NINE-YEAR SCHOOLING : Inquiétudes sur le Holistic Education Development

Les maîtres d’école souhaitent l’engagement de professionnels pour l’enseignement des arts

Depuis l’année dernière, 259 jeunes, sous le Youth Empowerment Programme (YEP), ont été engagés pour le lancement du programme de développement holistique dans les écoles primaires. Entre-temps, 340 autres ont été recrutés à plein-temps pour cet aspect de la réforme, qui englobe l’enseignement de l’éducation physique, des valeurs civiques et des arts, entre autres. Sauf que ceux-ci, quoique possédant des diplômes universitaires, ne sont pas des professionnels de disciplines artistiques. Ce qui pousse les observateurs à s’interroger sur la qualité des cours de musique ou de théâtre, notamment, qui seront dispensés aux enfants.

Le syndicat des maîtres d’école a tiré la sonnette d’alarme à ce sujet : les cours pour le développement holistique devraient être dispensés par des professionnels. Surtout en ce qui concerne les arts, matière qui comprend notamment la peinture, le théâtre et la musique. « Or, ceux qui ont été recrutés ont été choisis par rapport à leurs qualifications académiques et non sur leurs aptitudes à enseigner ces matières », constatent-ils. Un maître d’école cite l’exemple d'un détenteur de « master » mais qui ne sait pas jouer d’un instrument. « Je lui ai demandé comment il fera pour enseigner la musique et il m’a répondu qu’il apprendra maintenant. »

Jaganarden Sunassee, conseiller technique de la Mauritius Head Teachers Association (MHTA), fait ressortir que le Holistic Education Programme (HEP) est un des piliers du projet de réforme. « Nous soutenons entièrement cette initiative. Nous sommes convaincus que notre système éducatif doit évoluer. Le programme de développement holistique va non seulement permettre à nos enfants de s’épanouir, mais il peut aider à régler des problèmes liés à l’indiscipline. Toutefois, nous disons qu’il ne faut pas faire les choses à moitié. »

Les maîtres d’école ne cachent pas leurs inquiétudes concernant les moyens et les ressources mis à leur disposition pour mener à bien ce projet d’éducation holistique. « Nos écoles doivent d’abord avoir des salles équipées avec les instruments nécessaires. Qui plus est, les personnes recrutées pour le HEP doivent à la fois faire l’éducation physique, l’éducation civique, la sécurité routière et les arts, comprenant la musique, la peinture et le théâtre… Comment peuvent-ils maîtriser tout cela à la fois ? »

Jaganarden Sunassee se demande ainsi pourquoi on n’a pas fait appel à des professionnels pour l’enseignement de la musique, du dessin et du théâtre. « Cela demande quand même des aptitudes précises. D’autant que le “curriculum framework” du primaire, émis par le ministère, a des exigences précises concernant ces matières. »

On peut ainsi lire, pour la musique par exemple, qu’à la fin du Grade 1, l’enfant doit être capable, entre autres, de « jouer des percussions simples pour accompagner des chansons ». À la fin du Grade 3, il doit être capable de « chanter et jouer d’un instrument et avoir été initiés aux notes de musique ». À la fin du Grade 6, on s’attend à ce que l’apprenant « chante ou joue une variété de styles musicaux, individuellement ou dans un ensemble ». Ce qui pousse à se demander si des enseignants qui n’ont pas eux-mêmes les notions pourront amener les enfants à atteindre ces objectifs. « Nous ne disons pas qu’il faut faire comme au conservatoire, mais si l’enfant doit être capable de jouer d’un instrument, il faut que ce soit un professionnel qui l’enseigne. »

Selon nos informations, les éducateurs recrutés pour le HEP suivront une formation à la fois pédagogique, au Mauritius Institute of Education (MIE), ainsi que des sessions pratiques pour les arts. Sauf que pour le moment, ils en sont encore au stage d’observation dans les écoles, dont certains dans le préscolaire.

Entre-temps, ce sont les jeunes recrutés sous le YEP qui assurent les cours dans les écoles. Ceux-ci se plaignent d’ailleurs d’une discrimination à leur égard. Alors qu’ils sont en postes depuis l’année dernière et ont même suivi les différentes formations prévues, ils n’ont pas été retenus pour l’exercice de recrutement réalisé fin 2016.