NOMINATION: Jean-Claude Jonckeer élu président du syndicat de la MRA

Jean-Claude Jonckeer, 43 ans, qui compte plus de 15 ans de services à la douane, a été élu président de la Mauritius Revenue Authority Staff Association (MRASA). Il a débuté comme Clerical Officer à la douane en 1995 et, depuis 2001, il occupe le poste de Customs Officer. Il a rejoint la MRA depuis sa création, en 2006. Il est membre de la MRASA depuis 2010 et avait été élu 2e vice-président du syndicat en 2012.

Jean-Claude Jonckeer dit être honoré par cette nomination « faite en toute démocratie » et souligne « qu'il y a beaucoup de challenges et de travail à abattre ». S'il estime qu'il faut « réinventer le syndicat », il dit aussi son intention d'apporter son soutien aux employés. « Il faudra avant tout être en communication permanente avec le management car il y a plusieurs dossiers brûlants. Déjà, il faut prôner la transparence. Il faudra que tous les officiers méritants aient leur dû et nous y veillerons pour la révision salariale de 2017. Je compte aussi introduire un système de “reward” pour les officiers détectant des cas de fraudes et autres. Cela les encouragera et ils sauront que leur travail est reconnu. » Le mandat de Jean-Claude Jonckeer en tant que président de la MRASA sera d'une durée de 2 ans.