétique du Camp du Roi, à Port Mathurin, a fait place à une piste flambant neuve, sans compter les rénovations entreprises au niveau des gradins et autres vestiaires. Plusieurs autres projets de l'ordre de l'infrastructure ont aussi été réalisés dans l'île. Connu pour être proche des sportifs et des dirigeants, Ismaël Valimamode a participé au développement actif du sport dans l'île et n'a pas manqué de soutenir tous ceux qui ont fait honneur à Rodrigues tant sur le plan national qu'international. Un soutien qui n'est cependant pas étranger quand on sait qu'Ismaël Valimamode a défendu les buts des Muslim Scouts dans les années 60. Passionné de sport, il a aussi été basketteur et volleyeur, entre autres, avant d'être entraîneur de football avec la formation de Solitaire, plusieurs fois championne.

Rodrigues aux JIOI en tant qu'île

On retiendra aussi de lui son engagement à faire de Rodrigues une île sportive « indépendante », d'où sa prise de position en faveur de la création d'un Comité régional olympique sportif (CROS), mais aussi pour une participation aux Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien (-18 ans) et aux Jeux des Iles en tant qu'île. C'était d'ailleurs son souhait le plus cher. Il disait aussi récemment son regret que le CROS n'avait pu voir le jour et c'est bien dommage que certains n'ont jamais voulu comprendre cette démarche. Il s'est aussi toujours élevé contre « l'attitude de la majorité des fédérations sportives à l'égard des sportifs rodriguais. Cette attitude n'a toujours pas changé et pire, ces fédérations continuent à se servir des sportifs rodriguais. »

Ismaël Valimamode a aussi été un commissaire très accessible et très attentionné en ce qu'il s'agit du sport de masse et de la philosophie du sport pour tous. Il a d'ailleurs été derrière l'organisation des activités dans les villages pour inciter les rodriguais à pratiquer du sport, afin de se maintenir en bonne santé. L'ancien commissaire des Sports est aussi connu pour avoir été toujours à l'écoute des différents comités régionaux. D'ailleurs, il a aidé à placer son île sur la carte régionale et internationale avec l'organisation des compétitions en judo, athlétisme, volley-ball, en boxe, en trail et récemment en kite surf.

C'est en boxe que le commissaire des Sports s'est associé pour la dernière fois lors du tournoi des 30 et 31 juillet dernier au gymnase Malabar. Le président du comité régional de boxe, Jean Rex Henriette garde d'Ismaël Valimamode le souvenir d'un homme très abordable et qui avait toujours une approche très humaine. « Nous avons organisé le tournoi inter-île à deux reprises et le commissaire a toujours été là pour nous aider. Au niveau de la boxe, nous n'avons jamais eu à nous plaindre. Maël (Valimamode) avait aussi la volonté de faire changer les choses. C'est dommage qu'il n'a pas eu le temps de terminer tout ce qu'il avait entrepris », a déclaré Jean Rex Henriette.

Il a toujours cru dans le sport-études

L'ancien commissaire des Sports a aussi été celui qui a relancé les différents Pole associés au Trust Fund for Excellence in Sports (TFES) dans l'île. Il a cru et aidé dans la mise en place du sport-études dans l'île. Cela grâce au soutien d'un ami de très longue date, nommément l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports et ancien Chief Executive officer du TFES, Michael Glover. Ce dernier a d'ailleurs déclaré avoir appris avec peine le décès d'Ismaël Valimamode, jeudi dernier. « J'ai été le voir en clinique, il y a une semaine, et j'ai vu que cela n'allait pas du tout. J'ai été très triste en apprenant son décès et j'adresse mes plus vives sympathies à son épouse et à son fils. Mes condoléances vont aussi au Chef commissaire Serge Clair », a souligné Michael Glover.

Ce dernier s'est aussi remémoré des bons souvenirs de son ancien ami qu'il avait connu en tant qu'ancien joueur du Racing, alors qu'Ismaël Valimamode défendait lui les buts des Musclim Scouts. « Maël était aussi un passionné de basket-ball et de tennis. Lorsque je me suis rendu dans l'île en 1983 pour les Jeux de Rodrigues, il était là pour donner un sacré coup de main dans l'organisation des compétitions en basket et tennis. Maël vouait une grande passion pour le sport. C'était quelqu'un d'affable et très facile à côtoyer. C'était un Rodriguais de cœur et voir quelqu'un issu d'une communauté minoritaire élu aura été un bel exemple, voire une très belle ouverture d'esprit », a confié Michael Glover. Il a ajouté qu'Ismaël Valimamode aura été un exemple en tant qu'homme et dirigeant. Il a souhaité que son remplaçant fasse aussi bien que lui.

À tous ceux que ce deuil afflige, Week-End présente ses plus vives sympathies.