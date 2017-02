Nissan au top des ventes de 2016

25,766: tel est le nombre de véhicules, tous types confondus, enregistrés à la NTA en 2016. Parmi, 16,831 véhicules neufs et 8,935 véhicules de seconde main. C’est une légère hausse de 617 notée, comparé à 2015, où le nombre de véhicules enregistrés à la National Transport Authority (NTA) s’élevait à 25,149, soit 407 de moins qu’en 2014. Pour 2016, la marque Nissan se hisse au top des ventes avec 1,617 véhicules enregistrés contre 1,417 en 2015 où elle était à la 2e place devant Toyota qui enregistre 1,397 véhicules en 2016, contre 1,605 en 2015.

Selon les statistiques publiées mi-janvier par la NTA, le nombre total de véhicules enregistrés sur nos routes en 2016 s’élève à 25,766. Ces chiffres comprennent 15,233 voitures, dont 6,928 voitures neuves et 8,305 voitures de seconde main. Cela, alors que les chiffres avancés par les concessionnaires d’automobile en début d’année après analyse de leurs chiffres, s’élevaient à 9,529 contre 9,092 voitures de seconde main vendues par les importateurs du secteur.

Du côté des marques, Nissan revient en haut du podium avec 1,617 véhicules enregistrés en 2016 devant sa concurrente Toyota qui, contrairement à 2015 où elle était à la première place avec 1,605 véhicules enregistrés, se retrouve en 2016 à la 2e place avec 1,397 véhicules. Hyundai garde sa 3e place avec 846 véhicules enregistrés, soit une progression de vente d’environ 6% sur les 788 véhicules enregistrés en 2015.

Kia garde aussi sa 4e place avec 732 véhicules, soit 4 de moins qu’en 2015 où leur nombre de véhicules enregistrés s’élevait à 736. Les véhicules BMW sont en baisse, même si la marque, avec 623 véhicules, est maintenue à la 5e place qu’elle a acquise avec 638 véhicules enregistrés en 2015. Renault prend du gallon en accédant à la 6e place des Top 10 avec 521 contre 320 en 2015 où elle était à la 7e marche du podium. Mitshibushi, par contre, fait un bon, accédant pour 2016 à la 7e marche avec 457 véhicules enregistrés alors qu’elle était à la 10e place en 2015 pour 228 véhicules. Suzuki, qui était à la 6e marche en 2015 avec 502 véhicules, se retrouve désormais à la 8e marche avec 398 véhicules enregistrés. Mercedes gagne aussi deux places, se plaçant 9e pour 343 véhicules enregistrés alors qu’en 2015, avec 203 véhicules, elle était en dehors du top 10. Mazda, 9e en 2015, perd une marche même si en 2016 elle a enregistré 10 véhicules de plus qu’en 2015, soit 244 au total. Honda, avec 235 véhicules enregistrés, chute lourdement et se retrouve à la 12e place, en dehors des Top 10, derrière Audi avec 240 véhicules.

17e fois en tête

Chez ABC Motors, on relève que c’est la 17e fois que Nissan se retourne au top des ventes de véhicules à Maurice. Dans un communiqué de presse, le concessionnaire souligne que “les chiffres compilés par la NTA confirment que la japonaise est non seulement la marque la plus vendue à Maurice en 2016, mais qu’elle s’est aussi hissée en pole position dans les segments passengers vehicles et commercial vehicles.” Dean Ah-Chuen, directeur exécutif d’ABC Automobile, indique que l’objectif de son entreprise a été atteint avec succès. Il attribue “cet exploit à un dispositif commercial bien rodé, une approche avant-gardiste, une relation client personnalisée et un service après-vente de haute facture.” Pour ABC Motors, la vente des Nissan Qashqai et Hardbody ont également contribué à réaliser cette belle performance. L’une des stratégies commerciales d’ABC Motors pour asseoir sa position de leader, cette année, indique le communiqué, sera d’étendre la gamme Datsun qui a signé son grand retour à Maurice en 2016 à l’occasion des 31 ans d’activité du concessionnaire.