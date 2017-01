Non à la profanation des lieux de culte !

Le mardi 17 janvier à midi devant le Parlement, tous ceux qui ont à cœur la liberté de la foi ont intérêt à être présents pour s’opposer à la profanation des lieux de culte. Il convient de faire ressortir dans ce contexte que toutes les libertés fondamentales sont garanties dans la Constitution de la République de Maurice. Le même jour, à 15h, un autre rendez-vous, au Korvil Monneron cette fois-ci, est prévu et un rassemblement a été programmé pour le 21 janvier à Rose-Hill.

L’île Maurice ne peut se permettre le luxe de commettre des sacrilèges. Dès les premières heures de la colonisation, la liberté religieuse, quoique restreinte, a eu droit de cité. Voilà pourquoi notre territoire est parsemé de lieux de culte toutes religions confondues. Ce sont des joyaux de notre patrimoine que l’on se doit de préserver pour vivre notre citoyenneté commune et en faire un exemple de par le monde. Sans cet éveil de conscience au plan national, on est destiné à vivre des moments difficiles. Et la postérité crachera sur nos tombes. Je ne sais que trop bien que les extrémistes ne comprennent rien à ce langage. Cependant, notre mission à nous consiste à ramener à la raison nos frères et sœurs de toutes les composantes de la République mauricienne. Que notre nation arc-en-ciel ait un goût de miel, et non de fiel !

« Respect » constitue le terme approprié que chaque Mauricien doit chérir. Dans les circonstances actuelles, on n’a pas le droit moral de pointer l’autre du doigt. On doit certainement faire preuve de vigilance pour éviter tout dérapage. N’oublions pas que les charognards rôdent. On doit se montrer responsable et sensibiliser par là même quant à cet aspect important de notre devoir.

Les Tamouls ont construit avec amour et dévotion la Cathédrale St-Louis, la Jummah Mosque, le Kylassum, Al Aqsa entre autres édifices qui sont vitaux pour le développement et pour notre avenir en tant que nation. Ils n’ont pas chômé. Ils sont des bâtisseurs et non des démolisseurs; une question de grandeur d’âme, de ligne de conduite et d’échelle de valeurs. Le savoir-vivre, cela s’apprend à la maison. Ils ne méritent aucunement qu’on piétine leur dignité. Tel est notre cri du cœur.

Le pacifisme rend l’homme vulnérable ! Il va sans dire que seule la force intérieure peut aider l’individu à contenir cette douleur.

Par ailleurs, une question nous taraude depuis les fréquentes attaques et autres vols dans les korvils: pourquoi jusqu’ici n’y a-t-il eu aucune arrestation ? A-t-on affaire à une bande organisée qui a le soutien de certaines forces institutionnelles et occultes ? L’enquête est-elle toujours en cours ? Pourquoi les Tamouls sont-ils souvent victimes de vols de bijoux, d’ornements précieux et d’alliances (tali) près de leur korvils ? Et il n’est pas question que de Tamouls. Il est rare qu’on arrête ceux qui commettent ces forfaits. Voilà des cas impunis. ZISKA KAN ! TROP C’EST TROP.



Devarajen Kanaksabee