NINE-YEAR SCHOOLING: Le flou persiste à la fin du 1er trimestre

Les examens du 1er trimestre se tiendront la semaine prochaine dans les écoles primaires. Cependant, enseignants et maîtres d’école se disent toujours dans le flou par rapport à certains aspects du Nine-Year Schooling. Outre les « specimen papers » de l’examen du Primary School Achievement Certificate (PSAC), qui se fait toujours attendre, les principaux concernés ne savent pas non plus comment évaluer les enfants pour les matières dites « non-core ».

2017 marque l’entrée dans le Nine-Year Schooling. Pour le primaire, cela se concrétisera par la tenue d’un nouvel examen à la fin du troisième trimestre. Par ailleurs, une série d’activités sous le Holistic Education Programme ainsi que des matières dites « non-core » ont été introduites. Mais à deux semaines de la fin du premier trimestre, les écoles sont toujours dans le flou. « Pour la fin du premier trimestre, nous avons à remplir le “Report Book”. Celui-ci doit être uniforme pour toutes les écoles. Mais à ce jour, nous ne savons comment le faire. Même les inspecteurs ne sont pas en mesure de nous renseigner à ce sujet », dit Sharif Chady, nouveau président de la Mauritius Head Teachers Association.

Sport, musique, “Communication Skills”… Autant de matières enseignées dont on ne connaît pas encore le mode d’évaluation. Pour ce qui est de “Communication Skills”, rappelons que c’est une matière « non-core » qui comptera pour l’examen du PSAC. Qui plus est, pour ce même examen, les écoles attendent toujours les « specimen papers » en vue de préparer les élèves. « Les examens du premier trimestre se tiendront la semaine prochaine et nous n’avons pas encore le modèle du papier. En 1980, quand on avait remplacé la petite bourse par le CPE, on avait eu les “specimen papers” dès le premier trimestre. »

Rappelons toutefois qu’une première ébauche de ce questionnaire avait été présentée aux enseignants dans les ateliers de travail en décembre. Des amendements ont été apportés suite aux discussions. Il nous revient que le Mauritius Examination Syndicate (MES) a déjà finalisé les questionnaires, qui attendent l’aval du ministère de l’Education.

Ce qui préoccupe le plus les enseignants, c’est de ne pas avoir suffisamment de temps pour préparer les enfants pour le “modular assessment” de science et d’histoire-géographie, qui se tiendront les 29 et 30 août. « Il faudra habituer les enfants à travailler selon le modèle du questionnaire et nous n’avons que le deuxième trimestre pour cela, étant donné que l’examen est prévu au début du troisième trimestre. »

Comme déjà annoncé la semaine dernière, l’examen du PSAC lui-même se tiendra du 24 au 27 octobre. Ces dates arrêtées par le ministère de l’Education attendent toutefois le feu vert du conseil des ministres pour être officialisées. Les épreuves débuteront avec le français, suivi de l’anglais, des langues orientales/kreol morisien et des mathématiques.