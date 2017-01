NEW YEAR DISHONOURS LIST : Des Litchis en or à la police…

Au-delà des bilans dressés pour les douze mois écoulés, il y a des institutions, dont leur mission est de servir d’exemple à d’autres de par leur rayonnement au sein de la société. Mais pour une raison ou une autre, ces mêmes institutions préfèrent se retrouver du mauvais côté de la barrière, au point de mériter de figurer sur la Week-End New Year Dishonours List. A ce titre, la police, dont la mission est d’assurer la sécurité du citoyen sans peur et sans reproche et avec équité, à travers son commissaire, Karl Mario Nobin, investi des pouvoirs constitutionnels, et la compagnie aérienne nationale, Air Mauritius, par le truchement de son Chairman du Board, Arjoon Suddoo, compte tenu du fait que le poste de Chief Executive Officer est toujours acant, se sont vu attribuer des Litchis en Or pour leur performance en 2016.

C’est sûr que du côté des Police Headquarters aux Casernes centrales, l’on pourrait trouver à redire de l’octroi de ces Litchis en Or après le cas de vol de 200 letchis sur un arbre dans la cour du commissaire de police, Karl Mario Nobin, sur la route Royale à Moka dans la matinée du vendredi 2 décembre dernier. Affaire révélée en primeur dans les colonnes de Week-End. À peine le suspect, Yvon Antoine Rose, âgé de 42 ans, avait été interpellé par la sentinelle de faction, les procédures avaient été initiées à la vitesse grand V pour le traduire devant le tribunal de Moka en vue de sa condamnation à six mois de prison ferme ce même vendredi.

D’aucuns affirment qu’une peine de six mois pour 200 litchis est chèrement payée, car des coupables pour d’autres délits plus graves s’en sont tirés à moindre frais. Toutefois, la rapidité avec laquelle le dossier portant l’OB No 6316/16 du poste de police de Moka en date du 2 décembre contraste avec la norme en vigueur au sein de la force policière. En fin d’année, la coïncidence a voulu que le Commissaire de police soit en présence d’une communication éloquente de Me Rama Valayden dénonçant “the very decrepit state of the Prosecutor’s Office” de Moka où la décision de traduire en Cour a été entérinée le jour même de son arrestation le voleur de litchis du commissaire de police.

“Have you ever asked the question: where do your officers affected at the Prosecutor’s Office take their lunch ?” se demande l’homme de loi au commissaire de police en date du 28 décembre en ajoutant que “the faeces and the urine of rats are everywhere, forget the epidemic porportion that they can cause”. Difficile à dire si des actions ont été prises en faveur de huit officiers de police avec la même diligence que pour l’OB 6316/16.

Le contraste est encore plus flagrant avec la chronologie des événements du Coin Idéal Saga, avec le fils du Deputy Commissioner of Police, Tangavel Seerungen, au volant de la voiture du commissaire de police suppléant, immatriculée 141 RM 11 ou 7824 DC 11 dans la nuit du 27 au 28 mai. La voiture du commissaire de police suppléant avait été volée le long de la route Royale par un couple et abandonnée par la suite dans les parages de Winners de Coromandel. Mais cette affaire avait fait l’objet d’un Black Out total pendant quatre semaines jusqu’au samedi 25 juin dernier quand le quotidien Le Mauricien avait fait état de cette sinistre affaire de Cover Up.

Au lieu d’initier une enquête pour élucider les zones d’ombre dans cette affaire, la chasse aux Whistleblowers, qui en ont fait état avec preuves à l’appui, fut lancée officiellement. Mais cette campagne d’intimidation pour faire taire la vérité fut vouée à l’échec devant le poids des faits quand à la faveur d’une Private Notice Question de l’ex-leader de l’opposition Paul Bérenger, en date du 5 août dernier, le Premier ministre devait concéder : “From all the circumstances of this case, it is clear that there has been an attempt to cover up on the part of the police.”

Une thèse difficile à avaler

Un Fact Finding Committee sous la présidence de la Senior Magistrate Keshineer Bissoonauth a été institué pour faire la lumière sur la Coin Idéal Saga avec le DCP Seerungen forcé de prendre congé le temps de cette enquête. Un exemple que “might is not always right”, dira l’autre.

Le dossier de la police pour les Litchis en Or s’alourdit davantage avec l’absence de résultats concrets dans l’enquête sur les coups de feu tirés contre la devanture de l’ambassade de France à la rue Saint-Georges et de l’hôtel Le Saint-Georges et des slogans relevant de menaces terroristes sur des murs à la rue St-Georges et à la rue Rouget aux petites heures du matin du lundi 30 mai. Dans les heures qui ont suivi les faits, la démonstration des forces de l’ordre était des plus impressionnantes. Interpellations, saisies et vérifications d’armes à feu en série pour finalement s’évertuer d’accréditer la thèse que ces actes criminels auraient pu être commis par un gang venant du Sud même si les caméras de surveillance n’avaient enregistré aucun mouvement suspect de véhicules dans les parages de la Scene of Crime.

