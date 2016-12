NOËL : UN MOMENT DE PARTAGE ET D’AMOUR

La naissance de Jésus, notre Sauveur, est un moment si important que la majeure partie du monde a suivi les États catholiques, en adoptant le calendrier grégorien, qui s’est imposé pour les usages civils. Le verbe s’est fait chair… Dieu aime tellement l’humanité, qu’il s’incarne en un homme, rendant la nature humaine divine. Jésus vient restaurer l’humanité. La Sainte Famille de Nazareth est un modèle pour toutes les familles du monde avec des parents obéissant à la volonté de Dieu. Dès sa naissance, Jésus manifeste une grande humilité de par sa venue au monde dans une étable, et même peu avant la passion en lavant les pieds de ses 12 apôtres.

Laissons Jésus naître à nouveau en nous. Le lieu où il préfère demeurer, c’est notre cœur. Alors, ouvrons-le lui et laissons-le y régner. Grandissons avec lui dans la foi.

Noël est un moment de partage et d’amour, où respirent la joie et la paix de Jésus. Noël, c’est tous les jours que Dieu fait, avec Jésus qui naît… dans notre cœur. Le plus incroyable, ce n’est pas que l’homme ait marché sur la lune, mais que DIEU soit venu sur terre.