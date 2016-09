NEW YORK—CHANGEMENT CLIMATIQUE: Maurice accueille le Hub pour la « Climate Finance »

Dorénavant, Maurice accueillera le secrétariat du Commonwealth Climate Finance Access Hub, fonds mis sur pied lors du dernier sommet du Commonwealth à Malte l’année dernière. L’objectif de cette initiative est de mettre à la disposition des Petits États insulaires en développement (PEID) et des pays en développement les moyens financiers et les ressources technologiques nécessaires pour lutter contre les séquelles du changement climatique. La cérémonie officielle de signature du Host Country Agreement s’est déroulée hier au siège de la Mission Permanente de Maurice à New York en présence du Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, et de la Baroness of Scotland, qui assume également les fonctions de secrétaire générale du Commonwealth. Antigua-et-Barbuda, la Barbade, la Dominique, la Guyane, la Jamaïque, l’île Maurice, la Namibie, Nauru, les îles Salomon, Saint-Christophe-et-Niévès, le Tonga et le Vanuatu sont présentés comme étant les premiers pays à bénéficier de l’assistance sous ce Climate Finance Hub.

Intervenant à la signature de l’accord autorisant Maurice à agir en tant que secrétariat de ce nouvel instrument de lutte contre les changements climatiques en faveur des PEID, sir Anerood s’est félicité de voir Maurice être étroitement associée à cette démarche de conservation planétaire. Il a assuré la communauté internationale que Maurice fera de son mieux pour la mise en opération effective de ce Climate Finance Hub. « Mauritius is pleased to be associated with such a project which we are confident will make a significant difference for Small Island States which are the most affected by the shifts in the global climate dynamics. As host country for the Hub, Mauritius will lend its full support for the early and effective operationalisation of the Hub », a-t-il fait ressortir.

Le Premier ministre a attiré l’attention sur le caractère vulnérable des petits États insulaires face aux répercussions du changement climatique. « As a Small Island State, Mauritius is fully cognizant of the challenges that SIDS face in accessing crucial funding to mitigate and adapt to the socio-economic havocs that climate change is inflicting on our countries. In our endeavor to build the resilience of our countries to climate change, it is of utmost importance that access to finance, technology, capacity building and development, be facilitated and rendered more accessible », dit-il.

Sir Anerood a exprimé le souhait que les engagements pris lors de la COP 21 à Paris soient tenus alors que le monde se dirige vers la COP 22 à Marrakech. « It is vital to ensure that the most affected and vulnerable states obtain all the support they need to realise their National Determined Contributions [NDCs] and meet the ambition of the Paris Agreement », a-t-il ajouté en rappelant que des USD 15 milliards de Climate Funds disponibles dans le monde entier, les 31 petits États insulaires ne peuvent prétendre qu’à 5 % de cette cagnotte.

« As much as it is important to know that funds have been committed at the global level to tackle climate change, it is equally important for SIDS, LDCs and other States with limited capacities to know where the funds are located and how to access them », a plaidé le Premier ministre. Il a mis l’accent sur le fait que le Commonwealth Climate Finance Access a pour principale attribution de « remédier aux lacunes sur le plan des possibilités de Climate Finance et d’accompagner les petits États insulaires et les pays en voie de développement dans la préparation de Bankable Projects ».

Sir Anerood a eu un mot spécial pour l’Australie, qui a déjà signifié son intention de contribuer à hauteur d’un million de dollars à ce Climate Finance Access Hub et il a fait un appel aux autres pays pour des contributions en vue de faire de ce projet un « resounding success ». En conclusion, il a soutenu que « the Climate Finance Access Hub is an answer to our call for the establishment of an effective mechanism that would help States particularly SIDS and LDCs to unlock critical climate Funds. I therefore encourage all beneficiary countries particularly the Small Island States and LDCs that constitute the majority Membership of the Commonwealth, to take full advantage of this Hub ».

De son côté, la secrétaire générale du Commonwealth a fait ressortir que « donors are at last creating climate funds, but too often they are tied up in red tape and [are] tremendously complicated to access, especially for small countries with limited capacity. The money isn’t getting to those who need it nearly fast enough. This Commonwealth initiative will make the difference in unlocking much needed capital for adaption and mitigation ».

