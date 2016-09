NINE-YEAR CONTINUOUS BASIC EDUCATION : La réforme est floue faute de communication

Dans un mémo envoyé au Premier ministre, à la ministre de l'Education et au leader de l'opposition, les membres de la Common Platform on 9 Year Continuous Basic Education, qui regroupe une dizaine de syndicats du secteur de l'éducation, confirment leurs « appréhensions » quant à la réforme de notre système d'éducation. Ils déplorent le manque de détails et de communication de la part du ministère de l'Education et estiment que toute réforme du système doit commencer par le préprimaire. Cet atelier a bénéficié de la collaboration de la Federation of Civil Service and Other Unions (FCSOU).

Le mémo envoyé aux autorités a été écrit suite à un atelier tenu le 1er septembre dernier à la Trade Union House, Coromandel, sur le projet de réforme de notre système d'éducation, la “Nine-Year Continuous Basic Education”. Cet atelier a vu la participation de représentants de pas moins de 10 syndicats du secteur de l'éducation. « En ce qui concerne la “Nine-Year Continuous Basic Education”, la candeur des arguments confirme les appréhensions des participants de cet atelier quant au manque d'intention de faire le nouveau système adapté aux raisons fondamentales qui justifieraient cette réforme. Le CPE sera certes remplacé par le Primary School Achievement Certificate avec une prépondérance aux contrôles continus (“continuous assessments”, Ndlr). La réforme n'est en fait qu'un changement d'appellation du présent système. Faute de détails et de communication, toute la réforme reste floue », déplorent les syndicalistes ayant participé à l'atelier dans leur mémo.

Les participants critiquent également les critères d'admission dans les écoles régionales et les académies. « Le manque de précision sous cet aspect n'est pas en ligne avec le principe d'égalité des chances, qui doit impérativement surpasser toutes les autres considérations qui pourraient porter préjudice aux aspirations des parents et des élèves », explique-t-on. Le mémo indique en outre que les participants ont argué que les contrôles continus sont « déraisonnables et peu fiables pour juger les aptitudes, compétences et succès académiques des élèves car le contexte social et les normes éducatives des enfants ne sont pas les mêmes ».

Concernant l'allocation des places dans les écoles régionales, les participants estiment que du fait du manque de détails du ministère, les parents « continueront à tricher » pour faire admettre leurs enfants dans les Star School régionales. La Common Platform on 9 Year Continuous Basic Education estime par ailleurs que la réforme aurait dû être mise en place « par phase », et ce commençant par le préprimaire. « La première motivation (de cette réforme) est d'abolir le CPE. Mais dans cette tentative, le secteur préprimaire a été livré à lui-même, bien que durant une courte réunion avec les représentants de ce secteur, le ministère les avait informés qu'ils seraient partie prenante de cette réforme », précise le document.

Les syndicalistes déplorent également que, dans le cadre de cette réforme, il n'y a eu aucune révision des programmes d'études (« curriculum ») au primaire. « Jusqu'ici, il n'y a eu ni distribution des programmes d'études, ni aucune explication quant à la réorientation des stratégies pédagogiques. Les enseignants font leurs classes sans être guidés et par routine, comme d'habitude. » De même, ils indiquent qu'il n'y a pas eu d'allégement (« deloading ») des programmes d'études. « The textbooks do not reflect a modicus of the deloading », s'indignent-ils.

Si la Nine-Year Schooling est une alternative pour éliminer l'échec scolaire et aider les élèves à grandir dans un environnement global, les syndicalistes estiment que « cette prétention n'est qu'un souhait » car le système proposé n'a « jamais été mis à l'épreuve, soit à travers un projet pilote, soit à travers une évaluation » depuis son lancement.

Le Common Platform fulmine en outre sur le fait que la réforme proposée marque la fin de la filière prévocationnelle. « Le programme proposé ne vise pas les différents types d'intelligence. Il souffre en outre de l'absence de programmes techniques. Le plan tourne autour du National Examination en Form III ou Grade 9 afin que les élèves, ayant des aptitudes différentes, soient dirigés vers leurs filières appropriées. Mais le plan ne donne aucune information à cet égard. »

En raison de ce manque de détails et d'informations sur cette réforme, les syndicalistes s'inquiètent du stress des parents. « Ce manque d'informations et de consultations avec les parents – qui sont pourtant les premiers concernés – a créé chez eux un stress inévitable, qui a un impact sur leurs enfants. Il y a déjà des parents qui forcent leurs enfants en Standard V à passer l'examen du CPE pour éviter la cacophonie du stress du PSAC, des Admissions, du National Examination et de l'Academy, entre autres. En ce qu'il s'agit se la “rat race”, cette réforme ne l'a pas éliminée, mais n'a fait que la repousser », précisent-ils.

Si les syndicalistes réunis en atelier sont unanimes à reconnaître la nécessité de réformer notre système d'éducation, ils fustigent cependant l'ingérence politique. « Tout projet de réforme doit être indépendant du gouvernement du jour », estiment-ils. Et d'ajouter que cette réforme aurait dû faire l'objet d'un projet pilote et, en tout cas, débuter par le préprimaire. « Non seulement il n'a a eu aucun projet pilote qui aurait permis de rectifier le tir, mais il y a aussi une absence de communication entre la ministre et ceux concernés. Cela a privé les parents de leurs droits à participer à un projet d'importance nationale », concluent-ils.