NINE-YEAR SCHOOLING : La MFPWA plaide pour l'introduction de l'éducation sexuelle à l'école

Face aux nombreux cas d'abus sexuels dont sont victimes les jeunes, ainsi que la hausse du nombre de cas de grossesses précoces, la Mauritius Family Planning and Welfare Association (MPFWA) plaide pour l'introduction de l'éducation sexuelle en tant que matière à l'école dans le cadre de la réforme de l'éducation.

« De nos jours, les jeunes sont exposés à toutes sortes d'informations et de facilités que sont l'Internet et les portables, entre autres, et d'où ils puisent toute une mine d'informations sur divers sujets, dont le sexe. Très curieux, ils sont tentés par des expériences sexuelles à un jeune âge, même si les informations obtenues ne sont pas correctes », déclare Vidya Charan, directrice exécutive de la MFPWA. Elle ajoute qu'à cet âge, les jeunes peuvent être influencés facilement « car ils passent par un développement physique, émotionnel et psychologique intense ». Selon elle, il faut un bon encadrement pour qu'on leur donne les informations correctes pouvant être utiles au développement de leur personnalité.

Vidya Charan explique que le bien-être de l'enfant ne consiste pas seulement à lui offrir une bonne éducation académique, « car il faut aussi former sa personne pour qu'il devienne un bon citoyen qui comprend les valeurs de la société, de la communauté et, surtout, de la vie ». Et d'ajouter : « Nous entendons beaucoup de choses sur le “Nine-year-schooling” mais le programme de l'éducation sexuelle pour les enfants n'est pas assez clair dans ce projet de réforme. »

Comme propositions, la directrice exécutive de la MFPWA estime qu'il faut introduire l'éducation sexuelle dès le grade V par des sessions d'informations et d'interactions sous une approche pédagogique. Celles-ci doivent être animées par des formateurs spécialisés dans le domaine « pour qu'il y ait un impact positif sur le comportement des enfants et pour qu'il n'y ait pas de comportement à risques ». Selon elle, « il faut surtout les protéger contre l'exploitation sexuelle ». La MFPWA a, à sa disposition, des formateurs qualifiés, formés grâce au soutien de l'International Planned Parenthood Association (IPPF).

La MFPWA anime déjà des sessions dans une quarantaine d'écoles primaires et une vingtaine d'écoles secondaires à raison de deux sessions par trimestre. « Le programme d'études très chargé des élèves ne leur permet pas d'avoir plus de sessions. Il faut trouver une heure convenable, dans le cadre du projet “Nine-year schooling”, pour cet enseignement qui fait partie de leur vie », souligne Vidya Charan.

S'agissant du « health education programme » animé dans les écoles par le ministère de la Santé, elle estime : « Ce n'est pas un programme d'éducation sexuelle à proprement parler. D'où notre plaidoyer auprès des autorités qui implémentent le “Nine-year schooling” pour leur dire que l'éducation sexuelle est très importante dans la vie. Autrement, le projet de réforme de l'éducation ne sera pas complet et on aura des enfants académiquement forts mais qui piétinent du côté de leur personnalité et de leur comportement dans la société. »