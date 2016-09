NÉCROLOGIE:L'esprit curieux de Mohammad Rawoo

Mohammad Rayhood Rawoo, un dentiste très connu du centre de Vacoas, est décédé le 14 août dernier à l'âge de 56 ans. Né à Rivière-des-Anguilles, il a fréquenté l'école primaire de sa localité et le collège Royal de Port-Louis. Boursier du gouvernement russe, il a fait des études en « dental surgeon » et stomatologie à Moscou. À son retour au pays, en 1988, il a ouvert un cabinet de dentiste non loin de la municipalité de Vacoas-Phoenix. Gentil et serviable, il avait un esprit curieux, aimait la pêche, la mer, la musique et les rencontres entre amis ou en famille.

Ses funérailles ont eu lieu dans l'après-midi du dimanche 14 août rue Willougby, à Curepipe, et l'inhumation a eu lieu au cimetière de Camp-Diable. Nous présentons nos plus vives sympathies à la famille Rawoo.