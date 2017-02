NIVEAU DES RÉSERVOIRS: Amélioration de 17% grâce à l’effet Carlos en une semaine

Satisfaction mitigée à la Central Water Authority (CWA) en cette fin de semaine. Les derniers relevés effectués dans la matinée d’hier par les services de la Water Resources Unit du ministère des Utilités publiques notent une amélioration de 17% en une semaine dans le niveau de l’ensemble des réservoirs avec l'effet de la tempête Carlos. Mais attention, car le fait brutal demeure que même si la barre des 60% a été franchie, un déficit de dix points se fait toujours sentir comparativement à pareille époque l’année dernière.

À hier, le pays disposait d’un stockage d’eau représentant 47,01 millions de mètres cubes, soit 60,7% de la capacité globale. Le 10 février de l’année dernière, la situation donnait 54,38 millions de mètres cubes, soit 70,2%. Néanmoins, la semaine écoulée a été bénéfique pour les réservoirs, car le niveau d’eau est passé de 43,2% (33,49 millions de mètres cubes d’eau) au vendredi 3 à 47,01 millions de mètres cubes (60,7%). Sans compter l’effet sur les nappes phréatiques, encore non évaluées.

À ce stade, deux des réservoirs ont déjà franchi le cap des 80%, soit Piton-du-Milieu, avec 88% (2,63 millions de mètres cubes) et La Nicolière, avec 80,6% (4,24 millions de mètres cubes). Le réservoir le plus important, Mare-aux-Vacoas, est, lui, à 63,3% de sa capacité, avec 16,39 millions de mètres cubes, bien loin des 81,5% de l’année dernière, avec 21,1 millions de mètres cubes. Le Midlands Dam, avec une capacité de 25,5 millions de mètres cubes, est encore sous la moyenne annuelle avec 55,5% de sa capacité. Avec ces améliorations, la CWA réclame la prudence dans la consommation d’eau car les grandes pluies d’été ne sont pas encore arrivées…