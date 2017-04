En cette ville qui s’étend indéfiniment, ces espaces qui ignorent tous des limites, vous n’êtes rien, mais jamais cette insignifiance, votre insignifiance ne vous a semblé plus libératrice. Le temps défile au même rythme que les paysages, le froid parfois vous abrutit, les bâtiments défigurent toutes les convergences des cieux, la matière perd de sa densité et en cela elle vous ressemble, vous n’êtes plus un corps, vous êtes l’objet de la fluidité, vous vous oubliez car il n’est de lieu plus propice à l’oubli, vous marchez, vous ne cessez de marcher, qu’êtes-vous, vous ne le savez trop et vous vous en foutez, qu’êtes-vous, parfois le dévoiement de la multiplicité, qu’êtes-vous, parfois ces orages qui martèlent les rêves, qu’importe ce que vous êtes, plus rien n’a de l’importance, votre être se conjugue aux dérives de la ville, le bonheur le plus violent appartient à son contraire et son contraire appartient aux méandres de cette ville, il n’est que le corps et son mouvement qui est celui de ville, toutes les énergies du monde transvasées dans sa peau, le canevas composé de métal en fusion inscrit dans ses yeux, il n’est que le corps et son mouvement, d’autre vous diront que ce mouvement est celui de l’exil, d’autres vous rappelleront les sortilèges de l’île, mais vous leur répondrez que cette vacuité, la vacuité de la ville, de la grande ville est grandiose, vous n’avez jamais été au plus près de votre absence, mais une absence qui est une soif, une absence qui puise ses saccades dans le sang de la ville, une absence qui est cette ville, qui est tout alors que vous n’êtes rien, mais ce rien est la liberté, votre liberté dans ce qu’elle a de plus incongrue et de plus absolue.