NITISH JOGANAH, ARTISTE, CANDIDAT À LA PARTIELLE AU N° 18 : « Je suis le symbole de la colère »

Figure emblématique du groupe Lataniers, il avait jusqu’ici mené son combat à travers la chanson engagée. En se jetant dans la partielle au N° 18, Nitish Joganah franchit une nouvelle étape. Dans l’entretien qui suit, il s’explique sur cette démarche. Pour lui, cette partielle a une dimension nationale et il invite à donner une correction aux partis traditionnels. Parlant de la chanson engagée, il est d’avis qu’elle est toujours présente, mais sous de nouvelles formes. Il regrette toutefois que les artistes ne veuillent pas assumer ce rôle. Il précise également que pour lui, le plus important à cette élection n’est pas de se faire élire, mais de faire passer son message.

Vous avez sorti un CD d’explication sur votre participation à la partielle que vous distribuez gratuitement. Pourquoi ?

J’ai sorti ce CD pour faire passer mon message. Je n’ai pas les moyens d’organiser de grands meetings. Je ne veux pas non plus mendier des votes en allant frapper à la porte des gens. De nos jours, les gens ne veulent même pas que leurs propres parents viennent frapper à leurs portes. A Quatre-Bornes, je suis chez moi. Tout le monde me connaît. Avec ce CD, je veux faire comprendre aux gens qu’il y a actuellement un virus mortel qui menace le pays. Mais il y a son antidote. Si on ne le cherche pas, on va tous crever. Mon message vise à provoquer ce déclic dans la tête des gens. Le présent CD fait partie d’une série du film qui s’intitule Ase nou finn degoute. Je n’ai pas besoin de gros financements et je n’ai pas de briani à offrir. De grands lutteurs ont révolutionné ce monde sans un sou en poche.

Comment ce message est-il accueilli ?

Beaucoup de personnes me soutiennent. J’ai pris cette décision après 40 années de lutte. Dans l’espoir de construire une île Maurice meilleure, monn swiv tou bann batiara. Ma participation dans cette élection est une occasion, une plateforme pour dire tout ce que j’ai à dire avant de quitter ce monde. Peu importe ce qui se passe. La victoire ne m’intéresse pas. Je suis déjà gagnant dans le sens où j’ai eu une plateforme pour faire passer mon message. Aujourd’hui, à 60 ans, je réalise qu’on ne peut plus compter sur la chanson uniquement, surtout avec la mort du CD, il faut trouver un autre moyen de continuer le combat. J’ai encore beaucoup de choses à dire et à faire avant de quitter ce monde. En m’engageant dans cette élection, je complète le dernier chapitre de ma vie. Je veux le terminer en beauté. On dit que partir sans partager c’est partir en voleur. Notre société est complètement pourrie. Les gens sont complètement démoralisés et n’ont plus confiance dans nos institutions. La classe politique est responsable de cette situation. Je ne dis pas que je suis un candidat surprise, enn bebet, enn gran kaser pake… Mais je suis un symbole. Celui de la colère et de la frustration des gens. Je veux que la réflexion vienne des quatre coins de l’île et non pas uniquement de Quatre-Bornes. Mais les électeurs de Quatre-Bornes témoigneront du sentiment qui règne dans le pays à travers leur vote.

Les politiciens n’ont pas à cœur l’intérêt du pays. Certains sont en train de prier pour le malheur du pays. Ils veulent déstabiliser l’harmonie sociale afin de prendre la place de ceux au pouvoir. Certains avaient été chassés à coup de pied en 2014 et ils veulent revenir s’installer au salon sans même avoir pris un bain. Combien de couleurs ont été mélangées depuis l’indépendance, supposément, pour peindre notre avenir ? Au final, ils nous ont tournés en bourrique. Les gens en ont marre. Ils ne veulent même plus de leur briani.

Que proposez-vous ?

