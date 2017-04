THE NOBLE SALUTE-RADIO ONE 15TH ANNIVERSARY CUP : Blow Me Away le meilleur au sprint

Le parcours réalisé par Blow Me Away au Champ de Mars mérite d’être salué. Ce cheval a débuté en C6 et le voilà qui s’impose dans une course de Groupe 3. Pourtant, tout n’a pas été rose pour le cheval de Rameshwar Gujadhur samedi. Il a raté son départ et a dû composer avec les aléas de sa mauvaise mise en action. Il a démontré qu’il possède de l’étoffe, même s’il est vrai de dire que le poids était en sa faveur.

On est en droit d’avancer que le mauvais départ de Blow Me Away a été un blessing in disguise. Charles Lytton n’est pas un frontrunnner et on pu voir que Brandon Lerena a été hésitant. Reim n’était pas bien placé au départ et il était prévu que One Cool Dude se contente de suivre tranquillement à la corde. Prince Of Thieves avait aussi raté sa mise en action. Il a trébuché au départ avant d’être incommodé par One Cool Dude.

En regardant les temps fractionnés de la course, on se rend vite compte que l’épreuve a été menée à un train de sénateur. Les 365m ont été couverts en plus de 25”. Il n’y a qu’à comparer la partie initiale avec celle des quatrième et septième épreuves pour s’en rendre compte. On peut là se demander pourquoi Reim n’a pas tenté quelque chose, d’autant qu’il a déjà confirmé qu’il est un gallopper. Il n’en a rien été et comme le dernier kilomètre a été bouclé en 57”76, c’était surtout à l’avantage d’un sprinter type.

Dans le champ qui composait cette sixième course, c’est Blow Me Away qui se démarquait du lot. Et là, il faut dire que Girish Goomany s’est montré bien inspiré pour tirer profit de la légère charge de son cheval. Il a accéléré en descente pour accrocher Charles Lytton au 600m. Avec 60,5 kg sur le dos, Brandon Lerena n’a sans doute pas voulu se battre pour le leadership et préféré attendre l’emballage final.

Blow Me Away, étant un long striding horse, a continué sur le même rythme et, en dépit du fait que Charles Lytton est revenu sur la fin, il a résisté jusqu’au bout. Prince Of Thieves est venu sur le tard prendre la troisième place à Reim, qui avait grandement besoin de cette course. Le malheureux de l’épreuve a été Chinese Gold, qui a été quelque peu incommodé dans les derniers mètres.

Rameshwar et Subiraj Gujadhur aussi bien que les propriétaires de Blow Me Away méritent d’être salués pour ce sixième succès du cheval au Champ de Mars.

LES AUTRES COURSES : Trois doublés enregistrés

1. Le bout en bout pour Seven Carats et une première victoire pour Robert Khathi. Le cheval de Shirish Narang a pu contrôler la course à sa guise. Son jockey a même pu le reprendre dans la descente avant de sprinter. Même si Seven Carats a abusé de la largeur de la piste, il a résisté à tous ses poursuivants. Le deuxième à l’arrivée est le nouveau Studiolo, qui a tardé avant d’accélérer. Cette course ne pourra que lui être bénéfique pour l’avenir. Tornado Man, bien placé dans le parcours, a manqué d’accélération. Il se peut qu’il ait été handicapé par le surplus au niveau de son poids de forme. En quatrième position, loin derrière, s’est placé Shield Of Thunder, qui a couru avec le nez au vent. Commodus a été une déception, alors que Corker Stalker n’a pas progressé par rapport à la saison dernière. À noter que la tactique de Shield Of Thunder a été questionnée par les Racing Stewards.

2. La victoire est revenue à l’outsider Phiri E Kwatile, qui a fait preuve de la meilleure accélération dans les derniers mètres. De cette course, on dira que No Resistance a dû travailler pour mener le peloton et a manqué de résistance. Emaar, deuxième à l’arrivée, a surmonté le handicap de sa ligne pour trouver une excellente position. On est d’avis que Jeanot Bardottier aurait pu attendre la fin des false rails pour demander à son cheval d’accélérer. Burg, lui, était idéalement placé. Quand Emaar a délaissé l’intérieur, il a vite trouvé le jour. Il a bien accéléré pendant quelques mètres pour même faire figure de vainqueur. Toutefois, le parcours a été un peu long pour une reprise avec la compétition. Beach In A Bottle n’a pas été exact aux attentes de son entourage. Maestro’s Salute, lui, était déjà battu au départ quand il n’a pas profité de son numéro de corde. Il s’est par la suite retrouvé à l’extérieur pour terminer dernier. Roman Sylvanus est à revoir.

3. Jiggery Pokery qui remet ça, et le doublé pour Shirish Narang et Robert Khathi. À un certain moment, on pensait que le Sud-Africain avait laissé filer sa monture un peu trop, surtout au début de la descente. Mais Jiggery Pokery a trouvé les ressources nécessaires pour toucher la ligne en premier. En regardant la course, certains pensaient que Harryhopeithappens était idéalement placé. On avait, pour notre part, un certain doute vu que le cheval paraissait avoir surfé dans la ligne droite d’en face. Aspara est revenu pour accrocher la troisième place. Il se pourrait qu’il avait besoin de cette course. Prince Lateral, notre repéré, a été desservi par sa mauvaise ligne. Cependant, il est celui qui a terminé le plus fort pour prendre la deuxième place et aurait même pu l’emporter s’il n’avait pas été incommodé par Aspara, qui a versé à l’extérieur dans la ligne droite. Bonne fin de course également de la part de Jullidar, cinquième à l’arrivée. Rock Hard est à revoir tout, comme Shreya’s Star.

