NHDC LA TOUR-KŒNIG : Réhabilitation de 1 008 appartements au coût de Rs 79 millions

Le ministre du Logement et des Terres, Showkutally Soodhun, a effectué une visite des appartements de la NHDC de La Tour-Kœnig qui ont fait l’objet de travaux de réhabilitation depuis août 2016. Ainsi, 1 008 appartements au coût total de Rs 79 millions ont été réhabilités.

À l’issue de cette visite, le ministre a indiqué que la réhabilitation de chaque appartement a coûté Rs 79 000 à l’État. Les travaux concernaient la réparation des espaces communs, soit les escaliers et les balcons, la réparation des fissures sur les murs et les dalles, le crépissage à refaire en certains lieux et la peinture. Il souligne que toutes les familles sont déjà propriétaires de leur appartement. Selon lui, « c’est sur une base humanitaire que le gouvernement a alloué un budget pour la réhabilitation des appartements en même temps qu’il procède à la construction de nouvelles maisons ». Son but : permettre aux familles de vivre dans une maison et un environnement décent. Au total, 5 000 appartements existants au coût total de Rs 251 millions feront l’objet de travaux dans ce sens. Ils sont repartis sur 40 sites, ajoute Showkutally Soodhun. Ce dernier a eu un mot spécial pour le Premier ministre, Pravind Jugnauth, qui en sa capacité de ministre des Finances avait alloué Rs 150 millions dans le dernier budget pour ces travaux.

A ce jour, outre La Tour-Kœnig, les travaux pour 216 foyers à Beau-Vallon au coût total de Rs 55 millions ont été complétés. Le ministre annonce que les contrats pour la réhabilitation des appartements de Camp-Levieux, Vallée-des-Prêtres et Cité-la-Cure ont été lancés déjà. D’autres suivront, ajoute-t-il.

Showkutally Soodhun précise que ces réparations entreprises aux frais du gouvernement sont ponctuelles et qu’« éventuellement, c’est aux habitants de contribuer pour le faire ». Le GM accorde un budget annuel de Rs 12 millions aux 41 syndics dûment enregistrés auprès de la NHDC, pour les 10 000 appartements dans le pays. « Zot bizin servi sa kas la pou entretenir zot rezidans. Bann rezidan osi bizin kontribie dan sindik », affirme-t-il.