Il faut donner une claque à la classe politique. Leur faire comprendre que nous en avons assez avec leur manière de faire. Il faut venir avec des idées, et non pas semer la division. On a vu ce qui s’est passé ces derniers jours. Je l’avais déjà dit : les gens ne vont jamais se révolter tant que leurs intérêts personnels ne sont pas atteints. Quand ils n’ont pas d’eau pendant une semaine, ils ne considèrent pas la race ou la religion pour descendre dans la rue. Quand on vient démolir les maisons, tout le monde est dans la rue. Ce qui est dommage dans ces situations, c’est que la classe politique trouve encore le moyen de les exploiter cyniquement. Ils n’interviennent pas pour aider les gens dans leurs problèmes, mais attendent que la situation dégénère pour venir se mettre en avant. Il n’y a pas de sincérité dans ce genre de comportement.

Il est temps pour la population de se réveiller. Il y va de l’avenir du pays. Beaucoup de personnes sont en train de travailler dur, de faire des sacrifices pour leurs familles. Nous ne voulons pas d’une société où, demain, nos enfants ne peuvent marcher dans la rue. C’est pour cela que j’ai toujours dit : zame met enn dimounn ki pe mor de fin vey enn lamal gato. Kan so lafin trape, legal pa legal, li pou defons lamal la.

C’est pour cela que je dis qu’il ne faut pas négliger le combat contre la pauvreté. Maurice est un joli pays où il fait bon vivre. C’est un paradis. C’est la mentalité de certains qui est en train de tout gâcher. Personnellement, je suis dans cette élection pour écrire l’histoire. Je vous donne la garantie qu’il y aura un bouleversement dans la politique si j’arrive à m’imposer. Tou bann gran peto ki asiz lor latab fer analiz politik pou bez dan dilo. Latab vire, lerla ki sime la ouver. Quand votre enfant se comporte mal à la maison, vous ne le renvoyez pas et le remplacez par l’enfant du voisin, vous le corrigez. C’est la même chose qu’il faut faire avec nos politiciens. Je ne vous dis pas que je peux finir le PTr, le MMM, le PMSD ou le MSM. Ils font partie de notre histoire, mais ils méritent une gifle pour qu’ils changent leur manière de faire. Ils ont trop sous-estimé notre intelligence. Ils n’ont aucun respect pour notre intelligence. Zot inn fer tout sort kalite koustik pou fer nou vinn bann bourik.

La chanson engagée est-elle morte aujourd’hui ?

Pas du tout. La chanson engagée est toujours bien présente dans notre société. C’est comme un plat dont on a modifié la présentation. Auparavant on le mangeait dans les feuilles de bananiers, aujourd’hui on le mange dans des assiettes de cristal. Le contenu est le même. Tout le monde chante des chansons engagées, mais personne ne veut porter ce costume. Combien de chanteurs font de la revendication aujourd’hui. Certains ont des textes beaucoup plus forts que les miens, mais ils ne veulent pas se déclarer chanteurs engagés. Le contenu est le même. C’est l’emballage qui a changé. Auparavant on était pauvres, on l’emballait dans du papier journal. Maintenant, on l’emballe dans de jolis papiers cadeau. Si on me dit que la chanson engagée n’existe plus, cela veut dire que la vérité a été bannie du pays.

Comment les gens réagissent-ils à votre candidature sur le terrain ?

Comme je l’ai dit, à Quatre-Bornes je suis chez moi. Les gens me connaissent et ils me soutiennent. Mais je dois dire qu’il y a des politiciens qui prient pour que ces élections n’aient pas lieu. Ils sont entrés dans un engrenage dont ils ne savent pas comment sortir. Celui qui tas lor poto à ces élections ne saura comment faire pour se présenter aux élections générales. Certains sont déconcertés de me voir dans cette partielle. Ils ne savent pas à quoi s’attendre. Quatre-Bornes a toujours marqué l’histoire politique. Je suis sûr que les Quatre-Bornais vont montrer à la classe politique qu’ils ne sont pas des idiots, des bouffons…

Regrettez-vous ces quarante années passées à militer aux côtés des partis politiques ?

