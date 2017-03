NINE-YEAR SCHOOLING—MAÎTRES D'ÉCOLE: « Des décisions trop hâtives »

La manière dont s'y prend le ministère de l'Education pour la mise en pratique du Nine-Year Schooling commence à irriter dans les écoles en raison des « nombreuses décisions de dernière minute » émanant du ministère chaque semaine et devant être exécutées « dans la minute qui suit ». Le plus « inquiétant », selon des maîtres d'école du primaire, concerne les « changements fréquents » par rapport aux directives données.

Le syndicat des maîtres d'école prévoit une conférence de presse cette semaine pour dénoncer ce qu'il qualifie de « manque de coordination » et de « couacs » dans la mise en route de la réforme. « C'est la panique au ministère de l'Education. On prend des décisions à la va-vite et on appelle aussitôt les maîtres d'école pour les mettre en pratique. Il y a trop de responsabilités sur le dos des Head Teachers et, entre-temps, c'est le “business as usual” pour les inspecteurs. Valeur du jour, on a l'impression que l'inspectorat est en dehors de la réforme ! » constate Moonsamy Sunassee, conseiller technique auprès de la Mauritius Head Teachers Association.

Les critiques fusent dans les écoles sur la « performance » des cadres du ministère de l'Education impliqués dans la mise en œuvre du Nine-Year Schooling. « Ils procèdent au jour le jour pour de nombreux points de la réforme et il y a des contradictions entre ce qu'ils disent », affirment des maîtres d'école. « Tardivement, un vendredi après-midi, ils avaient appelé les maîtres d'école pour leur demander de se rendre à leur école le lendemain matin afin de mettre à la poste les brochures d'explications destinées aux parents. Cela illustre le manque d'organisation et le manque de planification », relate le conseiller technique.

Les chefs d'établissements se disent surtout « inquiets » par des « changements fréquents » relatifs à certaines décisions prises en haut lieu et donnant l'impression que le « ministère agirait dans la précipitation ». Le conseiller technique poursuit : « Les hésitations et les flous qui perdurent sur certains aspects sont au détriment de la réforme. »

Les maîtres d'école sont également agacés par des « tâches additionnelles », dont certaines, affirment-ils, ne relèvent nullement de leurs attributions, comme l'installation de rideaux pour les salles de classe. Dans le registre des récentes « directives urgentes de dernière minute » émanant du ministère, et qui a suscité un peu agacement, on note le remplacement de la photo de l'ancien Premier ministre par celle de l'actuel chef du gouvernement, généralement fixé dans le bureau du maître d'école. A ce sujet, on raconte que la veille du “flag raising day”, les maîtres d'écoles avaient dû se rendre illico presto au bureau de la zone Directorate pour prendre une copie de la photo de Pravind Jugnauth, avec pour consigne que celle-ci soit installée avant l'arrivée du « guest of honour ». Et un Head Teacher de faire remarquer avec pertinence : « Au lieu de déranger le maître d'école ou un de ses représentants pour aller chercher cette photo, pourquoi ne pas avoir demandé aux inspecteurs de la remettre aux écoles durant leurs visites d'inspection ? »