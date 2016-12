NOËL : Origines des célébrations

Dans la majorité des pays occidentaux, on fête Noël le 25 décembre pour célébrer la naissance du Christ. Or, Noël est une fête aux origines païennes. À travers le monde, on célèbre cette fête différemment et parfois même à une autre date.

Noël est une fête aux origines païennes. Il est sans doute né dans des temps très anciens, en marge du solstice d’hiver. Une période charnière, pendant laquelle avaient lieu, dès l’antiquité, de nombreuses célébrations vouées au culte du dieu des semailles et de la fertilité, Saturne. Les “Saturnales”, qui se déroulaient du 17 au 24 décembre, semblent avoir un lien incontestable avec la “Nativité”, qui désigne la naissance de Jésus.

Quant au mot Noël, ses origines sont diverses et controversées. Un peu partout en Europe, le terme a pris des couleurs différentes : Noël en France, Natale en Italie, Natal au Portugal, Navidad en Espagne. Certains étymologistes affirment que ce mot pourrait venir du latin natalis dies, qui signifie “jour de naissance”. D’autres prétendent que les origines de Noël sont gauloises. Le terme Noël aurait pour étymologie deux mots gaulois, noio (nouveau) et hel (soleil). Au Moyen-Âge, Noël était le cri de joie poussé par le peuple à l’arrivée d’un heureux événement.

Comme toujours, les grandes fêtes religieuses chrétiennes et les fêtes païennes se superposent et s’entremêlent. Il est donc difficile de retrouver les origines exactes du mot Noël. D’autant plus que le terme Noël n’est pas utilisé dans certains pays comme la Grande-Bretagne et l’Allemagne, qui parlent de “messe du Christ” (Christmas) pour désigner ce jour. De même, dans les pays scandinaves, Noël se traduit par le mot Jul.

Avec l’expansion du christianisme, la célébration de Noël s’est de plus en plus introduite dans les mœurs des Européens. La fête de Noël s’est répandue progressivement en Europe et a été célébrée dès le Ve siècle en Irlande, au VIIe siècle en Angleterre, et au VIIIe siècle en Allemagne. Aux XVIIIe et XIXe siècles, l’échange des cadeaux est devenu une coutume, symbolisant les présents que les Rois mages offraient à Jésus.

Les origines du Père Noël

Le Père Noël est inspiré du personnage de Saint Nicolas. D’ailleurs, il présente la même symbolique que ce dernier, avec sa longue barbe blanche et la mitre, qui est devenue un bonnet de fourrure. Des rennes attelés à un traîneau le suivent pendant ses voyages alors que Saint Nicolas voyageait sur le dos d’un âne.

Pour les Américains, Saint Nicolas est Sinter Klaas, qui devint Santa Claus. En Allemagne, il se nomme Santa Klaus. Avant de se propager en Europe, le personnage de Saint Nicolas a été importé aux États-Unis au XVIIe siècle par des immigrés allemands ou hollandais, où il aurait pris une ampleur commerciale, subi des transformations vestimentaires et culturelles, pour se transformer en Père Noël. Il prit une image très conviviale et festive. Il serait ensuite revenu en Europe.

L’arbre de Noël

Considéré par les Celtes comme le jour de la renaissance du Soleil, le 24 décembre était associé à l’épicéa, symbole de l’enfantement. Cette tradition païenne s’est rapidement reproduite dans le monde chrétien : au XIe siècle, les fidèles représentaient, lors de leurs Mystères, l’arbre du Paradis par un sapin garni de pommes rouges.

C’est en 1521 que l’arbre de Noël aurait fait sa première apparition, en Alsace. Dans cette région, les habitants sont autorisés à couper les arbres encore verts lors de la Saint Thomas (21 décembre). Ces derniers sont décorés de roses, de pommes (faisant référence à Adam et Eve), de confiseries et de petits gâteaux. Au XVIIIe siècle, la coutume du sapin décoré est bien implantée en Allemagne, en France et en Autriche. En 1841, le prince Albert, originaire d’Allemagne et époux de la reine Victoria, introduit cette tradition au Royaume-Uni, en faisant dresser un arbre de Noël au château de Windsor. De la Cour, la mode du sapin de Noël se répand rapidement dans la bourgeoisie et chez les gens du peuple.

