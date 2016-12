NOËL SOUS LES ÉTOILES À ROSE-HILL : En chœur

Le concert Noël sous les étoiles n’a pas failli à sa réputation d’être le rendez-vous incontournable du début des festivités de Noël. La foule s’était déplacée en masse pour cette 25e édition, qui a eu lieu dimanche dernier devant l’église du Montmartre à Rose-Hill. Lorsqu’un spectacle enchanteur porte la signature et l’expérience du père Gérard Sullivan, on est assuré de sa réussite. La fin du spectacle a été magnifique, avec l’ouverture des portes de l’église du Montmartre pour placer les statuettes de la crèche de Noël.

Petits et grands ont rêvé, fredonné et frissonné aux sons des chants de Noël. Pendant deux heures, le public a apprécié les prestations de plusieurs artistes, à l’instar de Linzy Bacbotte-Raya, Jasmine Toulouse, Anne-Sophie Paul, Sadrina Duval et Véronique Zuël. D’autres talents ont aussi donné de leurs voix durant cette nuit dédiée à la magie de Noël : Carole Lamport, Jérôme Wong, Jean-Noël Lindor, Sandrine Thomas, Didier Marcel, Diane & Choir, sans oublier une chorale d’enfants de l’école Notre-Dame de Lourdes.

Cette année, les organisateurs de Noël sous les étoiles ont reçu le soutien du père Jean-Claude Veder pour concocter un beau spectacle coïncidant avec les 75 ans de l’église de Montmartre. Une grande scène illuminée a pris place devant l’église, la route Royale de Rose-Hill était fermée afin de faciliter le déplacement des piétons et un grand écran installé dans la cour du Plaza a permis à un plus grand nombre de personnes de profiter de ce concert gratuit.