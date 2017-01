NOMINATION DU DR HUSNOO—LA PMPA: « Il saura être à l’écoute »

L’association des médecins du privé, la Private Medical Practitioners Association (PMPA), monte au créneau pour « saluer l’arrivée du Dr Anwar Husnoo au ministère de la Santé ». Notant qu’il s’agit là d’une « grande première, puisque jusque-là, aucun gouvernement n’a nommé un médecin à ce poste », la PMPA relève que « l’ensemble du personnel médical accueille cette nomination » et « est prêt à collaborer avec le nouveau venu ».

D’emblée, la PMPA tient à saluer la nomination « pour la première fois dans l’histoire d’un gouvernement, d’un médecin à la tête du ministère de la Santé ». Et de poursuivre que cette nouveauté pourrait « faire taire les critiques concernant un quelconque conflit d’intérêts ou de favoritisme que cette démarche pourrait engendrer et, dans la foulée, venir contredire les propos de l’ancien locataire de ce ministère concernant une soi-disant inaptitude des professionnels en blouse blanche d’assumer des rôles d’administration ! »

Le Dr Patrick How, président de la PMPA, soutient de plus que « je suis sûr que mon collègue, le Dr Husnoo, est loin d’être celui qui procédera dans des conditions controversables ». Il poursuit : « Je dis cela car j’ai eu la chance de le connaître personnellement, l’ayant côtoyé pendant plus d’une année quand je fus son assistant RMO (Resident Medical Officer) au département de pédiatrie à l’hôpital Jeetoo. » Et d’expliquer pouvoir « affirmer sans démagogie que c’est un professionnel intègre, assidu et qui means business, comme en témoigne la manière dont il a géré le dossier des marchands ambulants ». La PMPA renchérit : « Seul un médecin pourra comprendre les véritables enjeux qui s’imposent dans ce secteur et prendre les décisions dans un contexte humain et consensuel ». L’association est « convaincue que le Dr Husnoo sera à l’écoute de toutes les parties concernées avant d’engranger un processus de réforme dans le secteur médical en général ».

Les principaux défis à relever dans les jours à venir sont connus et la PMPA souhaiterait apporter sa pierre à l’édifice : « Nous sommes prêts et disponibles pour collaborer avec le Dr Husnoo et ses techniciens, s’ils estiment qu’on en est capable. » Sur la brûlante question de « private practice », la PMPA soutient qu’elle « collaborera avec le ministère pour mettre de l’ordre une fois pour toutes dans ce secteur ».

De même, l’association des médecins du privé souhaiterait « évoquer le dossier du concept du médecin de famille et toutes les implications dans sa mise en œuvre afin d’assainir la situation tant au niveau de l’encombrement des hôpitaux que le contrôle des maladies non transmissibles ainsi que le taux de chômage inacceptable dans le domaine médical ».

La PMPA remarque que « la jubilation du personnel hospitalier est déjà palpable avec un grand ouf de soulagement et un énorme espoir d’un retour au dialogue entre les différents acteurs du secteur de la santé et le ministère ». La PMPA souhaite ainsi « bonne chance au nouveau titulaire et lui apportera son entière collaboration dans la mesure du possible afin que la population en sorte gagnante. Comme l’a dit le Dr Husnoo lui-même : “Le patient avant tout !” »