Le Père Noël Coca-Cola

L’image d’un personnage rond vêtu d’un costume rouge garni de fourrure n’est devenue populaire qu’à partir des années 1930. C’est exactement en 1931 que le dessinateur Haddon Sundblom décide d’utiliser cette image dans une campagne publicitaire de Coca-Cola, afin d’inciter les consommateurs à acheter la célèbre boisson gazeuse en plein hiver. Cette image, largement transmise par tous les médias, a réussi à gagner le monde entier. En France, pays catholique où Noël a longtemps été associé à la seule naissance du Christ, le personnage a été popularisé par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les célébrations de Noël à travers le monde

Suède

En Suède, le chargé des cadeaux est un gnome répondant au nom de Jultomte. Il est aidé dans sa tâche par une chèvre en paille, d’où les concours de réalisation de chèvres en paille en Suède à la période des fêtes.

Islande

En Islande, Noël s’appelle Yul, et le Père Noël se fait aider de treize personnages pour distribuer les cadeaux. Stekkjarstaur, Giljagaur, Stùfur, Thvörusleikir, Pottasleikir, Askasleikir, Huroaskellir, Skyrgàmur, Bjùgnakraekir, Gluggagaegir, Gàttapefur, Ketkrokur et Kertasnikir sont les enfants d’une ogresse qui fait tellement peur aux mômes qu’une loi a été adoptée, interdisant d’en parler. Cette sympathique famille possède aussi un chat voleur d’enfants à Noël.

Italie

Une tradition italienne implique que c’est une sorcière, la Befana, qui apporte du charbon aux enfants en guise de cadeaux.

Russie

En Russie, ce sont les grands-mères qui sont chargées d’apporter les cadeaux et elles ne le font que le 6 janvier. Noël y est aussi la période des prédictions et divinations.

Japon

Pour les Japonais qui sont célibataires et sans enfants, le 25 décembre est la fête des amoureux et la nuit de Noël l’équivalent de la Saint Valentin. Il est donc de bon ton d’avoir un rendez-vous.

Ukraine

Noël se fête plutôt le 7 janvier en Ukraine selon les rites de l’Église orthodoxe, faisant suite au jeûne de Saint-Philippe à partir du 28 décembre. Les enfants font du porte-à-porte pour chanter des cantiques.

Venezuela

Au Venezuela, les fêtes varient en fonction des régions. À titre d’exemple, dans la région de Naiguatá et d’Osma autour de Caracas, les femmes se déguisent en hommes et défilent pour se moquer du patriarcat. Dans la région de Mérida, on fête les “Locos y Locainas”, et dans certains coins, on célèbre pendant trois jours la cérémonie de “El robo y búsqueda del Niño” qui se traduit par “le vol et la recherche de l’Enfant”. Quelqu’un est chargé de voler l’image de Jésus et de la cacher, s’ensuit une chasse au Jésus, avec déguisements de toutes sortes.

Liberia

Au Liberia, Noël n’est pas fêté avec un sapin mais avec un palmier, au pied duquel on met des bonbons, du savon et du coton, avant d’aller jouer au football et de faire un feu d’artifice à la tombée de la nuit.

Belgique

Chez les Belges, on fête la Saint Nicolas à partir du 6 décembre. Dans le même temps, dans les villes universitaires, les étudiants qui terminent leurs examens sortent dans les rues et organisent une énorme beuverie, en partie financée par une collecte commencée dès le lever du jour. Les gens récalcitrants sont aspergés de farine et d’œufs.

Arménie

En Arménie, on fête Noël le 6 janvier, et les festivités se poursuivent jusqu’au 14 janvier. La table ne doit pas être desservie durant toute la période de fête.

Catalogne

En Catalogne, on trouve un personnage qui n’existe dans aucune autre crèche dans le monde, le Caganer. Appelé en Français “Père la Colique”, ce personnage pourrait symboliser la prospérité en fertilisant la terre, ainsi que l’humilité des rois face à la naissance du Christ.

Pays de Galles

Au Pays de Galles, la tradition connue sous le nom de “Mari Lwyd” est un genre d’Halloween de Noël : un squelette de canasson tenu à bout de bras sous un drap blanc fait office de visiteur de bon augure, pourvu qu’on le nourrisse et surtout qu’on l’abreuve : le cortège va de maison en maison, sans oublier les pubs.