NINE-YEAR SCHOOLING : Les nouveaux manuels de Grade 7 finalisés

Formation des enseignants dès le début des vacances

La deuxième partie des examens du Primary School Achievement Certificate (PSAC) est prévue à partir du mardi 24 octobre. Les 20 411 candidats seront admis en Grade 7 l’année prochaine, et ce, indépendamment de leurs résultats. Comme cela a été le cas pour le primaire, les manuels de Grade 7 ont été revus dans le sillage de la réforme éducative. Les parents souhaitent que ceux-ci soient disponibles en librairie à temps car on se souvient qu’au primaire, la révision des manuels avait entraîné un retard dans la distribution.

C’est un sujet qui a donné lieu à de nombreuses discussions de la part des enseignants. « Les nouveaux manuels de Grade 7 ont pu être complétés », assure le ministère de l’Éducation. « Actuellement, le MIE procède à l’exercice menant à l’impression des manuels. » Les parents, eux, souhaitent que tout soit prêt à temps. Contrairement au primaire, où les manuels sont distribués à l’école, pour le collège, il faut aller les chercher en librairie. « Parfois, il faut faire le tour des librairies pour avoir tous les manuels. Sans compter que l’enfant doit avoir ses livres pour la rentrée en janvier », rappellent-ils.

Il nous revient que tous les manuels des différentes matières au programme ont été revus. Celles-ci ont été divisées en deux parties : les « core », soit l’anglais, le français, les mathématiques, les sciences, l’informatique, les études commerciales, sociales et “visual arts” ; et les « non-core », comprenant l’éducation physique, les valeurs humaines et sociales, ainsi que les “performing arts”. Comme pour le primaire, c’est l’approche analytique qui a été adoptée, avec plusieurs exercices et expériences, poussant l’élève à la réflexion. « Cette approche vise à doter nos apprenants d’aptitudes nécessaires pour promouvoir le sens de l’analyse critique et le discernement de même que pour relever les défis qu’ils soient d’ordre personnel, émotionnel ou professionnel et social », fait-on valoir dans le milieu concerné.

Pour ce qui est de l’enseignement des classes, comme les valeurs civiques et l’éducation à la sexualité, un appel à expression d’intérêt a été lancé en interne pour cela. Les enseignants intéressés auront ainsi droit à une formation. D’ailleurs, tous les enseignants de Grade 7 – mainstream et extended stream – seront appelés à des sessions de formation « intenses » sur le nouveau programme dès le début des vacances en novembre.

En ce qui concerne l’entrée du kreol morisien en Grade 7 l’année prochaine, le ministère souligne que tout est fait « en matière de ressources humaines et de formation » pour cela.

PSAC 2018:Examen de science et d’histoire-géo demain

Les élèves de Grade 5, qui passeront l’examen du Primary School Achievement Certificate (PSAC) l’année prochaine, auront leur “modular assessment” en science et histoire-géo demain. À partir de cette année, l’examen pour ces deux matières se fait en deux parties, soit en Grade 5 pour le programme de cette année et en Grade 6 pour celui de l’année prochaine. Ce changement dans l’organisation de l’examen de fin de cycle primaire s’insère dans le cadre du projet de réforme Nine-Year Continuous Basic Education. Cette mesure vise à faciliter la tâche des enfants, car il y a beaucoup à apprendre durant les deux années. Une fois le “modular assessment” terminé, les élèves se concentreront uniquement sur le programme de Grade 6. Les points obtenus seront conservés par le MES et ajoutés à ceux de l’année prochaine.