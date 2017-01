NÉGLIGENCE MÉDICALE-Nomination contestée: Le Dr Maudhoo rétrogradé du poste de directeur d'hôpital

Le Dr Madan Mohan Karmavir Maudhoo, dont la nomination en novembre dernier au poste de Regional Health Director avait suscité l'indignation générale parmi les médecins de l’État, n'occupe plus cette fonction depuis ce week-end. Pour rappel, il avait été reconnu coupable par le Medical Disciplinary Tribunal de négligence médicale ayant entraîné la mort d'un nourrisson, mais avait été choisi pour ce poste à responsabilité. Deux mois après, les autorités se ravisent sur leur choix et le démettent de ses fonctions.

Le Dr Maudhoo occupait ce poste de RHD à l'hôpital Nehru, à Rose-Belle, et durant la matinée de samedi dernier, les chefs de département de cet établissement ont été informés officiellement de son départ de ce poste de direction. Le directeur par intérim leur a fait part d'une communication du ministère de la Santé à ce sujet. Selon nos informations, la décision du ministère fait suite à une décision de la Public Service Commission dans cette direction après avoir pris connaissance, tardivement, du rapport accablant du Medical Disciplinary Tribunal au sujet d'un cas de négligence médicale dans lequel le Dr Maudhoo était impliqué.

« On a été choqué par la nomination du Dr Maudhoo parce qu'il y avait un rapport accablant du Medical & Disciplinary Tribunal contre lui. Et au lieu de le sanctionner, on lui accorde une promotion ! Il n'y a qu'à Maurice que ce genre de choses peut arriver... Nous sommes satisfaits que le ministère ait revu sa décision. C'est grâce à la presse écrite que la justice a triomphé dans cette affaire », réagissent des médecins.

Trois organismes précisément, soit la Santé, le Medical Council et la Public Service Commission, avaient été pointés du doigt par les médecins qui se sont élevés contre cette nomination. « Même si cette nomination a été annulée après deux mois, il ne faut pas oublier que chacune de ces trois entités a eu une part de responsabilité dans ce choix car chacune d'entre elles n'avait les moyens de vérifier les détails du parcours professionnel de chaque candidat », affirment nos interlocuteurs.

Pour rappel, un autre médecin, soit le Dr Geerdhar Rye Ramdenee, avait été trouvé coupable par ce tribunal dans ce même cas de négligence, ce dernier ayant été démis de ses fonctions depuis le mois de mai 2016. D'où la consternation des médecins des hôpitaux, en apprenant la nouvelle de la nomination du Dr Mohan Karmavir Maudhoo à la plus haute fonction du service hospitalier. « Une politique de deux poids deux mesures », avaient crié les médecins mécontents.

Dans son rapport en date du 26 août dernier, le Medical Tribunal pointait du doigt le leadership du Dr Maudhoo qui, au moment des faits, agissait comme le chef de département de gynécologie à l'hôpital de Rose-Belle. « As head of the gynaecology Department, it is expected that Dr Maudhoo issued strict instructions to his colleague to perform certain interventions as and when required. It appears from the record that Dr Maudhoo has not exercised his authority as head of the Unit. There is a lack of leadership on his part in taking a prompt action in the best of the patient. » Le tribunal souligne aussi plus d'une fois dans son rapport l'absence d'une prise de décision adéquate au moment opportun dans le traitement de la patiente et estime que le Dr Maudhoo « a failli » à ce niveau.

Autre élément ayant ajouté à la colère des médecins des hopitaux devant cette nomination : l'envoi tardif du rapport du Medical Tribunal à la PSC par le Medical Council. Cet organisme de contrôle de la profession médicale a en effet reçu ce rapport du tribunal contre le Dr Maudhoo au début du mois de septembre et l'a envoyé à la PSC le 25 novembre alors que la nomination du principal concerné avait déjà été ratifiée par le ministère et qu'il était déjà en fonction.

Selon nos informations, le Medical Council aura maintenant à prendre des sanctions contre les Drs Geerdhar Rye Ramdenee et Maudhoo en fonction de la gravité des fautes relevées par le Medical Disciplinary Tribunal.