Pas du tout. Jamais de la vie. J’ai pu avoir mes frustrations, avoir des coups bas, mais Dieu m’a donné l’occasion de vivre, donc, je ne regrette pas le passé. De nos jours, bien peu de personnes sont en train de vivre, la majorité est en train d’exister. Moi je refuse d’exister, je veux vivre. J’ai vécu ma vie à travers mon engagement. Si je dois raconter ma vie, on peut remplir une bibliothèque. Certaines personnes, elles, vivent tellement dans le confort qu’on peut résumer leur vie dans un petit diary de poche.

Que reprochez-vous à ceux avec qui vous avez milité ? D’avoir trahi leur philosophie ou de ne pas avoir eu de reconnaissance pour vous ?

Je ne veux pas de leur reconnaissance. Je ne me suis jamais engagé pour cela. Je leur reproche d’avoir fait du retard dans notre lutte. Avec un si joli pays que le nôtre, aujourd’hui, si les politiciens avaient joué leurs rôles, s’ils avaient l’amour pour la patrie, avaient fait des efforts pour l’intérêt du pays, aujourd’hui nous serions très loin. Nous aurions fait d’énormes progrès. Mais d’autre part, je ne leur reproche pas. Je pense qu’ils n’ont pas plus de capacités que cela. C’est pour cela que je leur dis de faire de la place pour ceux qui peuvent faire ce qu’ils n’ont pu faire.

Donc, contrairement à ce qu’on pourrait penser, Nitish n’est pas amer parce qu’il n’a pas eu son “bout”…

Nitish zame ti enn roder bout. Ce n’est pas aujourd’hui, à 60 ans, que je vais changer. Au contraire, monn fer nwar touni vinn milyoner. Si je voulais prostituer mon idéologie, ma conscience, j’aurais été multimillionnaire. Mais ce n’est pas moi. Je veux quitter cette terre la tête haute. Les gens préparent leur CV pour postuler pour un emploi, mais moi je prépare mon CV pour le mettre dans mon cercueil. Quand j’irai là-haut, il y aura beaucoup de réponses à rendre. Je prépare mon CV pour faire face au Seigneur.

En tant que candidat, que prévoyez-vous pour Quatre-Bornes ?

Je crois qu’il n’est pas nécessaire de s’aventurer sur ce terrain. Je ne vais pas aller raconter aux gens que je vais éclairer la ville, réparer les routes et ainsi de suite. Ce sont des conneries tout ça. On peut payer un bon administrateur pour gérer tout cela. On n’a pas besoin de 24 conseillers pour ramasser les ordures ou pour organiser des fêtes. Un seul bon administrateur peut le faire. Comme je l’ai dit, le contexte de cette élection ne concerne pas uniquement Quatre-Bornes. Changer un député, cela ne changera rien à la ville. Mais c’est une occasion que nous avons de donner une grande gifle pour faire comprendre que nous ne sommes pas des dépôts fixes. Je fais un appel à la population : faisons de cette partielle une élection générale. Faisons des réflexions dans les quatre coins de l’île pour une décision à Quatre-Bornes. Tout le monde doit se sentir concerné.

Quelle alternative proposez-vous à la politique actuelle ?

L’alternative ne viendra pas tout de suite. Quand j’aurai ouvert cette porte, il y aura l’émergence des petits partis. Cela prendra du temps. Et j’en profiterai pour lancer un message à ceux qui se sentent concernés : avan rod loto pou kondir, rod to permi kondir. Kan to pena to permi kondir, pa depans to kas pou aste loto. Sinon to pa pou enn sofer, to pou pasaze. Ma présence apportera un relooking à la classe politique. Vous imaginez un Nitish Joganah élu à Quatre-Bornes ? Demain on peut voir un Désiré François en tête de liste à Cassis, une Linzy Bacbotte à Roche-Bois ou un Blakkayo à Savanne/Rivière-Noire… ouver laport la, ou get dialsa la kouma pou marse.

