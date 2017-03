NEW GRAVITY : Les Yamakasi de l’OI à Maurice

Du 17 au 19 mars, l’IFM ouvre le parkour de Maurice au crew réunionnais New Gravity. Inspirée par les Yamakasi du cinéma français, cette discipline sportive fait de plus en plus d’adeptes à travers le globe. Il débarque chez nous sous la forme d’Emergency, un spectacle du chorégraphe Jérôme Brabant, où acrobaties urbaines et danse contemporaine occupent largement le terrain.

Avec Said Momo Toto, le fondateur de New Gravity, Scope rebondit sur le parcours d’obstacle de ce groupe qui tente d’imposer cette discipline extrême à La Réunion.

Sauter sur les toits, faire des acrobaties sur les escaliers, escalader des murs ou se déplacer en équilibre : ce ne sont pas les obstacles qui font rechigner ces adeptes de parkour. Sur YouTube, les vidéos présentant cette discipline totalisent des millions de vues et attirent de plus en plus de passionnés. “C’est un sport qui consiste à se déplacer dans le milieu urbain efficacement et le plus rapidement possible”, confie Momo. Ce prof de sport, âgé de 21 ans, qui vit et respire parkour, précise que dans l’orthographe de la discipline, le “k” remplace le “c”. Entre Momo et le parkour, c’est une belle histoire qui a débuté depuis l’enfance.

Parkour.

Comme beaucoup de jeunes de son temps, Momo est fasciné par le film d’Ariel Zeitoun Yamakasi (2001) et ses acrobaties hors du temps. “Je voulais faire comme eux.” En 2012, avec d’autres jeunes, il fonde New Gravity. Faute d’être premier dans cet art à l’île sœur, “notre crew est un des plus actifs”, souligne son fondateur.

New Gravity a débuté ses activités avec sept passionnés et s’est transformé en une association réunissant une soixantaine d’adhérents en 2013. Le noyau de l’équipe est composé des membres suivants : Adeline Ferrard (Adèle), Salime Be Elanrif (Elli), Liane-Cécile Vivendeuil (Lilou), Aly Christophe (Kriis Acrostreet), Alex Pascal, Tanguy Techer, sans oublier Momo. Originaires de La Réunion, de Madagascar et de Mayotte, ces jeunes se passionnent pour des disciplines sportives qui défient les lois de l’apesanteur. New Gravity est la plus jeune association sur le territoire à pratiquer le parkour.

La peur de l’inconnu.

Ce fut compliqué d’imposer cette discipline à La Réunion. “Cet art du déplacement inconnu était considéré par beaucoup comme dangereux. Ce que l’on faisait n’était pas assimilé à un sport, et on nous prenait pour des petits voleurs”, raconte le jeune homme. “L’inconnu fait peur. Mais nous pratiquons cette discipline par passion et souhaitions justement nous faire remarquer et connaître auprès du public réunionnais.”

New Gravity devient une association en 2013, avec à sa présidence Ludovic Mazeau. Une aubaine pour valoriser ce sport et asseoir sa notoriété à La Réunion. Sollicité pour bon nombre d’événements au niveau local, New Gravity gravit un à un les échelons et passe à un autre stade en 2014, avec le théâtre. “Le président du Festival Total Danse, organisé par le Teat Champ Fleuri, nous a proposé de réaliser un show dans notre discipline. On s’est donné à fond pour être à la hauteur devant le public réunionnais. Suite au succès de ce premier passage sur scène, nous avons fait la rencontre de Jérôme Brabant. Cela a donné naissance à Emergency.”

Concentré de vitalité.

La rencontre avec Jérôme Brabant, dont le domaine de prédilection est le contemporain, a été une étape importante. “Emergency est un mélange de danse urbaine et contemporaine qui met en lumière l’émergence d’une nouvelle forme de performance alliant spectacle de danse, parkour et free running.” Un spectacle décrit comme un véritable “concentré de vitalité”, propulsé par des acrobaties virevoltantes et rythmé par des mélodies de Bach et de Vivaldi. “Il met aussi en lumière l’histoire de La Réunion, l’éruption du Piton de la Fournaise, tout en montrant l’esprit de cohésion du groupe. En somme, c’est l’histoire de deux mondes : le contemporain et l’urbain”. Tous les grands noms de ce sport ont, à un moment ou un autre, suivi ce tracé. “Il y a aussi le free running, une variante du parkour, où on retrouve les mêmes techniques, mais c’est plus acrobatique, démonstratif et extrême”, précise Momo.

