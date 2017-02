NINE YEAR-SCHOOLING : Sévères critiques du MMM contre la mise en application de la réforme

Le président de la Commission Éducation du MMM a annoncé que son parti « ne compte pas faire de cadeau » à la ministre de l’Éducation, Leela Devi Dookun, à la reprise des travaux parlementaires. Fort de leurs analyses, les membres de ladite commission dénoncent une « mauvaise coordination » de la mise en application de la réforme et le taux de réussite en régression au niveau du secondaire. Ils étaient face à la presse mercredi après-midi, à leur quartier général, à Port-Louis.

Le président de la Commission Éducation du MMM, Steven Obeegadoo, constate en premier lieu qu’il faut « mettre un frein à la pression » exercée sur les parents pour s’acquitter des frais d’examens du School Certificate (SC) et du Higher School Certificate (HSC). « Il est temps, dit-il, de concerter tous les partenaires, dont les parents » en vue d’analyser les causes de l’absentéisme scolaire et d'énoncer « une politique claire pour rendre l’école plus attrayante ». Selon lui, « il faudrait une analyse de la Mauritius Institute of Education (MIE), du Mauritius Examination Syndicate (MES) et de l’Université de Maurice (UoM) pour analyser les causes majeures de l’absentéisme ». Et au lieu d’user de la répression, fait valoir Steven Obeegadoo, il faut convaincre les élèves et les parents de la pertinence de l’école. De même, poursuit-il, de son importance de s’y rendre tous les jours. L’analyse de la Commission du MMM révèle que les résultats du SC et du HSC démontrent que les lauréats sont issus de divers collèges, privés, publics, en ville et à la campagne. Ce qui indique, selon Steven Obeegadoo, « l’absurdité d’identifier une élite à seulement 11 ans ». Et de poursuivre : « Ce ne sont pas les résultats de la CPE qui déterminent si oui ou non un enfant sera lauréat. Cela démontre aussi que ce n’est pas le collège qui fabrique les lauréats, mais l’effort individuel avec l’encadrement pédagogique, dont les leçons particulières. Pour cela, il suffit d’entendre les lauréats remercier leurs enseignants de leçons. Et, enfin, le soutien familial. Il y a eu des lauréats un peu partout à travers l’île. La commission note aussi un changement de mentalité. » Steven Obeegadoo cite à titre d’exemple le cas de la lauréate Ramini Lutchmee, habitante de Lallmatie, qui a choisi d’entamer sa troisième année au collège Modern, à Flacq, au lieu de perdre plus d’une heure en trajet pour se rendre au QEC.

Cela révèle, avance-t-il, la justesse de la réforme de 2002 avec, premièrement, l’avènement de 36 nouveaux collèges d’État et le “lifting” des autres collèges privés et publics pour le « parity of esteem », deuxièmement, la régionalisation des admissions au secondaire, et, troisièmement, l’abandon d’une vision élitiste exclusive en remplaçant le “ranking” par le “grading”.

D’où ces questions à l’actuelle ministre de l’Éducation, Leela Devi Dookhun, quant à sa réforme du Nine-Year Schooling. « Comment, après tous les points mentionnés plus haut, justifier les academies, à savoir les établissements élitistes, après la Form III ? Quels efforts y a-t-il pour promouvoir le “parity of esteem” au sein d’une Education Zone puisque la presse titre “Les collèges d’État se démarquent” ? Et qu’en est-il du “value added” du privé ? » Steven Obeegadoo a alors énuméré « les efforts consentis de 2000 à 2005 » par le partenariat du public-privé pour l’amélioration des infrastructures et des terrains de jeux, entre autres.

Au même chapitre, la commission se dit « inquiète » du taux de réussite en régression. Pour la SC, le taux de réussite était comme suit : 79% (2005), 78% (2010) et 72% en 2016 et, pour la HSC, 78% (2005), 78% (2010), 75% (2016). En 2012, les trois “core subjects” en SC comportaient un taux de réussite de 95% pour l’anglais, 93% pour le français et 81% pour les mathématiques. Les données de 2016 montrent que les réussites ont baissé à moins de 90% pour l’anglais et moins de 83% pour le français tandis que les mathématiques, elles, se situent à 77%. « Sur 10 enfants qui intègrent le primaire, huit seulement poursuivront jusqu’au secondaire, cinq termineront leur SC et uniquement deux obtiendront leur HSC. Ce qui est totalement inacceptable d’un point de vue humain et pédagogique, et dangereux d’un point de vue économique », relève Steven Obeegadoo.

Il salue au passage Rony Busviah, le lauréat de Roche-Bois, « qui montre que tout est possible », tout comme la réussite d’un fils de cordonnier et d’une fille de receveur d’autobus. Ces exceptions, soutient-il, « ne doivent pas masquer les iniquités du système ».

S’agissant de la mise en œuvre du Nine-Year Schooling, plusieurs interrogations sont posées, notamment le fait que le syllabus n’est toujours pas prêt et que la manière dont certaines matières seront dispensées « est encore floue », surtout pour le « Communication Skills » et les « Modular Assessment ». Il souligne par ailleurs que la ministre Dookun « ne fait que reporter la compétition inhérente au système éducatif du Grade 6 au Grade 9 ». Il affirme qu’il y a plusieurs zones d’ombre autour de la mise en place du Nine-Year Schooling et évoque « une confusion exacerbée par un manque de coordination ». Au sujet de la réforme, il explique que l’informatique sera comptabilisée en Grade 5, mais invoque que les manuels, les salles multimédias et les enseignants « ne sont pas prêts ».

De son côté, Françoise Labelle, membre du MMM, a fait part de son inquiétude quant au « holistic teachers » recrutés sous le Youth Employment Programme (YEP) et formés pendant uniquement trois semaines, mais qui n’ont pas été retenus par la Public Services Commission. « Qu’adviendra-t-il d’eux ? » se demande-t-elle. Elle a aussi tenu à dénoncer le « cash grant » donné aux parents au lieu des matériels scolaires. « Une solution de facilité avec, pour conséquence, que certains n’ont rien reçu du tout. »