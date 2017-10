À NEW JERSEY : Nishi Singh, son rôle en tant que première dauphine

En à peine une semaine après avoir été sacrée Mrs India Mauritius, Nishi Singh est devenue dans la nuit du 8 octobre la première Mauricienne à se hisser sur la première marche du podium au concours Mrs India Worldwide 2017 tenu au Royal Albert's Palace à New Jersey. Elle concourait, lors de cette deuxième édition, aux côtés de 11 autres prétendantes venant de différents pays, dont parmi la grande gagnante Sarita Pattnaik, représentant les USA. Avec ce titre, la jeune femme de 32 ans, mariée, employée de banque et model, est devenue la fierté nationale, mais aussi celle de l'association CANMA dont elle est l'ambassadrice.

Des offres allant des films hollywoodiens jusqu'aux films bollywoodiens en passant par les tapis rouges des IFAA et Filmfare Awards ainsi que des campagnes de sensibilisation pour CANMA...Voilà ce qu'attend la première Mrs India Mauritius et première dauphine au niveau international.

Tout comme les autres concurrentes de l'Allemagne, l'Australie, les îles Fidji, les Emirats Arabes Unies(UAE), le Royaume-Uni, la Nouvelle Zélande, l'Inde etc, Nishi Singh arborait dès son arrivée à New York, une simple écharpe mauricienne. À une semaine seulement après son sacre, elle réalise son rêve à New Jersey aux côtés des plus belles candidates, toutes mariées et venant des quatre coins du monde.

Ses atouts

Lors de la cérémonie au Royal Albert's Palace, les prétendantes vont se disputer la couronne tant convoitée de Mrs India Worldwide. Mais ce sera Sarita Pattnaik, représentant les États Unis, qui sera l'heureuse gagnante. Celle qui succède à Namita Dodwadkarv, Mrs India USA 2016, bénéficiera de cadeaux en nature et d'autres avantages ainsi qu'une somme de $ 8000.

Ce soir-là, pour notre reine de beauté nationale, la pression n'a cessé de monter surtout à l'annonce de la deuxième dauphine, puis davantage lorsque les projecteurs se braquent sur son visage lorsqu'elle est à son tour désignée première dauphine. «J'étais très émue, car je ne m'attendais pas à remporter un titre particulier. Ce soir-là, je n'ai fait que de mon mieux pour donner le meilleur de moi-même», dit-elle. Ses atouts, dit-elle, humblement : son expérience en mannequinat qui lui a d'ailleurs permis de décrocher le titre de Mrs Catwalk, mais aussi «la discipline et une personnalité plaisante».

Les offres

On lui annonce tout de suite les privilèges qu'elle bénéfiera et son rôle en tant que première dauphine. D'abord si la chance lui sourit elle pourrait jouer dans des films hollywoodiens ainsi que bollywoodiens, notamment auprès de l'acteur Aryan Vaid du Penjab. On lui annonce aussi les red carpet aux événements, tels que le Filmfare Awards et l'IFAA Awards qui se tiendront l'année prochaine. À Maurice, Nishi Singh sera aussi sollicitée lors des campagnes de sensibilisation organisées par la Cancer Association of Mauritius, organisatrice du concours Mrs India à l'étape nationale.

Mais ce ne sont là que des annonces. La jeune femme a hâte de voir l'impact que le titre de Première dauphine aura sur sa vie. Pour le moment, tout ce qu'elle sait, c'est que «je représente l'île Maurice au niveau international, et je devrais être présente lorsque l'on aura besoin de moi lors d'événements liés à Mrs India Worldwide et remplacer l'actuelle gagnante si elle ne peut pas se déplacer ou répondre aux invitations de l'organisation internationale. À Maurice, mon travail continue en tant qu'ambassadrice de CANMA, et poursuivre les campagnes de sensibilisation pour toucher un plus grand nombre».

Des préparatifs jusqu'à la grande soirée, Nishi n'en garde que de bons souvenirs. Accompagnée de Shalinee Peerthy, directrice du concours Mrs India Mauritius, et de la Miss India Maurtius 2017 Sanjeda Rumajogee, elle a profité pour explorer New York.

Aujourd'hui son écharpe et sa couronne à peine rangées au placard qu'elle est déjà sollicitée dans des événements comme le Fashion Show organisé jeudi à la Municipalité de Vacoas dans le cadre de la fête Divali. Même si son talent et son sourire naturel ont illuminé le Royal Albert's Palace, Nishi Singh conserve son humilité: «I'm grateful to the prestigious platform Mrs India Mauritius to be who I am today».

Le concours Miss India Worldwide

Si le concours Miss India Worldwide existe depuis 1990, l'élection Mrs India à l'échelle internationale a été créée il y a un an seulement. Il connaîtrait déjà le même succès que Mrs India USA introduit en 2013 par Dharmatma Saran, directeur et fondateur de Miss India Worldwide. Le but: « Create and empower role models who will serve as ambassadors to charity, enrich the perceptions to beauty, and enhance a new strength, energy and spirit for the advancement of Indian women while positively impacting their communities in their respective countries. This is a pageant that will provide Indian women around the world with a platform where they would get an opportunity to "Make A Difference To The World.»

Le concours de Miss India Worldwide est plus axé sur le talent des jeunes femmes (danse, chant) que les autres concours de beauté. Il vise à aider les jeunes femmes à faire carrière soit dans le cinéma indien, soit en Inde plus généralement. Et souvent, recevoir le titre de "Best Talent" est souvent le prélude à la victoire.