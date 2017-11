NEW STYLE - SHOPPING : Le maquillage bio

Le bio est populaire depuis quelque temps. Que ce soit à la cuisine ou dans la salle de bains, la tendance du moment est le retour au naturel. Scope vous donne les raisons pourquoi il est raisonnable de se pencher vers le maquillage bio.

Respectueux de la nature

Le maquillage bio est une façon de se montrer respectueux de la nature. Il ne contient pas d’ingrédients de synthèse issus de la pétrochimie (utilisation de composés chimiques de base issus du pétrole pour fabriquer d’autres composés synthétiques qui peuvent exister ou non dans la nature). Les substances comme les parabens, le phénoxyéthanol et les huiles minérales sont fortement critiquées et sont suspectées d’avoir un impact négatif sur la santé humaine.

Les produits naturels ont une efficacité majeure sur la peau. Ils sont également la garantie que vous utilisez des matières biodégradables : huiles essentielles, graisses végétales comme le beurre de coco ou le beurre de karité, extraits de plantes, colorants et conservateurs naturels.

Choisir un maquillage bio est un bon choix pour les femmes ou les hommes soucieux de l’environnement et qui sont prudents sur ce qu’ils utilisent sur le visage.

Le bio, idéal pour les humains

Il est essentiel de savoir que le maquillage bio est bénéfique à la peau. Ainsi, une personne qui applique un fond de teint bio aura aussi une peau hydratée. La même chose pour celles et ceux qui ont les yeux fragiles et sensibles : le maquillage bio pour les yeux est beaucoup moins agressif.

Certains mascaras sont riches en cire d’aloe vera, dont les vertus ne sont plus à prouver. De très nombreux rouges à lèvres sont fabriqués à base d’huile d’argan, qui nourrit le contour de la bouche. Les cosmétiques bio sont soumis à des tests exigeants pour certifier leur qualité.