NICOLE LACIDE : Une seconde vie après le cancer

En 1999, lorsqu’elle découvre qu’elle est atteinte d’un cancer du sein, Nicole Lacide n’a que 35 ans. Les médecins annoncent à cette jeune maman mauricienne établie en France qu’elle est condamnée.

De retour définitivement au pays après plus de trente ans, elle accepte de nous raconter son combat. Elle veut témoigner qu’on peut très bien vaincre cette maladie si on trouve sa voie. Pour elle, cela a été la médecine holistique.

Nicole Lacide a le courage de parler de son histoire à cœur ouvert après avoir côtoyé la mort. Nous l’avons rencontrée à Les Mariannes Wellness Sanctuary, où elle travaille depuis fin 2016 en tant que formatrice et thérapeute énergéticienne.

Nicole Lacide a passé son enfance et son adolescence à Maurice. À l’âge de 18 ans, elle s’envole pour poursuivre ses études tertiaires en France. Elle décide de s’y installer pour de bon et fonder une famille.

À Strasbourg, la jeune femme mène une vie confortable, qui tourne cependant à cent à l’heure. “Je travaillais comme Manager à l’aéroport de Strasbourg. C’est un métier où il fallait beaucoup donner de sa personne. Je n’avais pas de temps pour moi; j’étais sollicitée 24h sur 24, 7 jours sur 7.” Même lorsqu’elle était en congé, elle avait toujours un téléphone à portée de main pour régler les imprévus. Ses journées débutaient parfois à 4h du matin pour se terminer à 1h le lendemain.

“Je subissais la vie”.

“Mon calvaire a commencé en 1999. Le fait d’être tout le temps stressée a déclenché un cancer, qui s’est très vite développé.” Les toxines produites par le stress font que le système s’acidifie. Plusieurs signes avant-coureurs auraient dû la prévenir que quelque chose ne tournait pas rond. “Je me sentais hyperactive et j’avais l’impression d’être à côté de moi-même. Je subissais la vie plus que je ne la vivais.”

Elle fait une série de tests et les médecins diagnostiquent un cancer du sein. Les ganglions étaient atteints, ce qui signifie que la maladie avait commencé à se disséminer. Les spécialistes ont constaté que c’était grave. “Ils m’ont dit qu’il n’était pas certain que je pourrais continuer à vivre. J’ai senti le monde s’écrouler autour de moi.”

“J’avais 35 ans. J’étais très jeune. J’ai pensé à ma fille de 7 ans que je ne verrais peut-être pas grandir. Avec mon compagnon, on lui a même expliqué qu’il était possible que maman ne soit plus là bientôt. Elle en a beaucoup souffert et elle a vu plusieurs thérapeutes et psychologues pour évacuer cette décharge émotionnelle. C’était difficile, mais il me fallait être forte pour elle. C’était ma bataille.”

Nicole Lacide pense aussi à la vie et se pose des questions existentielles. Elle se souvient encore très bien de cette descente aux enfers. “On a l’impression que la terre vous tombe dessus.” Elle suit pendant un an des séances de chimiothérapie intensives.

Médecine alternative.

“On m’emmenait souvent d’urgence à l’hôpital au milieu de la nuit parce que je commençais à m’étouffer. La chimio, c’est dévastateur; vous avez des tuyaux partout. On perd ses cheveux, ses sourcils, ses cils et même ses ongles. Votre système digestif est bouleversé et on peut passer trois jours sans manger parce qu’on a peur de vomir car le corps ne suit plus.” Elle réalise pourquoi le mot cancer est souvent synonyme de mort.

La période d’après-cancer est également douloureuse Même si le mal s’estompe avec la médecine allopathique, les séquelles subsistent. Elle ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Nicole Lacide a constamment l’impression de se balader avec une épée de Damoclès sur la tête. Après une prise de conscience et une remise en question sur sa vie, elle trouve son salut à travers la médecine alternative. “Je voulais comprendre pourquoi j’en étais à ce stade. Étant immobilisée, j’avais le temps de me poser toutes ces questions. J’ai envoyé mon boulot au diable car je ne voulais plus retourner dans ce système où je me suicidais à petit feu.” Elle cherche des méthodes de soins et découvre la sophrologie, l’art-thérapie, le reiki, la méditation. “Je me suis plus comprise dans ma dimension physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Je faisais la paix avec mon être et j’ai commencé réellement à lâcher prise.”

Rétablir un équilibre.

Comme tant d’autres atteintes de cancer, une partie d’elle est morte avec la maladie. Mais une nouvelle femme est née; le cancer lui a montré la voie pour vivre réellement sa vie. “La maladie m’a enrichie. Je me sens plus forte. C’est comme avoir une deuxième chance, une deuxième vie, mais en mieux. Vivre au lieu de se laisser vivre.” Deux ans après le cancer, solidifiée par sa nouvelle voie, elle refuse de continuer son traitement classique d’hormonothérapie, qui dérègle le système hormonal. “Je ne voulais pas prendre un comprimé à vie et j’ai signé une décharge pour mon refus. C’était inutile, car je faisais la paix avec mon être. J’avais compris via la médecine holistique pourquoi j’étais malade.”

La médecine allopathique avait guéri son physique, mais la science ne pouvait guérir ses émotions. “La source doit être soignée et la médecine holistique s’occupe de rétablir un équilibre.” La jeune femme suit des cours et des formations et devient thérapeute. Elle ouvre un cabinet en France, La voie du reiki, pour accompagner les autres vers un mieux-être.

Depuis l’année dernière, elle est de retour aux sources. À 54 ans, la rigueur de l’hiver et la grisaille ont eu le dernier mot sur ses dernières réticences à s’installer dans son paradis natal. “Je ne regrette rien. La vie, c’est une continuité, faite de transformations et de défis à relever, ici et ailleurs.”