NESTLÉ HEALTH KIDS PROGRAMME : Une amélioration au niveau des habitudes alimentaires et des activités physiques

Lancé en juin 2016 à l’intention de 1 500 élèves de Grade 2 dans 34 écoles primaires, le Nestlé Health Kids Programme vise à promouvoir la connaissance des enfants au niveau de la nutrition et de la santé en milieu scolaire. Une étude d’évaluation effectuée dans ce contexte auprès de 1 304 élèves, 54 enseignants et 288 parents avant et après la mise en œuvre du programme démontre une amélioration dans la consommation de fruits et légumes, de l’eau et de produits laitiers de même que davantage d’activités physiques chez les enfants. C’est ainsi que 39 écoles additionnelles en bénéficieront cette année. Le rapport d’évaluation souligne que les parents ont un rôle important à jouer dans l’encouragement d’une alimentation saine chez l’enfant.

Le rapport d’évaluation du Nestlé Health Kids Programme, réalisé par le MIE, démontre des résultats positifs, ce qui a conduit le ministère à valider l’extension du programme dans 39 autres écoles. Les activités et matériels pédagogiques utilisés dans ce contexte, tels des manuels d’activités, un tableau magnétique, un tapis de jeux sur la nutrition, des ballons et des cordes à sauter, ont été efficaces dans l’apprentissage des enfants.

Selon le rapport, la nutrition des élèves de Grade 2 a progressé de 17% au niveau de l’identification des aliments sains et de 20% du côté des habitudes saines à adopter. Par ailleurs, 92,1% des parents se disent mieux informés sur les aliments sains grâce au manuel pédagogique sur la nutrition. De plus, 33% des enseignants estiment que les élèves consomment quotidiennement des fruits alors qu’avant l’introduction du programme, le taux était de 16%. La consommation quotidienne d’eau chez les élèves a aussi augmenté de 72% à 80,8%. La fréquence de la consommation de boisson gazeuse, elle, a baissé. Des participants, soit 78%, affirment en consommer rarement contre 72,7% avant l’implémentation du programme.

« Plusieurs facteurs, tels l’âge, le genre ou encore la sensibilité culturelle, ont été pris en considération pour développer les ressources éducatives », selon Brinda Oogarah-Pratap, coordinatrice du Nestlé Healthy Kids Programme et Associate Professor au MIE. Elle poursuit : « Le livret d’activités a aussi été une opportunité pour les parents de participer activement dans le processus éducatif de leurs enfants en aidant ces derniers à compléter les activités. L’évaluation démontre que 39,3% des enfants interrogés au départ ont identifié les frites comme un aliment sain, comparé à 12,7% après la mise en œuvre du programme. »

Brinda Oogarah-Pratap estime de plus que « le Nestlé Healthy Kids Programme a entraîné une baisse dans la consommation journalière d’aliments faibles en apport nutritif, comme les sucreries, parmi les enfants ». « Les lunchboxes remises aux élèves sont utilisées pour apporter des fruits alors que le ballon et la corde à sauter sont davantage utilisés lors de la récréation par les enfants. Vu les résultats positifs obtenus, les enseignants étaient nombreux à exprimer leur souhait de voir le programme s’étendre aux écoliers de Grade 3 et au-delà ».

Allan Brelu-Brelu, Cluster Manager – Indian Ocean Islands de Nestlé, ajoute que « la lutte contre les maladies non transmissibles à Maurice nécessite la collaboration des diverses parties prenantes ». Et d’ajouter : « Le Nestlé Healthy Kids Programme est présent dans 84 pays et touche 8,4 millions d’enfants à travers le monde. Ce programme est adapté au contexte culturel local et a été imaginé et conçu par des professionnels de l’éducation, de la nutrition et de la santé, avec l’appui du ministère de l’Éducation. La décision d’étendre le programme dans 39 écoles additionnelles rejoint notre objectif de promouvoir la connaissance en matière de nutrition et de santé chez l’enfant, par le biais de l’éducation. Les outils pédagogiques ont été développés de manière à encourager la participation des parents dans les activités, car les habitudes alimentaires chez l’enfant sont souvent influencées par le choix de leurs proches. »