Voulez-vous dire que les artistes doivent s’engager en politique ?

Je veux dire qu’il y a de la place pour tous. Peut-être que ces personnes mêmes n’y ont pas pensé. Cela permettra de briser les tabous. Les artistes doivent aussi se sentir concernés par ce combat. Nous cherchons tous une société meilleure. Les mouvements de plage, les ONG, les forces vives, les bons patriotes, tout le monde doit se rallier pour une île Maurice meilleure. Ensemble, provoquons un tsunami.

N’a-t-on pas déjà procédé au nettoyage en 2014 ?

C’est ce que nous croyions, mais nous avons été déçus. D’autres ont été chassés, mais ils veulent revenir aujourd’hui sans même avoir pris un bain. Parleman pe santi pi telman inn met pouritir laba. Et ils ont le culot de venir parler en direct à la télévision. Un jour il y aura de gros problèmes avec cette affaire de direct, tant il y a des ti lespri qui disent n’importe quoi. Mon combat c’est justement de mettre un frein à ce genre de choses. Je sais qu’il y a des personnes derrière moi. Mais même si elles ne traduisent pas ce soutien en vote, ce n’est pas grave. Si demain je me retrouve avec deux votes, je sais que l’un est le mien et ensuite, j’irai embrasser mon chien en lui disant qu’il a été le seul à m’écouter. Mon objectif n’est pas de devenir député. Je veux faire comprendre aux gens qu’ils devront voter pour eux-mêmes. Krapo n’est qu’un symbole. Nous sommes tous candidats.

Revenons aux artistes. Pensez-vous qu’ils méritent une reconnaissance, comme c’est le cas pour les sportifs qui ont brillé ?

Ils le méritent amplement. Les artistes jouent un rôle important dans la société. Ce sont eux qui nous réunissent, qui nous font danser, oublier notre stress… Ils apportent de la joie dans le pays. Leur contribution est énorme, comparé à l’argent injecté dans le secteur de la santé pour guérir les gens. Malheureusement, il y a trop de divisions entre les artistes. La jalousie, la compétition et l’orgueil sont en train de pourrir le monde des artistes. Parfois, certains se comportent de façon pire que les politiciens. Ils ont de grands discours, mais leurs comportements disent le contraire. Auparavant, seuls les artistes auraient pu faire trembler ce pays.

Que pensez-vous des récents événements à La Butte et à Barkly ?

C’est dégoûtant et c’est triste. Tous ces gens intelligents et ces experts qui travaillent sur ce dossier auraient dû savoir qu’une telle chose allait se passer. Ils avaient tous les moyens pour mener un débat national sur le Metro Express. On aurait dû discuter de tous les détails, ses aspects techniques, ses répercussions… Ne savaient-ils pas que les gens allaient réagir si on vient démolir leurs maisons ?

J’en profite pour dire également que les médias doivent faire preuve de plus de responsabilité. Tout le monde reconnaît que la presse joue un rôle important dans le pays, mais elle doit aussi œuvrer pour l’unité, pour le développement du pays. C’est dommage que certains choisissent de vendre le malheur des gens : vols, viols, assassinats, accidents et autres ont plus d’importance que les autres sujets positifs. C’est plus vendable. Les images qui ont été publiées et diffusées sur les événements à La Butte et à Barkly auraient pu provoquer des bouleversements graves. Était-il vraiment nécessaire de rendre public les propos incendiaires tenus par certains qui auraient pu embraser ce pays ? Il faut avoir un minimum de conscience. Il faut penser à l’avenir de nos enfants. Il faut être de bons patriotes. Qui aurait assumé la responsabilité si ces propos avaient provoqué une bagarre communale dans le pays ?

Cette situation à La Butte et à Barkly démontre que la situation peut dégénérer facilement. Imaginons que nous n’ayons pas d’électricité pendant trois jours. C’est quelque chose qui peut toujours arriver. Que va-t-il se passer. Comment va-t-on contenir la colère. Là, il ne s’agissait que de deux régions. Et si c’était au niveau national ?

