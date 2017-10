À NEUF DANS UNE VOITURE : Décès d'un nourrisson de 10 jours

Une sortie familiale a viré au drame hier après-midi après qu'une voiture, une Kia Picanto, a violemment percuté un arbre sur la route de La Gaulette menant vers Bambous. À bord se trouvaient neuf personnes, dont un nourrisson de 10 jours, qui n'a pas survécu à l'accident. Selon la police, le conducteur, âgé de 22 ans, a déclaré « avoir perdu le contrôle de son véhicule » après l’éclatement d’un pneu.

Le conducteur soutient ne pas avoir réussi à éviter la collision ayant causé la mort d'un nourrisson de dix jours, dont la mère était aussi dans la voiture. L'autopsie du corps sera pratiquée dans la journée pour déterminer la cause du décès. Dans le véhicule se trouvait aussi un autre bébé de dix mois, qui est admis à l'unité des soins intensifs, de même que deux enfants âgés de 2 et 3 ans, actuellement hospitalisés. Les blessés ont été évacués par le Samu, certains à l'hôpital Victoria et d'autres à l'hôpital Jeetoo. Même si l'alcootest pratiqué sur le jeune homme s'est avéré négatif, il devra faire face à une accusation provisoire d'homicide involontaire. Il a été placé en état d'arrestation hier soir. La famille s’était rendue à la plage du Morne pour une journée de détente, l'accident étant survenu sur le chemin du retour. Des membres du Scene of Crime Office, qui ont examiné la Kia Picanto, soumettront leur rapport aux enquêteurs sous peu.

Autre décès survenu sur nos routes, celui d'Even Ramsamy, 20 ans, et qui a succombé à ses blessures hier soir alors qu'il était admis à l'ICU de l'hôpital du Nord depuis samedi à la suite d'un accident de la route à Piton. Le jeune homme était à moto quand il a été percuté par une fourgonnette conduite par un superviseur de 35 ans. Ce dernier avait déclaré dans sa déposition avoir « tout fait » pour éviter la collision, mais sans succès. La police de Piton poursuit son enquête dans cette affaire. Les funérailles d'Even Ramsamy auront lieu cet après-midi.

Dans le même registre, la police de Bambous tente d'établir l'identité d'un piéton ayant été fauché par une voiture hier soir sur la route Palma, à Pierrefonds. Mandé sur les lieux, le personnel du Samu a noté que la victime avait déjà rendu l'âme. Le corps a été transporté à la morgue de l'hôpital Victoria, où une autopsie sera bientôt pratiquée pour déterminer la cause du décès. Le conducteur de la voiture, âgé de 28 ans, a déclaré que le piéton marchait au milieu de la route et que, comme il faisait sombre, il ne l'avait pas vu. L'alcootest pratiqué sur lui s'est avéré négatif. La police de Bambous a ouvert une enquête sur les circonstances de ce drame.