En fin de semaine, cela fait sept mois que cette affaire, qu’elle soit de nature terroriste ou non, avec pour cible une mission diplomatique étrangère, a éclaté et que la police n’a pas été en mesure de détecter le moindre indice menant aux suspects. Les Litchis en Or se méritent pour cela aussi.

Plus grave encore est le suicide en cellule au Moka Detention Centre du constable Arvind Hurreechurn, 29 ans dans la nuit du 29 octobre dernier. Ce constable affecté au poste de Piton, avait été appréhendé le 25 octobre au Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport de retour d’un voyage de Madagascar. Il tentait de faire entrer illégalement deux kilos d’héroïne.

Lors de son interrogatoire, il avait balancé le nom de deux autres suspects, dont celui du policier Gary Gopaul, 30 ans, affecté au poste de Pamplemousses.

L’une des gifles les plus magistrales

Pour des raisons inconnues, le constable Arvind Hurreerchurn fut placé dans une des cellules non couverte par les caméras de surveillance et dans la nuit du 29 octobre, son corps sans vie fut découvert par terre. Officiellement, il s’était suicidé avec une serviette attachée au lavabo de la cellule, soit à moins de quatre pieds de hauteur. Une thèse difficile à avaler comme le noyau du Litchi en Or. Même les conclusions de la National Human Rights Commission, qui avait ouvert une enquête, devaient faire l’objet d’un Clampdown de la police.

Avec la plus importante saisie de drogue, soit 42,2 kilos d’héroïne, à Sainte-Rose, La Réunion, avec des Mauriciens au cœur du réseau, la police s’est vu administrer l’une des gifles les plus magistrales. L’Anti-Drug and Smuggling Unit a subi un double désaveu avec les autorités réunionnaises refusant toute collaboration avec Maurice, l’Independent Commission Against Corruption faisant la nique à la police de Karl Mario Nobin avec des arrestations de présumés trafiquants de drogue et le démantèlement de ce réseau de bateaux de plaisance assurant le convoyage de la drogue entre Madagascar et Maurice en transitant par la Réunion. Du jamais-vu avec des Litchis en Or en prime.

Pour bien mériter ces Litchis en Or, la police avait débuté l’année 2016 sur les chapeaux de roue. Le scandale de Faked Fitness Certificate de la National Transport Authority (NTA) monopolisait l’actualité avec des notables du civil et de la politique dans le collimateur des limiers du CID Metropolitan North. Avec la convocation du ministre Ashit Gungah pour interrogatoire, le Showdown sur les enquêteurs était initié.

Se félicitant de la discrétion d’un haut gradé de la police, le commissaire Nobin devait placer Daneil Monvoisin à la tête de l’enquête avec l’assistant-surintendant de police, Hector Tuyau, muté diplomatiquement à la commission d’enquête sur la drogue. Discrètement, la Faked Fitness Certificate Saga fut reléguée au second plan.

…Ex-aequo avec Air Mauritius

Air Mauritius n’a pas pour autant démérité au palmarès des Letchis en Or. Les événements du vendredi 28 octobre de l’année dernière, avec le limogeage du Chief Executive Officer, Megh Pillay, lors d’une réunion du conseil d’administration convoquée à la va-vite et faisant fi de toutes les règles de donne gouvernance, ont fait tache d’huile. Le choix d’Arjoon Suddhoo, Chairman d’Air Mauritius, compagnie qui fêtera ses 50 ans l’année prochaine, en tant que détenteur ex aequo des Letchis en Or, est amplement justifié. On ne peut lui reprocher d’avoir mené avec succès la mission qui lui a été confiée, à savoir faire tout pour saboter le comité disciplinaire, institué par le CEO, confié à Me André Robert, Senior Attorney, pour se pencher sur le cas de l’Executive Vice President Commercial and Cargo, Balakrishna Seetaramadoo, Mike pour les intimes.

Avec la décision de résilier le contrat de Megh Pillay par une réunion du Board, dont la validité sous le Companies Act est remise en cause, le comité disciplinaire contre Mike Seetaramadoo était devenu caduc. Toutefois, le hic dans cette affaire est que l’Independent Commission Against Corruption est déjà en présence d’une série d’informations au sujet de maldonnes et d’irrégularités lors du recrutement au début de 2016 de Mike Seetaramadoo en tant qu’Executive Vice President HR alors qu’il n’était pas éligible et qu’il ne figurait même pas sur la liste des candidats présélectionnées. En 2017, Arjoon Suddhoo pourrait être appelé à répondre à des questions compromettantes.

La présence de ce Powerful Political Nominee, avec des connexions à toute épreuve et des pratiques de p’tit kopin place sans conteste Air Mauritius dans la Week-End New Year Dishonours List d’autant plus que rares ont été les membres du Board, qui ont osé au moins s’inscrire à faux dans ce qui s’est passé dans la semaine menant au 28 octobre 2016…