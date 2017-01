NINE YEAR SCHOOLING : Une rentrée dans le flou

2017 est l’année de l’introduction du nine year schooling, comme annoncé par le gouvernement. Du côté des élèves, des parents et des enseignants c’est encore le grand flou. Une mauvaise communication, la perception que le programme se met en place dans l’urgence et l’incompréhension face à certaines nouvelles mesures suscitent des inquiétudes.

“Nous avons l’impression d’avoir été largués en pleine mer.” Tel est le sentiment d’une mère dont l’enfant arrive à sa sixième année du cycle primaire en 2017. Embarqués à bord du nouveau système de nine year schooling, beaucoup ne savent pas où les conduira le rafiot. “On a fait de nous des cobayes”, affirme un autre parent.

Pour beaucoup, la rentrée 2017, prévue le 9 janvier, sera synonyme de confusion. Si le gouvernement a maintenu sa promesse d’en finir avec le CPE en appliquant ce nouveau cursus scolaire, les premiers concernés déplorent le manque de communication, qui suscite chez eux de grandes inquiétudes.

Étendre les classes du primaire, c’est beaucoup plus qu’ajouter trois années supplémentaires. Le nine year schooling implique une réforme profonde à tous les niveaux, incluant la réforme des programmes et des pédagogies, ce qui ne sera pas sans impact. Avec ses quarante ans de carrière dans l’enseignement, Gassen Murugan a la quasi-certitude que “pou ena gran batay kan pou demar sa proze-la”. Il estime que “le ministère est trop pressé et ne s’est pas donné suffisamment de temps avant de mettre en application ce projet. Encore un an de préparation n’aurait pas été de trop. Me li bien kler ki zot pe zis anvi gagn enn nom ar sa.”

Rêve brisé.

“J’ai pleuré quand j’ai compris que les choses n’allaient plus être comme avant”, confie Lee-Ann, 10 ans. Elle a toujours été préparée pour le CPE. Cette fillette de Sodnac n’a pas hésité à sacrifier ses poupées et autres divertissements pour se consacrer entièrement à ses études. Son but était de décrocher les précieux 5 A+ et de porter fièrement l’uniforme vert. “J’ai fait tout ça pour rien, car même si j’ai les meilleurs résultats, il faudra choisir uniquement un collège qui se situe dans ma zone. Et ce n’est pas la star school où je rêvais de compléter mes études.”

Des craintes que Cynthia Delphine doit également gérer avec sa fille, qui fait son entrée en Grade 5. “Elle me pose sans cesse des questions. Elle veut savoir si lorsqu’elle sera en Grade 7, elle sera toujours en primaire ou au secondaire. Elle ne comprend pas pourquoi elle changera encore d’école après le Grade 9. C’est difficile de trouver les mots car je suis moi-même perdu et je n’arrive toujours pas à comprendre ce que nous réserve ce nouveau système. Après quatre ans d’efforts, de travail, de suivi et d’accompagnement, je repars à zéro. Je n’ai en ma possession qu’un dépliant que l’école m’a remis.”

Ryan, 10 ans, sait qu’il ne prendra pas part aux examens du CPE. “Je ne serai pas en Std VI. Dorénavant, on appelle cette classe Grade 6. Je n’aurai pas de grand examen à la fin de l’année mais plusieurs petits tests et on ajoutera tous les points obtenus pour la note finale. J’ai un peu peur parce que d’après ce qu’on m’a dit, il y aura plus de matières. J’aurai plus à apprendre.”

Les enfants, à l’exemple de Dilchad, avancent vers l’inconnu. “Je suis un peu perdu et stressé parce que je n’ai pas pu avoir toutes les informations sur ce qui m’attend. Ni mes parents ni ma prof n’ont pu m’expliquer ce qu’il en retourne, car ils ne savent pas grand-chose non plus.”

Mauvais calcul.

Des enseignants comme Véronique et Maureen, sur qui reposent une pression supplémentaire, se retrouvent avec le sentiment d’avoir “à apprendre sur le tas, presque au même titre que les enfants” et de tout faire pour que “cette année ne soit pas catastrophique”. Maureen n’a pas encore assisté à l’atelier destiné à former les enseignants. Elle est très sceptique. “Si le nine year schooling est moins stressant pour les enfants, cela devrait l’être aussi pour nous. J’en serai heureuse. Mais, dans la réalité, en tant que prof, je dois tout faire pour maintenir le bon niveau au sein de ma classe. Il n’y a donc pas de changement. Cela revient au même : il faudra les pousser au maximum.” Elle n’aura pas d’autre choix : “Je vais devoir m’adapter, que je sois pour ou contre. Notre avis compte peu. Ce n’est pas la première fois qu’on nous met devant le fait accompli.” Après avoir été en charge d’une des dernières classes de CPE, elle entame 2017 dans le flou total. “Il faudra gérer et se débrouiller. C’est à nous de nous tirer d’affaire.”

De son côté, Véronique a eu droit à quatre jours de formation puisqu’elle s’est vu confier des élèves de Grade 6. Plus qu’un défi, elle considère cette année de transition comme “un gros point d’interrogation sur ma tête. C’est bien de faire de beaux discours, mais à qui revient la responsabilité de tout faire fonctionner sinon au prof ? Pour la première fois en huit ans de carrière et après avoir enseigné dans trois classes de CPE, je ressens un mélange de crainte et de peur.”

Terrain miné.

“C’est carrément une douche froide”, confie Angelo Gobin. Lorsqu’il a entendu parler du nine year schooling, il était loin de s’imaginer que le ministère de l’Éducation prendrait la décision de le mettre en pratique de cette façon. “C’est irréfléchi de leur part de faire de tel changement sur des enfants qui ont été habitués à un autre programme pendant plusieurs années. Dans l’idéal, l’introduction aurait dû concerner uniquement les petits qui font leur entrée en Grade 1. Cela aurait permis à ce premier batch de bien assimiler le nouveau système.” Il accepte le fait que “tout changement mérite un temps d’adaptation”, mais en tant que parent, il vit très mal le fait que son fils se retrouvera en Grade 6 comme “un cobaye”.

Un sentiment que partage Sheena Ramloll, une habitante de Plein Bois, qui redoute cette nouvelle année. Elle la résume ainsi : “C’est comme se retrouver avec les yeux bandés à marcher sur un terrain miné.” L’unique réunion d’explication proposée par l’école, le flyer distribué aux parents ou les spots radios du ministère ne l’ont pas rassurée. Au contraire, elle prévoit des leçons particulières. Chose que Véronique, enseignante, voyait déjà venir, vu le nombre de parents inquiets qui l’ont approchée. “Je suis à 200% sûre que le nine year schooling aura comme première répercussion que les enfants commenceront les leçons particulières depuis le Grade 1.”