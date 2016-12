Un Noël pas comme les autres

Aujourd’hui, jour de Noël, certains, comme Karine, 23 ans, vivront ce jour de fête avec un sentiment mitigé où la tristesse prendra le dessus sur la réjouissance. Au chômage et ayant fui un concubin violent, cette mère de trois enfants n’a pu acheter des cadeaux pour ses enfants. Toutefois, elle se dit soulagée, car c’est loin d’un homme violent qui a voulu la tuer qu’elle passera cette journée avec ses petits. Et puis, il y a ceux qui, comme Elodie, 11 ans, et Vincent, 10 ans, célébreront la Noël, sans l’être aimé, en l’occurrence leur maman, partie à l’étranger. Pour la première fois, les deux enfants découvriront leurs cadeaux, au pied du sapin, sans leur mère. Plus pragmatique que son frère, l’adolescente dit accepter cette absence, car il est question de leur avenir…

Karine, 23 ans, a le coeur lourd. Il y a un an, à la même époque, elle était heureuse. « Avec mon mari et mes enfants, nous avons déjeuné dans un restaurant », se souvient la jeune femme. « Après le repas, nous sommes allés rejoindre d’autres membres de la famille à la plage où nous avons passé un moment agréable, tous ensemble. C’est ce que nous faisons à chaque Noël », confie Karine. Aujourd’hui, il n’y aura pas de repas au restaurant, ses enfants ne joueront pas sur le sable et elle ne profitera pas de la présence des siens.

Cette année, la Noël, qui est aussi la première de sa benjamine âgée de quelques mois, n’a pas le même sens. Il y a quelques semaines, Karine a été agressée au couteau par celui qu’elle appelle son « mari », mais qui est en fait son compagnon et le père de ses trois enfants. « Si j’étais restée avec lui, il m’aurait tuée », explique-t-elle. C’est cette énième violente agression qui a poussé Karine à fuir le toit conjugal avec ses enfants et se réfugier chez des proches.

Malgré cette situation difficile, en ce jour de fête, Karine concède qu’elle respire enfin ! « Certes, je suis triste, je n’ai plus de repère, je ne suis pas chez moi et je ne peux offrir la Noël rêvée à mes enfants. Mais je peux enfin apprécier la tranquillité ! » dit-elle avant de poursuivre : « Au Père Noël, je lui ai demandé une maison pour que je puisse y vivre avec mes enfants. »

« Maman me

manquera… »

Ailleurs, dans un quartier modeste, deux enfants, Élodie, 11 ans, et son frère Vincent, 10 ans, célèbrent la Noël pour la première fois sans leur maman, Véronique. Cette dernière, la trentaine, est partie, il y a peu, tenter sa chance à l’étranger. « D’habitude, c’est ma fille qui décore le sapin », confie Marilyn, la mère de Véronique. « Cette année, je l’ai fait avec les petits », dit-elle, émue.

Véronique ne sera pas à table à l’heure du repas, aujourd’hui. « Maman me manquera… Elle me manque souvent », confie Vincent. De son côté, Élodie conçoit les choses autrement. Avec plus d’assurance dans la voix, elle explique pourquoi elle accepte l’absence de sa mère sans tristesse : « Maman nous a parlé avant son départ. Elle nous a expliqué qu’elle partait pour nous assurer un meilleur avenir. Elle nous a aussi dit que la séparation ne sera pas facile. Comme je sais pourquoi elle est à l’étranger et qu’elle fera tout pour que nous la rejoignions, je ne suis pas triste. »

A Maurice, Véronique, jeune veuve, travaillait dans le secteur de la restauration. Comme elle vivait chez ses parents, elle leur a confié ses deux enfants avant de partir. « Cette décision n’a pas été facile. Elle a réfléchi pendant toute une année avant de faire ses valises », dit Marilyn. Là où elle s’est installée, Véronique s’est inscrite à un cours en hospitalité. Et pour financer ses études, elle a trouvé un emploi. Si dans l’immédiat elle n’a pu faire de cadeaux à ses enfants, elle leur a promis de se rattraper très rapidement. Entre-temps les chaussures neuves que ses enfants ont misses sous le sapin, hier soir, ne sont pas restées vides. Et les premiers cadeaux sont arrivés plus tôt…

« C’est la première fois que je ne leur offre pas de

cadeaux”

Quelques jours avant la Noël, Élodie et son frère ont reçu les cadeaux qu’ils souhaitaient. « Grand-mère nous les a achetés le jour où on a fait du shopping », explique la jeune fille. « Le Père Noël n’existe pas ! », sourit Vincent. Il en est persuadé. Et sa soeur aussi : « Comme on ne l’a jamais vu et que tous ceux qui portent son costume se sont déguisés, on ne peut pas dire que le Père Noël existe! » Vincent nous montre un jeu de construction et Elodie qui a sorti un kit de maquillage pour pré-ado, explique que c’est sa mère qui lui a appris à se maquiller. « Ce sera pour des sorties », précise-t-elle.

Pour sa part, Karine n’a pu couvrir ses enfants de cadeaux. « Depuis quelques jours, je ne me pose qu’une question : comment vais-je m’en sortir avec une aide sociale de Rs 4000 seulement. Mo bizin roul enn mwa antie ar sa kas la », confie Karine. Son fils aîné, 5 ans, n’aura pas la voiture qui se transforme en robot. Et pas de poupée, non plus, pour sa fille de 3 ans. Pour le bébé, Karine n’avait rien prévu. « C’est la première fois que je ne leur offre pas de cadeaux. Cela m’attriste… Je pense que mes proches leur feront des surprises », dit Karine.

Au chômage depuis trois mois, cette dernière ne dispose pas assez de ressources financières pour faire plaisir à ses enfants. « C’est la première fois que je me retrouve dans cette situation. Je ne suis pas chez moi, je n’ai rien », soupire la jeune mère. Le père de ses enfants, lui, est en prison. En s’en prenant à Karine, il a non seulement commis un délit, mais il n’a pas respecté le Protection Order émis par la Cour. « J’ai eu mon fils quand j’avais 16 ans. Mon compagnon n’a jamais cessé d’être violent. Il me battait et frappait notre fille. Quand il la battait personne ne pouvait intervenir. Aujourd’hui, ma fille est devenue une enfant perturbée. Elle est constamment effrayée », raconte Karine. Pourtant, malgré le caractère violent et imprévisible de son concubin, chaque Noël, la paix revenait par magie sous le toit du couple… « C’était le seul moment où il se comportait bien envers nous et agissait comme un bon père. On a toujours connu un moment de répit à Noël et des fêtes joyeuses. On était une vraie famille », affirme Karine. L’alcool et les jeux ont eu raison de l’homme. Actuellement, c’est loin de lui que la jeune femme et ses enfants essayent d’envisager un avenir. « Mon fils m’a demandé si nous passerons toute notre vie dans une maison qui n’est pas la nôtre ! », raconte Karine. Pour cette dernière, il est hors de question de priver ses enfants de cadeaux, d’un bon repas et de joie à Noël, l’an prochain.

Chez Marilyn, l’heure est à la fête. Malgré sa modeste situation, la grand-mère s’est arrangée pour que ses petits enfants ne sentent pas l’absence de leur mère. Après la messe de Noël, toute la maisonnée se réunira autour du traditionnel curry de poulet. « Ensuite on va chanter. On fera du karaoké », explique Elodie. Et à 18h, les enfants se connecteront sur le Net avec leur mère. « Elle ne nous a pas dit comment elle devait passer la Noël. Elle nous racontera cela », poursuit la jeune fille.