NEW STYLE – SHOPPING : La machine à laver peut tout faire (ou presque)

Inconcevable d’imaginer la vie quotidienne sans une machine à laver. Elle fait partie des appareils électroménagers qui simplifient les tâches ménagères à travers le monde, y compris à Maurice. C’est l’un des appareils les plus répandus et elle répond présent pour soulager les ménagères.

Machine à laver avec évier intégré

Apparue sur le marché mauricien depuis quelque temps, cette machine à laver est plus connue sous le nom de activ dualwash. C’est un modèle de chargement par le dessus qui comprend un évier pour laver le linge à l’ancienne, avec les mains. Elle permet de laver des vêtements délicats. Un système de jet d’eau est intégré sur le dessus de la machine afin de tremper les vêtements et de les prélaver.

Prix : à partir de Rs 10 900

Le modèle antibactérien

Difficile à croire que ce type de machine à laver, l’allergy care, puisse exister. Pourtant elle est accessible à Maurice depuis peu. Ce lave-linge contient un bac antibactérien pour avoir des vêtements propres et surtout sains. Dotée d’un bac en inox alvéolé (petites cavités), elle permet un séchage rapide. Selon les études, ce modèle révolutionnaire permet d’éradiquer certaines bactéries présentes dans les machines à laver.

Prix : à Rs 18 995

Inverter Direct Drive

Cette nouvelle technologie Inverter Direct Drive permet un contrôle précis du mouvement à l’intérieur du tambour. Elle est réglée de manière optimale pour chaque lavage. Les six différents mouvements permettent des performances de lavage supérieures tout en prenant soin des vêtements. Grâce à l’intensité de cette technologie, le temps de lavage est ajusté de manière optimale selon le type de vêtement et permet d’économiser l’électricité. Même si le prix est relativement cher, elle permet de faire des économies.

Prix : à partir de Rs 19 000

Machine à laver à 19 kg

Eh oui ! Vous ne rêvez pas, la machine à forte capacité a bel et bien fait son apparition ici, toujours dans l’optique de simplifier la vie. Pouvoir laver encore plus de linge en un temps réduit est devenu possible. Alliant finesse et performance, cette machine à laver à 19 kg est conseillée pour les familles nombreuses et qui ont une énorme quantité de linges à laver quotidiennement.

Prix : aux alentours de Rs 30 000

Astuce de grand-mère pour mieux laver le linge

Laver les vêtements c’est bien mais qu’en est-il de leur éclat ? Afin de garder toute la splendeur des vêtements et pour ne pas qu’ils deviennent un bout de tissu jaune et opaque, le vinaigre blanc peut être utilisé. Il est conseillé d’ajouter 350 ml de vinaigre blanc avec le dosage de détergent requis à la machine à laver.

En effet, le vinaigre blanc redonnera la douceur naturelle du début. Il a le même effet que le bicarbonate de soude qui est aussi très utilisé pour laver le linge blanc. Puis contrairement aux lessives machines, le vinaigre blanc ne contient pas de substances chimiques néfastes à la santé.

Stop aux allergies

Avoir des vêtements propres fait partie des indispensables de la vie de tous les jours. Toutefois, à force de trop utiliser les lessives, cela peut engendrer des allergies. Qu’importent le prix et la marque, il est conseillé de diminuer la dose utilisée. En diminuant la dose, la qualité de nettoyage restera la même et permettra à la fois de faire quelques économies. De plus, un rinçage ultérieur est recommandé pour éviter de contaminer ceux qui souffrent d’eczéma et qui ont une peau fragile.