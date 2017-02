NOMINATION DE MAÎTRES D’ÉCOLE : Sortie de crise pour 165 Officers-in-Charge après huit ans

Ils étaient 165 assistants maîtres d’écoles à assumer le poste de Officer-in-Charge en l’absence d’un maître d’école mais ils n’ont jamais été promus à ce poste en raison de changements apportés par le PRB 2008, recommandant la promotion par sélection. Or, ce n’est qu’en septembre 2015 que les dispositions légales pour ce type de promotion ont été prises. La Government Teachers Union (GTU), qui avait porté l’affaire de la Commission for Conciliation and Mediation (CCM), s’est appuyée sur ce vide juridique pour amener le ministère à procéder à la nomination des maîtres d’école.

C’est un soulagement pour les 165 Officers-in-Charge, dont certains sont à l’approche de la retraite. Ils pourront enfin être nommés maîtres d’école suite à l’appel de la CCM aux deux parties pour trouver un terrain d’entente. Il faut savoir que ce litige, qui dure depuis huit ans, a d’abord été entendu par le Conciliation Service du ministère de la Fonction publique. Mais aucune solution n’avait pu être trouvée, poussant la GTU à se tourner vers la CCM. Le syndicat a mis en avant l’absence de dispositions légales pour procéder aux nominations par sélection entre 2008 et 2015. Vinod Seegum, le président de la GTU, explique : « Le nouveau “Scheme of Service” des Headmasters, préconisant la sélection comme recommandé par le rapport du PRB 2008, a été prescrit le 8 septembre 2015. Ce qui veut dire qu’il y avait un “vacuum” entre ces deux dates. Ce qui nous a permis de défendre notre position devant la CCM, malgré l’objection du ministère de l’Education. Finalement, la CCM a demandé aux deux parties de trouver un terrain d’entente sur la question. »

Lors de la réunion tenue en présence des autres syndicats concernés, au ministère de l’Education mercredi dernier, il a ainsi été décidé qu’une « First Intake Note » soit ajoutée au Scheme of Service prescrit le 8 Septembre 2015 afin que les 165 Officers-in-Charge soient considérés. Et pour éviter des situations similiaires à l’avenir, la GTU a suggéré de ne plus procéder à la nomination d’Officers-in-Charge. « Nous proposons d’en finir avec les “assignment of duties” et permettre aux “Senior Most Officer” d’assumer la responsabilité des écoles, en l’absence d’un maître d’école. Cette proposition sera effective le 2 mars prochain. »