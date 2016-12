NOËL : Profession Père Noël

Alors que le 25 décembre approche à grands pas, le Père Noël a déjà endossé son beau costume rouge, pour le plus grand bonheur des enfants. Bob Latimer, Raj Gokhool et Fabrice Mestry, qui incarnent le Père Noël depuis de longues années, sillonnent déjà les fêtes de bureau et les orphelinats pour apporter joie et cadeaux. Ils nous racontent leur profession, qui ne dure qu’un mois chaque année, mais qui est sans doute le plus beau des métiers.

Chaque année, au mois de décembre, Bob Latimer, Raj Gokhool et Fabrice Mestry se métamorphosent en Père Noël. Ils vont dans les orphelinats, dans les fêtes de fin d’année de certaines entreprises ou encore dans les hôtels, déguisés en Santa Claus, au moins une dizaine de fois chacun. Costumes rouges et barbes blanches seront leurs principaux habits durant cette période festive. Raj Gokhool et Fabrice Mestry endossent le costume du Père Noël depuis quinze ans et dix ans respectivement, principalement pour le spectacle qu’ils proposent depuis 2001 sur Noël, mais aussi sur invitation par des entreprises.

Sagesse et amour.

Une véritable profession pour les deux acteurs de la troupe La Comédie Mauricienne, mais davantage un sacerdoce pour Bob Latimer, qui se déguise bénévolement en Père Noël depuis cinquante ans. “La première fois, j’avais 17 ans. Mon père, qui avait pris l’habitude d’aller divertir les bénéficiaires de la Physically Handicapped Welfare Association à Rose-Hill, était en voyage et je l’ai remplacé en portant son déguisement. Depuis, j’y vais chaque année avec le plus grand plaisir.”

Être le Père Noël est une mission très importante, avec comme enjeu le bonheur des enfants. Ce rôle, nos interlocuteurs s’évertuent à le jouer à la perfection afin de ne pas briser la magie qui s’opère quand un enfant se retrouve face à face avec le Père Noël. “Ho ho ho” : cette formule, ils l’utiliseront à foison pour imiter le Père Noël, en faisant attention de masquer leur pour jouer leur rôle. “Pour être un bon Père Noël, il faut avoir la gestuelle adéquate et la démarche tranquille. Ce personnage demande de la sagesse et pas de grande excitation. Quand tu enfiles ce costume, tu as envie d’aimer tout le monde. Tu dégages beaucoup d’amour et tu en reçois beaucoup.”

Une âme d’enfant.

Nos trois compères confient qu’il n’est pas toujours facile de revêtir un tel costume pendant des heures sous la forte chaleur qui prévaut régulièrement à cette période. Mais ils se réconfortent de l’émerveillement qu’ils peuvent lire dans les yeux des enfants quand ces derniers les voient arriver déguisés en Père Noël. “Il y a une petite anecdote qui m’a beaucoup marqué. Nous étions allés présenter notre spectacle dans un hôtel et nous devions nous rendre dans un autre établissement hôtelier pour le rejouer. Nous avons donc conservé nos costumes. À un certain moment, nous nous sommes arrêtés dans la cour d’une personne et, à ce moment, une petite fille m’a vu. Le regard que cette fille m’a lancé était magique. Il n’y avait que du bonheur dans ses yeux et je savais que j’y étais pour beaucoup”, raconte Raj Gokhool.

Fabrice Mestry se délecte également de ce bonheur qu’il apporte aux enfants. “Pour jouer le Père Noël, il faut avant tout aimer les enfants. Je dis toujours que le Père Noël n’est pas là que pour se faire prendre en photo avec les enfants et leur offrir des cadeaux. Il doit également passer beaucoup de temps avec eux et être à leur écoute. Il faut garder une âme d’enfant pour pouvoir jouer ce rôle comme il se doit.”

Préparation minutieuse.

Un bonheur que ressent également Bob Latimer lorsque, dans son costume rouge et blanc, il va à la rencontre des enfants. “J’adore me déguiser en Père Noël. Les enfants sourient, ils veulent tous se faire photographier avec moi. C’est un grand moment de bonheur”, confie-t-il.

Se muer en Père Noël n’est pas aussi simple que cela et nécessite une préparation minutieuse. Bob Latimer en est l’exemple le plus concret. Il se laisse pousser la barbe six mois avant Noël pour qu’elle soit suffisamment fournie au moment voulu. “Chaque année, c’est la même routine. Vers la fin de juillet, je commence à laisser pousser ma barbe afin de ressembler au Père Noël. Je la coupe le 24 décembre quand j’ai fini de remplir toutes mes obligations.”

Fabrice Mestry confie qu’il lui faut une bonne demi-heure de préparation avant de se présenter devant les enfants dans le costume du Père Noël. “Le maquillage est quelque chose de très important. Chaque détail compte. Il nous faut cacher pratiquement chaque bout de peau afin d’être le plus fidèle possible à l’image du Père Noël. Je dois teindre ma moustache en blanc, tout comme mes cheveux, et mettre pas mal de fard à joue. Je dois dire que je suis assez fier de mon maquillage. Même mon fils ne m’a pas reconnu quand je me suis déguisé.”