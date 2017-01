NINE-YEAR CONTINUOUS BASIC EDUCATION : La réforme commence demain

Ça y est ! La réforme de l’éducation sera une réalité à partir de demain matin avec des changements qui interviendront en première, cinquième et sixième années au primaire. Malgré les contestations de part et d’autre, des interrogations portant sur le fond et la finalité de cette refonte et des divergences d’opinions qu’a soulevées la Nine-Year Continuous Basic Education, la rentrée de demain sera différente des précédentes années. Celle-ci donnera le ton à une année cruciale dans le secteur éducatif.

La réforme démarrera certes, mais elle sera en rodage. Les quelque 5 000 educators (tous grades confondus) qui ont participé aux différents ateliers de travail et formations — lesquels ont eu lieu entre 2015 et 2016 — dans leur champ d’intervention respectif, passeront de la théorie à la pratique. C’est une fois en salle de classe que surgiront les premières difficultés et situations qui demanderont à être revues et peaufinées. En matière de structure, il n’y aura aucun changement visible dans l’immédiat. En revanche, les termes Standard et Form ne seront plus d’usage. Donc, demain, ils seront quelque 12 000 (chiffre du ministère de l’Éducation) petits qui vont être en Grade I et non en Standard I.

Au secondaire, 15 000 (source: ministère de l’Éducation) élèves seront admis en Grade 7 et non en Form I. Avec l’entrée en vigueur du Nine-Year Schooling, 2017 sera l’année des premiers examens du Primary School Achievement Certificate (PSAC). Le PSAC est sans aucun doute le point central de la réforme, sa première édition retiendra l’attention de tous au moment des résultats et surtout de l’attribution des places dans des collèges régionaux.



Primaire

Que les parents ne s’y méprennent pas. Leurs enfants ne passeront pas neuf années en primaire. Mais bien six ans seulement, du Grade 1 au Grade 6. Admis en Grade I, l’enfant fera l’objet d’une attention spéciale par le biais du Early Support Programme. Ses compétences seront évaluées et s’il démontre des difficultés d’apprentissage, il sera pris en charge par un éducateur spécialisé en rattrapage.



Ressources humaines

Près de 5000 educators ont été formés en prévision de l’entrée du Nine-Year Schooling. Parmi 2395 enseignants de Grades 1 à 5, 150 holistic education programme educators et 750 maîtres d’école, assistants maîtres d’école, inspecteurs, enseignants de langues orientales, du kreol morisien et de l’arabe, superviseurs et mentors.

A Rodrigues, 210 enseignants, maîtres d’école, assistants maîtres d’école et inspecteurs ont été aussi formés.

Plus de 100 inspecteurs ont été formés aux concepts “Develop,mental Learner Profile” et “Primary School Readiness”. 718 enseignants en kreol morisien et 1230 en langues orientale et arabe ont suivi une formation en communication skills.



Examens et évaluations

La capacité de l’enfant à bien s’exprimer oralement (communication skills) sera évaluée tout au long de l’année. Il sera aussi évalué en ICT et obtiendra la remarque : proficient, intermediate ou basic, selon ses aptitudes.

En août, les élèves en Grade 5 prendront part au Modular Assessment en histoire-géographie. Leurs notes seront comptabilisées et stockées au Mauritius Examinations Syndicate. Elles seront ajoutées au nombre de points qu’ils obtiendront dans la même matière au PSAC de 2018.



Zone d’Éducation Prioritaire

La Zone d’Éducation Prioritaire connaîtra des changements majeurs. Appelée ZEP 2, le concept mettra l’emphase sur le renforcement de l’apprentissage académique, d’où le titre qui lui est attribué : Highly Performing High Poverty Schools.

C’est dans ce sens que la Brain Based Education sera introduite. Le personnel enseignant des écoles en ZEP s’est préparé à la réforme dans le secteur par le biais d’ateliers afin de se familiariser au Continuous Development Programme.

Par ailleurs, le ministère de l’Intégration sociale agira comme un partenaire avec la mise en place du Parents’ Support Programme et ce dans le sillage du Community School project, préconisé par le Plan Marshall.



Nouvelles matières

La ministre de l’Éducation Leela Devi Dookun-Luchoomun n’a eu de cesse de répéter que la réforme a pour ambition de former l’enfant académiquement et d’assurer son développement intégral. Dans cette optique le Nine-Year Schooling préconise des core et non-core subjects :

Core subjects : mathématiques, anglais, français, histoire-géographie, science, une des langues orientales, le kreol morisien et l’arabe.

Non-core subjects : Information and Communication Technology, Communication skills, Physical Education, Civics and Values et les arts.

Le Mauritius Institute of Education, qui a déjà publié les manuels en ICT pour les Grades 1 et 5, annonce la publication des mêmes livres pour les autres classes d’ici février.

Le ministère de l’Éducation prévoit la distribution de tablettes tactiles aux élèves de Grades 1 et 2 respectivement vers la fin du premier trimestre.



Primary School Achievement Certificate

Le PSAC marquera la fin de la sixième année du Nine-Year Schooling et tout comme le défunt Certificate of Primary Education, (CPE) il est un examen de sélection obligatoire pour accéder à la septième année dans un collège régional.

La compétition ne disparaîtra pas pour autant ! L’évaluation continue comptera pour 40% au PSAC et les examens, 60%. Les élèves qui échoueront dans une des matières principales (core subjects) pourront participer au resit-exam.

Cette année voit également la disparition du Grade A+. Le kreol morisien fera son entrée en Grade 6 et sera au programme des examens du PSAC.



Lower Secondary

L’admission en Lower secondary (Grades 7 à 9) se fera sur une base régionale. Tous les candidats du PSAC accéderont en Grade 7. Ils participeront aux examens du National Certificate of Education lorsqu’ils seront en Grade 9. Leurs résultats détermineront s’ils peuvent prétendre à une place (Grade 10) dans une des 11 academies (collèges nationaux transformés en établissements d’excellence) pour poursuivre leurs études secondaires dans des filières spécifiques ou rester dans le collège régional où ils ont été admis.



Les académies seront mixtes. Les autorités de l’éducation catholique n’ont pas suivi le gouvernement dans la conversion des collèges stars en académies.

Filière préprofessionnelle. Elle est destinée aux étudiants qui voudraient quitter le collège pour une formation et, de ce fait, prendront part au School Certificate Technical. Outre la conversion des collèges nationaux en académies, des établissements polytechniques verront le jour.