NISHAL TEEHA : J'ai failli tout laisser tomber...

Après avoir été suspendu pour 12 semaines pour ses montes sur Karraar et Max Rapax lors de la 4e journée en 2016, Nishal Teeha a retrouvé la compétition cette saison et dès la 2e journée, il a renoué avec le succès, son dernier vainqueur étant Always Flirting le 21 novembre 2015. Lui qui voulait mettre un terme à sa carrière de jockey s'est bien repris pour bien amorcer la présente saison.

Nishal Teeha, une victoire dès la 2e journée, cela fait sûrement énormément plaisir…

Effectivement, cela fait très plaisir de goûter à la victoire. C'est une joie indescriptible, car je suis passé par des moments très difficiles en 2016. Je voudrais dédier cette victoire à Gilbert Rousset et à Soodesh Seesurrun qui m'ont toujours soutenu et qui m'ont toujours fait confiance. Je suis fidèle à l'établissement depuis belle lurette et cela a payé aujourd'hui.

Après avoir purgé vos 12 semaines de suspension, on ne vous a pas revu en compétition alors que vous étiez toujours présent à l'entraînement, que ce soit à Floréal ou au Champ de Mars. Pourquoi ?

J'étais découragé et j'ai mangé mon pain noir pendant cette période de suspension. En premier lieu, je ne voulais pas prendre le risque de reprendre la compétition, car avec les directives en place, si j'avais récidivé, j'allais être suspendu pour le reste de la saison et aussi pour la prochaine. J'allais mettre ma carrière en péril. Mais plus le temps passait, plus je manquais de compétition et je commençais à prendre du poids. Je faisais à un certain moment 61,5 kg. J'étais découragé et c'est alors que l'idée de tout abandonner a germé dans ma tête. Mais, avec le soutien de mon épouse, j'ai commencé à relever la tête. On a commencé un régime ensemble et elle m'a beaucoup aidé pour relever le défi. Il y a aussi Soodesh Jhageer qui m'a pris en main. Il s'est occupé de moi physiquement. Il m'a préparé un régime et un programme d'entraînement. Je les ai suivis à la lettre. Au début, ce fut très dur, mais j'avais une volonté de réussir. C'est surtout grâce à lui et à mon épouse qu'aujourd'hui je peux monter à 55 kg. Je les remercie indéfiniment. Il ne faut pas oublier Grégory Hart de Keating. Lui aussi m'a encouragé à ne pas tout laisser tomber. Il a insisté pour que je continue à monter en me disant de penser à ma famille et à mon fils.

Comment s'est passée la reprise ?

J'appréhendais quelque peu ma première journée, car je retrouvais la compétition après un an. Mais heureusement que cela s'est bien passé. J'ai obtenu une 2e et une 4e places en 4 montes, même si les commissaires m'avaient convoqué pendant la journée pour des explications sur la non-utilisation de la cravache sur Var's Dream. Cette journée inaugurale m'avait redonné confiance et j'ai surtout retrouvé de bonnes sensations. Plus on monte en compétition, plus on retrouve ses repères. C'est pareil pour tout sportif.

Et vous frappez fort lors de la 2e journée avec un outsider, Canadian Dollar…

Je ne m'attendais pas à une victoire de Canadian Dollar, mais il avait bien entamé sa préparation pour cette nouvelle saison tout comme l'effectif de Rousset. Il y avait son compagnon d'entraînement The Deacon qui partait du couloir n°1 et qui était le cheval à battre. Mais le train a été en faveur de mon coursier, même si à un certain moment j'étais three wide. Je lui ai demandé l'effort au bon moment et il a répondu à mes sollicitations pour prendre le meilleur sur ses adversaires.

Et quid de vos autres partants ?

Recall To Life a fait une bonne course de rentrée sur une distance un peu courte pour ses aptitudes malgré sa dernière place, mais il a terminé à moins de deux longueurs du vainqueur. Max Rapax a lui aussi terminé bon dernier, mais il me semble qu'il a eu un problème, car il toussait après la course. Quant à Ready For Take Off, on doit le revoir dans une classe inférieure.

1 victoire et 2 placés en deux journées, qu'est-ce qu'on peut attendre de Teeha en 2017 ?

Déjà, cette victoire me remonte le moral et fait taire les critiques qui ont été rapportées à mon égard. Cela me motive davantage, car la compétition est bien rude cette année. Donc, il faut rester concentré, motivé et redoubler d'efforts pour rester à un bon niveau.