Le plus difficile est d’essayer de vivre de cet art. Comme toute autre discipline, le but est de se retrouver face à un obstacle où l’on est amené à se dépasser. Le parkour nous met face à un environnement urbain inconnu. C’est l’art du déplacement dans toute sa splendeur.

Infos clés

Après Mayotte, du 3 au 10 mars, New Gravity mettra le cap sur Maurice. Selon Momo, ils sont “impatients de venir partager cette discipline avec les Mauriciens”. Trois sites ont été identifiés par les organisateurs pour la tenue du spectacle. La Place Margéot à Rose-Hill accueillera la première représentation, le vendredi 17 mars à 16h, suivie du Caudan Waterfront, le samedi 18 mars à 18h. La tournée se clôturera au Mahébourg Waterfront, le dimanche 19 mars, à partir de 16h. Le spectacle est d’une durée de 45 minutes et l’entrée est gratuite.

Émergence d’une philosophie

Inventé par David Belle, le parkour prend ses racines dans les années 1990 en France. À l’époque, un groupe d’adolescents se lance des défis autour des jeux d’agilité et de puissance, essayant de se dépasser autant mentalement que physiquement. En 1997, neuf des plus téméraires, dont David Belle et Sébastien Foucan, sortent du lot et fondent le groupe Yamakasi. Ces jeunes impressionnent par leurs sauts et acrobaties qui défient les lois de la gravité, et une discipline sportive avec une philosophie propre émerge. Repéré par la télévision, le monde du spectacle ou encore le cinéma, ce sport connaît une médiatisation subite. La plupart d’entre nous ont découvert le parkour via des films cultes, dont Yamakasi – Les samouraïs des temps modernes (2001) et Yamakasi, les Fils du vent (2003), Banlieue 13 (2004) ou encore Banlieue 13 : Ultimatum (2009).

En 2004, YouTube contribue à faire du parkour un phénomène internet mondial. À travers de nombreuses associations qui ont vu le jour, cette discipline s’est officialisée autour du globe.

New Gravity

On les surnomme “les enfants terribles du bitume réunionnais”. Porté par Momo, New Gravity a tracé son chemin à La Réunion et est désormais à l’assaut de l’océan Indien. Sept membres de cette formation seront à Maurice prochainement, dont Adeline Ferrard (Adèle), Salime Be Elanrif (Elli), Liane-Cécile Vivendeuil (Lilou), Aly Christophe (Kriis Acrostreet), Alex Pascal, Tanguy Techer et Momo. Lilou et Adèle, âgées respectivement de 15 et 16 ans, sont les deux éléments féminins de cette formation. Elles sont médaillées en gymnastique artistique et ont représenté La Réunion lors des championnats de France. En équipe, Lilou a été sacrée championne de France en 2009.

Originaire de Madagascar, Alex Pascal et Kriis Acrostreet sont âgés de 19 ans. Le premier étudie le droit, alors que le second est en terminale de gestion d’administration.

Les deux piliers fondateurs de ce crew, Momo et Tanguy Techer, pratiquent le parkour depuis de nombreuses années. Momo est en formation d’éducateur sportif au CREPS de Saint-Denis. Son acolyte a fait partie des membres fondateurs de l’équipe Flow New.

Enfin, Elli, âgé de 17 ans, est étudiant au Lycée professionnel Amiral Lacaze et a participé en 2016 au championnat mondial de freestyle de free running/parkour en France.

Jérôme Brabant

Selon Momo, Jérôme Brabant représente le renouveau de la danse contemporaine à La Réunion. Ce danseur et chorégraphe compte un riche parcours à son actif, ayant collaboré avec nombre de compagnies sur des pièces clés, dont L’opérette sans sou, si..., New movements for old bodies et Clo-clopinettes, de 2001 à 2006, avec la Compagnie *Melk Prod / Marco Berrettini. Le chorégraphe enchaîne les collaborations fructueuses, avec notamment le groupe Unber-Humber, de 2004 à 2010, sans oublier un passage par le théâtre, en 2008, avec Lisa Guédy.

Le UND und ballet est fondé de concert avec Marion Muzac, d’ou émerge Roomy Dancing en 2002, GALA en 2003 et Pavillon en 2004. Il crée sa compagnie L’Octogonale en 2011 et signe, en 2012, son premier solo, Heimat, puis Impair en 2014 et Emergency en 2015. Son travail est soutenu par le Centre National de la Danse à Pantin.