NINE-YEAR SCHOOLING : Précipitation et empressement inutile sur de nombreux aspects, selon des Head Teachers

En ce début d'année scolaire, le syndicat des maîtres d'école du primaire fait part de ses observations sur la mise en œuvre du Nine-Year Continuous Basic Education. La Mauritius Head Teachers Association reconnaît, dit-elle, « la volonté » du gouvernement de vouloir améliorer le système éducatif pour le bien-être des enfants de l'ensemble de la République. Mais elle se « inquiète » devant ce qu'elle estime être « une précipitation et un empressement inutile » des autorités sur de nombreux aspects de cette réforme « alors que beaucoup de détails n'ont pas encore été réglés ». Elle conseille ainsi aux cadres du ministère « la prudence dans la mise en route » de ce projet.

Dans une lettre envoyée au ministre de l'Education il y a quelques jours, pour faire part de son constat, la MHTA ne ménage nullement ses critiques envers les cadres de ce ministère. Ses dirigeants y notent un « empressement inutile » et un « emballement de la part de quelques cadres ». Et, selon ce syndicat, « les directives données aux écoles, qui changent d’une minute à l’autre quand elles ne sont pas contradictoires », prouve, selon lui, que « tout n'est pas au point ». La MHTA cite en exemple la décision de retirer certains chapitres du manuel Modular Assessment pour Histoire-Géographie.

« Nous avons la nette impression qu’au quartier général du ministère, les techniciens, cèdent ces jours-ci à la panique face à la contrainte du temps et devant la difficulté à avancer sur certains aspects de ce projet de réforme. Nous demandons aux techniciens de procéder d’une manière scientifique et réfléchie afin que les enfants n’en soient pas les victimes des caprices de certains adultes. Plutôt que de courir, avançons à petit pas, mais sûrement, dans l’intérêt des enfants et de l’éducation », écrit ce syndicat.

Mais la MHTA a observé aussi quelques « changements positifs » liés à cette réforme. Et dans ce registre, elle « apprécie » notamment le recrutement des « supports teachers » pour encadrer les enfants dès le Grade 1, et avec une attention particulière pour ceux ayant des difficultés dans le processus d’apprentissage. Ce syndicat accueille aussi favorablement le recrutement des Holistic Teachers, dont le soutien contribuera à la formation globale des apprenants à travers des activités non académiques, telles le sports, la musique, la danse et le dessin/peinture. « Ce projet de réforme vise le développement intégral de l’enfant et c’est un objectif fort louable », admet la MHTA.

Par ailleurs, dans cette même lettre, la MHTA attire l’attention des autorités de l'éducation sur la « frustration grandissante » parmi les chefs d’établissements du primaire alors que ces derniers et leurs assistants, selon ce syndicat, sont des « maillons importants dans le fonctionnement » des écoles. « Ils sont donc les premières personnes sur le terrain à transmettre les directives émanant du ministère pour la mise en application de la réforme. Or, ils sont complètement démotivés », affirme le syndicat. Le sentiment de frustration qu'évoque la MHTA est lié en partie au dernier exercice de promotion au grade d'inspecteur. Des Head Teachers seraient mécontents car leurs collègues « juniors » ont été promus tandis que d’autres assument le rôle de chef d’établissement depuis longtemps et attendent toujours d’être titularisés à un tel poste. « Les directeurs d'école ont un rôle capital. Et minimiser leurs sentiments de colère serait une grave erreur de la part du ministère », prévient la MHTA.