THE NOBLE SALUTE-RADIO ONE 15TH ANNIVERSARY CUP: Pourquoi pas Prince Of Thieves…

Gilbert Rousset est lourdement armé dans ce sprint de G3 sur 1365m avec pas moins de trois chevaux. La question est de savoir lequel aura le dernier mot. Le favori logique est Charles Lytton, mais on est d’avis que Prince Of Thieves est capable de soutenir la comparaison dans l’emballage final.

La carte de cette course n’attire que sept partants, mais si on décide d’accorder moins de chance à Recall To Life, on se rend compte que n’importe lequel des autres engagés possède une chance de briller au bout de la ligne droite finale. C’est une épreuve à handicap où les chevaux se trouvant au bas de l’échelle des valeurs peuvent miser avec la différence de poids pour retourner la situation en leur faveur.

Ainsi, les turfistes devraient avoir les yeux rivés sur Blow Me Away, le petit champion de Rameshwar Gujadhur qui démarre sa campagne 2017 face à l’élite cette fois. Une tâche plus compliquée l’attend, mais sur ce qu’il a démontré dans la Coupe d’or 2016 à poids d’âge sur 1600m, on ne peut dire qu’il part battu d’avance, au contraire. Il porte à nouveau des œillères et n’a que 54 kg sur le dos.

Il faudrait savoir qui pourrait le contrarier dans sa tactique favorite. Ils sont deux à posséder du pas, Reim et Prince Of Thieves. On ne pense pas que le cheval de Ramapatee Gujadhur s’épuisera à faire courir le meneur, d’autant qu’il doit lui rendre 7 kg. Prince Of Thieves n’est pas aussi rapide que Blow Me Away, mais il peut le talonner et accélérer par la suite.

Charles Lytton, lui, est un finisseur patenté. Il est meilleur quand il n’est pas bousculé au début d’un parcours. Il revient sur le sprint, ce qui est bon pour lui. Il sera piloté par Brandon Lerena, qui le monte pour la première fois. Le cheval a donné entière satisfaction à l’entraînement et devrait être présent à l’arrivée.

Ricky Maingard engage deux représentants, One Cool Dude et Chinese Gold. Le premier nommé avait gagné sur le parcours du jour au début de 2016 et il n’a pas été contrarié dans sa préparation. Il présente une jolie robe et on doit dire qu’il est prêt pour sa reprise. Mais avec 60,5 kg sur le dos et le fait d’avoir à rendre du poids à des chevaux tels que Prince Of Thieves et Blow Me Away peut être une lourde tâche. Reste qu’en début de saison, tout reste possible.

L’autre Maingard de service, Chinese Gold, n’a peut-être pas la classe de son aîné, mais il peut se hisser à son niveau si l’occasion le lui permet. On ne peut rien lui reprocher au niveau du travail ou de la condition. On a toujours en mémoire qu’il avait failli battre Kremlin Captain début 2016. On aurait tort de l’écarter des possibilités.

Reim semble avoir été préféré à Tandragee, qui paraissait mieux au niveau de la condition. Reim a toutefois progressé ces derniers jours et devrait être dans une forme appréciable. Contrairement à la saison dernière, il se retrouve au haut de l’échelle des valeurs et sa tâche risque d’être compliquée.

Charles Lytton demeure le cheval à battre, mais on croit que Prince Of Thieves possède une plus grande marge de progrès.

LES AUTRES COURSES

1. Ils ne seront que six au départ de cette épreuve d’ouverture sur 1500m. À l’exception de Corker Stalker qui n’a rien fait de significatif depuis qu’il est à Maurice, les cinq autres compétiteurs se tiennent de près. Seven Carat est le seul véritable frontrunner du champ et on est d’avis qu’il sera difficile à remonter si on le laisse faire à sa guise. Ce cheval compte sa seule victoire mauricienne sur le parcours du jour et sur la forme démontrée à l’entraînement, il reste notre favori pour la victoire. Tornado Man a été un modèle de régularité en 2016. Il se trouve dans de bonnes dispositions et devrait être à l’affût de la moindre défaillance de l’élève de Shirish Narang. Commodus est aussi une possibilité mais il doit d’abord s’élancer avec les autres. À ne pas éliminer Shield Of Thunder, qui retourne en C8 et qui sera placé au numéro 2, et Studiolo, qui compte une dizaine de galops sous les sabots.

2. Emaar, de part ce qu’il a réalisé la saison dernière, reste une valeur sûre pour son établissement, mais force est d’admettre qu’il monte de classe et que ce n’est pas gagné d’avance pour lui. Aussi surprenant que cela puisse paraître, on a fait de No Resistance le vainqueur de cette course. Ce cheval semble avoir gagné en assurance depuis qu’il est passé chez Gilbert Rousset. C’est aussi un coursier qui excelle sur la fraîcheur. Reste à savoir s’il peut se débarrasser de Maestro’s Salute dans la partie initiale. Pour notre part on est d’avis qu’il peut tout aussi bien faire en suivant de près. L’entourage de Burg a préféré lui accorder une semaine supplémentaire mais le gris pourrait trouver la distance un tantinet trop longue pour une reprise. En revanche, elle est idéale pour Phiri E Kwatile. On le voit capable de se glisser dans la bonne combinaison.

