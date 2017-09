NOIRCEURS DE LA PRESSE: Quelques pistes pour ne pas trop se souiller la plume…

L’information, en aval, est une commodité, un produit de consommation courante répondant à une logique de mix commercial avec un process, un positionnement, un prix, voire, de plus en plus de nos jours, une perception. L’information nous arrive conditionnée avec une date courte, et on conçoit que son traitement aura été l’objet de toutes les attentions dues à un produit hautement périssable : le consommateur ne demande pas plus que « value for money ». En amont, le journaliste qui contribue à sa fabrication et sa mise sur le marché, au même titre que le pressier et le chauffeur livreur, est un salarié. Il est, à ce titre, redevable envers les parties prenantes de son métier : depuis la direction – qui, elle-même est comptable envers les actionnaires – jusqu’aux lecteurs/auditeurs/téléspectateurs.

Dans la mesure où c’est toujours et seulement le consommateur qui casque, le journaliste ne sert qu’un intérêt, celui de son audience. Même si on ne débourse pas directement pour écouter la radio de son choix, l’information consommée à travers les ondes est loin d’être gratuite : son audience est la cible que celle-ci va vendre aux annonceurs qui auront inclus dans le prix affiché les dépenses marketing.

Une méconnaissance (ou une maladroite perte de vue) du profil de son audience peut entraîner le journaliste dans des dérives dangereuses, et l’écarter durablement de sa fonction sociale au point d’être critiqué de ne pas servir l’intérêt public. Mais, au juste, est-il tenu de servir l’intérêt public si ce n’est de répondre aux goûts et aux attentes de « son » public ?

Pour mieux comprendre ce qu’est un journaliste, demandons-nous ce qu’il ne doit pas être ou faire ?

Le journaliste ne cherche pas la vérité. Il expose les faits d’un événement ou d’une situation (en en expliquant, si besoin, les tenants et aboutissants) avant de se retirer sur la pointe des pieds, sans tambours ni trompettes, pour laisser le soin à l’espace public de les apprécier et les commenter à sa guise. Et tant mieux si les faits exposés aboutissent à faire triompher la vérité que l’opinion publique aura appelée de tous ses vœux.

Voilà pourquoi on ne risquerait pas de se tromper en postulant que le journalisme d’investigation n’existe pas.

Le journaliste questionne mais n’interroge pas. Ce n’est pas parce qu’il déterre des informations cachées que le journaliste doit considérer qu’il est à la recherche de la vérité. La remise en cause d’un état de fait, ses doutes et ses questionnements – logiques et tout à fait souhaitables – pour appréhender un sujet dit sensible ne doivent jamais le contraindre à se mettre dans la peau d’un enquêteur. Encore moins lorsque ce terme est entendu sous son acception « policière », « judiciaire ».

La notion de crédibilité est un des éléments clés dans la façon dont le public perçoit le métier d’information et les professionnels qui l’animent. En amont, la notion de confiance est le fondement même de la relation que le journaliste va entretenir avec sa source.

Cependant, la meilleure des relations qu’un journaliste peut entretenir avec sa source comme gage de prévention contre les manipulations potentielles ne doit pas le dispenser de ces bonnes petites pratiques qui imposent vérification et recoupement, contextualisation et hiérarchisation. Le tout dans un exemplaire souci de neutralité et d’objectivité. En apprenant, chaque jour, à se méfier des idéologies de toute sorte et de toute part – qu’elles soient poli- tiques, corporatistes ou religieuses.

Le journaliste ne mène aucun combat. Il est tout sauf un militant. Ni ne vole-t-il au secours de la démocratie. Il ne s’engage pas, si ce n’est à assumer la responsabilité totale et entière de ce qu’il fait publier. Son indépendance est précieuse, tout comme sa maîtrise émotionnelle qui l’armera de cette infaillible froideur si indispensable à la distance que requiert l’observation. Respecter le recul, ce pas à ne jamais franchir s’il ne souhaite pas devenir, à son tour, un sujet d’actualité.

Quitte à mettre en évidence ses travers et ses défauts et subir de temps en temps les foudres de l’opinion, la presse doit continuer à informer, révéler des affaires, sortir des scandales et mettre au jour des magouilles et des copinages au sommet des pouvoirs publics. La « montée en puissance » des réseaux sociaux trop soumis au diktat de la rue n’a jamais autant démontré cette utilité.

La presse n’est pas un pouvoir. Ni contre, ni quatrième. Son pouvoir n’est autre et rien que sa capacité à vouloir que le public « trust les médias ».