NINE-YEAR SCHOOLING : Un débat organisé par le MMM

À six mois de la tenue de la première édition du nouvel examen de fin de scolarité primaire pour l'obtention du Primary School Achievement Certificate, les débats autour du Nine-Year Schooling ont repris de manière vigoureuse dans divers milieux. La commission de l'éducation du MMM organise ainsi un débat vendredi prochain à Rose-Hill sur le thème “Nine-Year Schooling et l'avenir de l'Éducation à Maurice”. « Dans la population, il y a beaucoup d'espoirs, mais aussi beaucoup d'inquiétudes sur les changements annoncés. Nous voulons voir comment l'État propose de s'inscrire dans l'avenir de l'éducation mauricienne à long terme », explique Steven Obeegadoo, président de cette commission. La ministre de l'Éducation y a aussi été invitée.

Selon les observations de la Commission éducation du MMM, énormément d'interrogations subsistent encore sur plusieurs aspects de la réforme, sans compter une variété d'opinions au sein de la population sur ce projet. « Au-delà des considérations partisanes et corporatistes, il y a une volonté de notre part d'élever le débat public et de dégager une vision progressiste de l'avenir de l'éducation à Maurice. Nous sommes en faveur d'un grand brassage d'idées », affirme le président de cette commission au sujet de la démarche de son parti d'organiser ce forum/débat.

Trois anciens ministres de l'Éducation – nommément Armoogum Parsuramen, Kadress Pillay et Steven Obeegadoo – seront parmi les intervenants de cet événement, présidé par Françoise Labelle, qui se tiendra à la salle Eddy Norton, à Rose-Hill, de 17h à 19h. Les autres invités sont : Sheila Bunwaree (universitaire et chercheur avec un intérêt particulier pour l'éducation), Teeluck Bhuwanee (ancien cadre au ministère de l'Éducation et ancien fonctionnaire de l'Unesco, qui a été responsable de l'éducation secondaire pour la région Afrique) et Philippe Forget (initiateur de l'introduction du Baccalauréat International à Maurice à travers l'ouverture de la Bocage International School). « Un panel d'intervenants qui permettra de lancer de nouvelles pistes de réflexions », indiquent les organisateurs au sujet de ceux qui prendront la parole ce jour-là.

Une invitation a également été lancée à la ministre de l'Éducation Leela Devi Dookun, les organisateurs espérant que celle-ci soit présente afin « d'apporter un éclairage sur les points du Nine-Year Schooling qui sont encore flous pour de nombreux parents ». Par ailleurs, cette commission du MMM devait tenir une conférence de presse cet après-midi pour aborder d'autres questions dans le secteur de l'éducation en cette fin de trimestre scolaire.