4. Gharbee sur 1365m, on ne l’aurait pas vraiment cru si on nous l’avait pronostiqué comme vainqueur. On ne pensait pas qu’il y aurait autant de rythme dans la course. On avait prévu que Fort Ozark mène le peloton. C’est ce qui s’est passé, mais il a été sous pression par Le Clos, qui était pris en épaisseur. Ce qui a fait que le rythme est monté d’un cran au début de la descente avec Fort Ozark possédant plus de deux longueurs d’avance. Et en regardant de plus près la course après les résultats, on a remarqué l’aisance avec laquelle a évolué Gharbee depuis la descente. Il s’est rapproché vivement sans être sollicité à partir de la route et sa victoire ne faisait aucun doute. Mr Bond s’est bien défendu et il a accroché la troisième place. Le grand favori Jambamman a pointé tardivement pour échouer à une encolure de Gharbee. Valerin a fait ce qu’il a pu vu les circonstances qui ont joué en sa défaveur au début du parcours. Max Rapax n’a jamais été dans le coup.

5. Doublé pour Ricky Maingard et Rye Joorawon avec Elite Class. La supériorité de ce cheval n’a jamais été mise en doute et il a gagné arrêté. Vite en jambes, Elite Class a fait travailler The Tripster avant de céder le commandement. Le plus difficile avait été fait car le meneur a dû être lancé et on était assuré d’un bon rythme. La question était de savoir quand Elite Class allait prendre le dessus. Rye Joorawon a attendu et on trouve qu’il a dû par la suite déboîter dans la dernière courbe pour ne pas monter sur les postérieur du meneur. Dès lors, l’issue n’a pas fait de doute et cela a été la course d’un seul cheval. Split The Breeze est venu prendre la deuxième place à The Tripster. Quatrième à l’arrivée, le cheval de Vincent Allet, Awesome Adam. Alpha Pegasi a été une grosse déception.

7. Canadian Dollar et Nishal Teeha. On n’attendait sans doute pas de voir ce duo à l’arrivée, alors que Gilbert Rousset signait aussi un doublé. Nishal Teeha avait raté de peu la victoire à son retour en compétition lors de la première journée et il a cette fois fait mouche. Le tempo de la course a joué en faveur du gris, qui a sorti une jolie accélération pour faire la différence en dépit du fait de verser à l’intérieur. Antwerp, lent au départ, a bénéficié d’un passage à la corde pour prendre la deuxième place. Schachar a dominé le favori The Deacon pour la troisième place. Ce dernier n’a pas été prompt à bondir de stalle. Il possède la fâcheuse habitude d’être lent au départ et il n’a pas été aidé quand le départ a été quelque peu retardé. Impressed, qui avait mené dans les premiers mètres, a complètement cédé par la suite. Pour en revenir à Schachar, on pourrait dire que son apprenti n’a pas été bien inspiré dans l’emballage final. S’il était resté à la corde, il aurait à coup sûr pris une part plus active à l’arrivée.

8. Without A Doubt premier à l’arrivée. Ce n’est nullement une surprise dans le sens où on pensait que ce cheval serait difficile à battre. À l’arrivée, il a laissé son plus proche poursuivant à deux longueurs. Du coup, Steven Arnold a ramené son premier succès au Champ de Mars. Without A Doubt reste un jeune compétiteur qui doit encore apprendre comment négocier l’hippodrome. Quand ce sera fait, il sera alors un cheval qu’il faudra suivre avec beaucoup d’intérêt. Son entraîneur « will have big fun with him ». Du reste des adversaires, Kimberly devrait être plus compétitif la prochaine fois. Il en est de même pour Varational. Ramaas ne s’est pas encore adapté au Champ de Mars et a éprouvé des difficultés dans les virages. Newsman a besoin de plus de parcours pour s’exprimer. Logan a été green et doit être revu.

Bénéfice du doute à Wiggins

Les Racing Stewards ont enquêté sur la monte du cheval Le Clos, de Vincent Allet, dans la quatrième course. Après avoir trouvé le jockey Ryan Wiggins coupable de n’avoir pas monté à leur satisfaction, ils ont décidé de ne pas poursuivre avec leur enquête et accordé le bénéfice du doute à l’Australien.

Les RS avaient trouvé que le jockey avait fait que son cheval parcoure plus de terrain en épaisseur alors qu’il lui était possible de le reprendre et le placer plus proche des barres intérieures. Ryan Wiggins et Vincent Allet ont été d’avis que la meilleure tactique était que Le Clos coure en tête comme il l’a fait lors de ses courses en Afrique du Sud. Ils ont ainsi opté pour cette tactique et ont été d’avis qu’on ne pouvait être certain du comportement du cheval s’il avait été repris.

L’Australien a ajouté que « in hind sight », il était facile de trouver d’autres alternatives en termes de tactique et qu’il avait une décision à prendre, d’autant que les ordres étaient de faire la course à l’avant. Il a aussi dit que si jamais Le Clos ne répondait pas à ses sollicitations la prochaine fois, il savait ce qu’il devrait faire.

À noter que la gêne de Logan, qui a été incommodé à l’intérieur de Without A Doubt, sera prise sur le fond mardi matin.