3. Les stalles affichent complet pour ce 1400m où pas moins de trois nouvelles unités débutent. Des trois, c’est Aspara qui a le plus tapé dans l’œil. Il est assez rapide et bon finisseur. Le lot qu’il affronte est, a priori, à sa portée. Reste qu’il pourrait manquer un galop. Si les supporters de Jiggery Pokery pensent que ce dernier peut réaliser le doublé, tel n’est pas le cas pour nous. Il monte en valeur et ses adversaires du jour sont d’un meilleur acabit. On a bien aimé les prestations de Prince Lateral lors de ses workouts. Le petit hic est qu’il démarre complètement à l’extérieur. Jullidar s’est aussi montré à son avantage à l’entraînement. Vainqueur à sa dernière sortie, il se retrouve au niveau de B36. Son poids léger plaide en sa faveur et il mérite considération. Il ne faudrait pas trop mettre de côté Shreya’s Star, qui a bien progressé ces derniers jours. On a aussi remarqué que Harryhopeithappens semblait bien dans sa peau. Ce cheval est resté à l’état de promesses et on préfère le voir confirmer avant de le considérer sérieusement.

4. Et si Fort Ozark jouait un mauvais tour au favori Jambamman. On peut avancer que le parcours peut être long pour une reprise et qu’il pourrait se montrer ardent avec l’apport des œillères. Mais ce cheval ne nous a pas laissés insensibles lors de ses galops. De plus, comme il s’est déjà imposé sur 1200m dans son pays d’origine, on dira que rien n’est impossible. Comme tactique, en l’absence d’un vrai meneur, il n’aura qu’à essayer de prendre la tête des opérations pour ne pas être rejoint. Mais si jamais Le Clos emmenait le peloton, il se cantonnera à la suivre avant d’accélérer. Jambamman, lui, devra attaquer au bon moment pour refaire son retard. Il en sera de même pour Max Rapax, qu’on avait retrouvé à son meilleur niveau fin 2016. La nouvelle unité de Rameshwar Gujadhur, Mr Bond, possède beaucoup de galops dans les jambes. Ce cheval a une belle accélération et pourrait animer la ligne droite finale. La présence de Gharbee peut étonner dans le sens où il s’est plutôt distingué sur une distance rallongée. Mais si jamais le rythme était bien soutenu, il se fera un malin plaisir de reprendre les chevaux de tête.

5. On voit Elite Class retrouver le box des vainqueurs à l’issue de la cinquième course. Sa défaite lors de sa dernière tentative de 2016 est à mettre sur le compte d’une mauvaise inspiration ou sur le fait que les conditions n’ont pas été en sa faveur. Pour lui, l’important sera de se placer dans le sillage de The Tripster avant de passer à la vitesse supérieure. On doit se rendre compte que ces deux chevaux montent en valeur pour ne pas se faire écraser par le poids. Au niveau de la maniabilité, on trouve qu’Elite Class devance cet adversaire direct qui, lui, doit impérativement courir en tête pour avoir tout en sa faveur. Mais il ne faudra pas pour autant ne pas croire dans les chances d’Alpha Pegasi, qui affiche actuellement de bonnes dispositions. Il pourrait avoir une bonne occasion d’ouvrir son palmarès s’il reproduit la forme démontrée à l’entraînement. Split The Breeze devrait être plus à l’aise dans la valeur du jour et il est capable de faire partie du quarté. Awesome Adam n’est pas mauvais comme cheval. Il peut tout aussi bien faire la course à l’avant ou venir au finish. À ne pas éliminer hâtivement.

7. Le bout en bout pour The Deacon, c’est une possibilité à prendre en sérieuse considération. Avec le numéro un à la corde, il pourrait vite se retrouver en tête. Dès lors, ses poursuivants devront travailler dur pour le reprendre. Mais il existe aussi l’éventualité que The Deacon peut être lent au départ. Les choses seront alors différentes et peut-être aussi le résultat final. En cas de défaillance de sa part, ils sont plusieurs qui peuvent lutter pour la victoire. Du côté d’Alain Perdrau, on pense que Schachar reste un prétendant solide. Ce qui n’est pas faux sur ce qu’il a réalisé jusqu’ici. Que penser de la candidature d’Elusive Love, qui bénéficiera d’une remise de 3 kg, et ce, dans une valeur inférieure à celle de ses dernières courses. Il est du côté de Shyam Hurchund maintenant et pourrait frapper d’entrée sous ses nouvelles couleurs. Impressed est également à considérer, surtout s’il parvient à prendre le meilleur sur ses adversaires dès l’ouverture des stalles.

8. Ce sont essentiellement des nouvelles unités qui se retrouvent dans l’épreuve de clôture. Elles sont des 3-ans qui n’ont pas encore évolué au Champ de Mars. Tous les coursiers présentent un assez bon palmarès et devraient progresser avec plus de courses dans les jambes. On a pu les voir travailler et on doit admettre que Kimberley n’est pas passé inaperçu. Il semble s’être bien adapté aux conditions locales. Son compagnon de box, Logan, n’est pas mal lui aussi. Ramaas peut bien faire sur le sprint pour une reprise, mais il sera plus à l’aise sur 1600m et plus à l’avenir. Varational n’a pas été ridicule et mérite qu’on lui accorde du crédit. Newsman est le sel du lot qui compte un succès quand il a porté des œillères. Il serait capable de réaliser le bout en bout. Pour notre part, on préfère Without A Doubt avec Steven Arnold. Facile quand il est au galop, il a confirmé cette même aisance lors de son barrier trial. Il a participé à une course de Grade 1 à sa dernière sortie sans être surclassé. On le voit s’imposer d’entrée tout comme Cape Horn la semaine dernière.