Que pensez-vous du projet Metro Express ?

Je ne suis pas contre le développement. Si notre pays est reconnu aujourd’hui, c’est justement parce que nous avons su mener à bien son développement. Nos hôtels cinq étoiles, nos centres commerciaux, notre aéroport moderne font partie de tout ce qui fait les atouts du pays, particulièrement en Afrique. Mais était-ce le moment pour introduire le métro quand nous avons des problèmes plus graves à gérer ? Peut-être qu’à l’avenir, ce système de transport aurait eu tout son mérite, allant de pair avec la modernité. Mais le moment n’est pas propice. Il y a de plus grandes priorités. Des questions comme les énergies renouvelables, par exemple, constituent une priorité pour moi. Nou laplaz pe fini, nou lamer pe fini, personn pa pe kas latet… La santé est aussi une priorité car si la population n’est pas en bonne santé, il n’y a pas de production, donc pas de développement. Et l’environnement ? Le réchauffement climatique ? Tout cela nous concerne. Quand on voit ce qui se passe à l’étranger, cela fait peur. Mais ici non, lekran kouler divan ou lizie, kout kouto dan ledo…

Si je parviens à remporter cette élection, ce sera une ouverture politique pour beaucoup d’autres. On va écrire l’histoire. La politique ne peut être réservée à une élite. A Maurice, la majorité des politiciens sont médecins ou avocats. Ce sont deux “races” sans sentiments. Même si vous êtes en train de crever, ils ne s’occuperont pas de vous si vous n’avez pas d’argent. Parfois vous êtes innocent, votre avocat vous dit de plaider coupable, car cela l’arrange. Il y a une troisième catégorie de gros malins : les économistes. Ils sont là pour jongler avec les chiffres. Ils savent comment faire 1 + 1 devenir 3. Tous ces gens sont sans sentiments pour le petit peuple. Maintenant ils vous disent qu’ils vont travailler pour l’avenir du pays. Pour être candidat à une élection il faut avoir une vision, il faut avoir du cœur, la conviction dans ce qu’on fait. Mais la réalité est tout autre. Quand vous possédez des millions, que vous êtes un peu populaire, que vous pouvez influencer telle ou telle communauté… vous pouvez diriger le pays.

Parlez-nous de votre nouvel album sorti il y a quelque temps…

C’est un album que j’ai lancé bien avant les événements de la partielle. J’ai senti que j’avais des choses à dire. D’ailleurs l’album s’appelle Mo testaman. J’y aborde les thèmes de la jeunesse, du troisième âge, de la violence, l’hypocrisie. Nous avons beaucoup de respect pour les personnes du troisième âge, mais savez-vous que ce sont ces mêmes personnes qui finissent le monde. La plupart de nos dirigeants sont de cette tranche d’âge. Et ce sont eux qui décident de l’avenir de la jeunesse. Je profite de l’occasion pour répondre à ceux qui disent que je fais de la politique parce que mes CD ne se vendent pas. C’est complètement idiot. Je n’y vois aucun lien. Je n’ai jamais fait de CD non plus pour remporter le concours du disque de l’année. Je ne suis pas devenu riche non plus avec la vente de CD. D’ailleurs, si on le prend sous cet angle, cela ne vaut même pas la peine de sortir un CD de nos jours. Il y a trop de copies. Le plus triste c’est que les gens achètent bien un billet à Rs 600 pour assister au concert, mais ne veulent pas dépenser Rs 200 pour un CD qui va rester pour tout le temps.

Votre mot de la fin ?

Je dis aux gens que j’accepte de me mettre à genoux devant eux pour les supplier de réfléchir pour le bien de leurs enfants. Mais je ne demanderai jamais de la charité pour un vote. Si vous croyez dans mon message, tant mieux. Si vous n’y croyez pas, la société coulera avec moi.