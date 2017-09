NEW STYLE : Shopping, Ultra-fin, ultrachic

Faciles à trouver mais difficiles à se procurer, les meilleurs ordinateurs portables en vente sur le marché mauricien où compte le moindre détail. Scope vous propose une sélection d’ordinateurs portables haut de gamme.

LG Ultrabook

Ce modèle puissant et performant possède un design innovant. Il est tellement léger que vous pouvez l’emporter n’importe où. LG Ultrabook est idéal pour travailler ou pour jouer et offre des couleurs d’une grande clarté et des images haute résolution. Il a un processeur Intel Core de la troisième génération et les touches Windows sont idéales pour basculer entre le mode Desktop et Metro.

Prix : Rs 44,995

Dell Inspiron 5567

Le Dell Inspiron 5567 est un ordinateur portable de 38,1 cm muni d’un écran full HD. Ce modèle offre une touche de beauté à votre bureau. Il possède un niveau de stockage puissant, un processeur Intel de la 7e génération et une énorme mémoire de 4GB GDDR5 qui vous permettent de profiter d’une performance rapide et réactive.

Prix : Rs 23,990

Dell Ultrabook

Partez au bureau avec cet ordinateur portable fin et haut de gamme. Le Dell Ultrabook pèse 1,54 kg et est conçu pour résister à des environnements hasardeux. L’écran tactile offre une expérience de visionnement optimale, une luminosité et une durabilité, avec le Corning Gorilla Glass NBT.

Prix : Rs 61,900

Apple Macbook

Il est aussi léger qu’une plume et encore plus rapide que les anciens Macbook. Il possède un écran de très haute résolution et a une bande de verre intégrée au clavier pour avoir un accès instantané aux outils que vous voulez. Ce modèle a été créé avec des idées novatrices.

Prix : Rs 77, 990