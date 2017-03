NOMINATION À LA NTA : La PSC demande une révision judiciaire de la décision du PBAT

Le commissaire de la National Transport Authority (NTA), Koshik Reesaul, dont le recrutement avait été contesté par le n°2 de cette instance parapublique, ne fera pas appel en son nom du verdict rendu le 27 février par le Public Bodies Appeal Tribunal (PBAT) au sujet de sa nomination. C'est la Public Service Commission qui a pris les devants, avec une demande logée cette semaine pour une révision judiciaire du verdict du PBAT. Koshik Reesaul se présentera comme co-défendeur dans cette demande de révision judiciaire. L'affaire devait être appelée en Cour suprême hier.

L'adjoint au commissaire à la NTA, Nassir Khadun, s'était senti lésé de n'avoir pu accéder au poste de commissaire de la NTA après le départ du n°1 de cet organisme parapublic en avril 2015, poste qu'il a occupé par intérim jusqu'au recrutement de Koshik Reesaul en décembre 2015. Nassir Khadun avait alors décidé de saisir le PBAT pour contester la nomination de Koshik Reesaul sur la base de ses qualifications et de son expérience. Le verdict de l'affaire qui l'opposait à Koshik Reesaul et à la Public Services Commission (PSC), qui avait procédé au recrutement de ce dernier, a été prononcé le 27 février. Le jugement n'a cependant pas été rendu public mais selon la version de Naseer Khadun à la presse, le jugement lui donnait gain de cause. Koshik Reesaul, qui n'est pas du même avis, avait indiqué au Mauricien qu'il se donnait un temps de réflexion pour décider de la marche à suivre avec ses avocats. Après cette demande de révision judiciaire logée par la PSC lundi, il a finalement décidé de suivre cette instance dans cette action légale.