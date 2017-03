NEW GRAVITY : Parkour de haute voltige

Ils ont du peps à en revendre ! Le temps d’un week-end, trois zones du pays se sont transformées en terrain de jeu de la formation New Gravity, avec le spectacle Emergency. La Place Margéot à Rose-Hill, le Caudan Waterfront et le Mahébourg Waterfront ont vibré avec ces jeunes Réunionnais adeptes de parkour, qui ont présenté un show de haute voltige.

Cette chorégraphie signée Jérôme Brabant a embarqué des Mauriciens de tous bords. Petits et grands ont répondu présents en nombre à l’invitation de l’IFM. On a noté un grand engouement des enfants, qui étaient sous le charme de voir en live cette discipline sportive qui émerveille et fait frissonner par son caractère virevoltant.

Petit cri de guerre avant le début des hostilités acrobatiques : New Gravity a pris d’assaut la Place Margéot, vendredi dernier. Au son de rythmes africains et ensuite sur un fond de Bach et de Vivaldi, les membres de ce crew se dévoilent sur une chorégraphie de danse urbaine très coordonnée, agrémentée de sauts, de pirouettes et de toutes sortes de figures impressionnantes. Comme annoncé, on assiste à l’émergence d’une nouvelle forme de performance, alliant spectacle de danse, parkour et free running.

Toutefois, la configuration de certains sites a légèrement freiné l’élan des New Gravity. Quelques figures manquées et d’autres non exécutées ont quelque peu terni leur prestation. Évoluant d’habitude dans de grands espaces, ils n’ont pas été en mesure d’exploiter tous les numéros.

On a un peu peur pour eux quand on les voit s’envoler, mais on se rend vite compte que ces jeunes maîtrisent l’art du déplacement et du spectacle comme des grands. Soulignons une belle cohésion de groupe et une complicité entre amis qui prennent du plaisir à exprimer leur passion sur des scènes improvisées. Ils ont mis le cap chez nous après avoir enchaîné quatre représentations à Mayotte pendant une semaine.

Avec une moyenne d’âge de 20 ans, ce crew est composé de Said Momo Toto, Adeline Ferrard, Salime Be Elanrif, Liane-Cécile Vivendeuil, Aly Christophe, Alex Pascal et Tanguy Techer. Ces jeunes en apesanteur célèbrent l’émergence d’un nouveau genre artistique, avec un spectacle très vivifiant et captivant.