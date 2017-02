NON à un Musée de L’Esclavage!

Après avoir entendu le Premier ministre, Pravind Jugnauth, à la télévision, lors de la célébration du 182e anniversaire de l’Abolition de l’esclavage, je me suis dit que, « si je me tais davantage, les pierres crieront pour révéler mon long combat à défendre la cause des descendants d’esclaves dont je fais partie ».

Mais avant de définir ma propre réaction, je me permettrais de citer Éric Bahloo, un Mauricien, un intellectuel, un écrivain qui s’est établi en France depuis des années. Éric a mis le doigt sur la plaie qui ronge les descendants d’esclaves, surtout ceux qui habitent Le Morne. Son texte sur un réseau social est magnifique. En voici quelques extraits :

1. « Quelle est donc l’utilité de ce Musée de l’Esclavage, et quel en est l’objet ? »

2. « … plonger la population dans l’esclavagisme intellectuel. »

3. « … la sortie de ces descendants d’esclaves de leur esclavage moral ou mental. »

4. « Les Créoles de 2016 n’ont pas besoin de FESTIVAL CRÉOLE, mais de travail dans le privé comme dans le public (surtout) d’accès à l’ÉDUCATION.

5. « Je pense aux paroles du regretté Père Roger CERVEAUX dans le sillage du Malaise créole (SAVOIR = AVOIR = POUVOIR)

MA RÉACTION

En bref, ce n’est pas Un Musée de l’Esclavage dont les descendants d’esclaves (surtout ceux du Morne) ont besoin, mais plutôt d'une égalité des chances.

JUSTICE – VÉRITÉ – PARDON

Voyons ensemble quelques-unes des principales observations de la Commission Justice et Vérité en relation avec la lutte que mène le Mouvement authentique mauricien (MAM), depuis mon entretien avec le père Roger Cerveaux, après son interview dans un hebdomadaire, à propos du ‘Malaise créole’ et du ‘Backing’ environ 20 années de cela :

« Les descendants d’esclaves ne sont que des citoyens de deuxième grade… Ils ne sont nullement représentatifs dans le secteur agricole, dans le commerce ou encore dans les petites et moyennes entreprises ; ils doivent se rechigner à faire des travaux manuels, contrairement aux autres groupes sociaux, ils ne disposent pas de groupes de pression pour faire entendre leurs voix dans les milieux politiques avec pour conséquences que most of their grievances remain unheard. »

La Commission met aussi en exergue le fait que « Creoles are the last to be employed and the first to be retrenched. » Elle formule des « recommendations directed towards Social Justice » and « equal opportunity for all » ; exactement ce que le MAM réclame pour les créoles habitant les régions défavorisées telles : Roche-Bois, Batterie-Cassée, Ste-Croix, La Cure, Tranquebar, Cassis, Vallijee, GRNO, Pailles, Pointe-aux-Sables, Richelieu, tout le long des côtes de la Rivière-Noire, La Ville Noire, Goodlands, Grand-Gaube, etc.

L’Éducation des enfants créoles

Tout le monde d’ici et d’ailleurs, y compris l’Église catholique, sait que l’anglais et le français sont deux langues internationales. Ces dernières sont présentes sur toutes les plateformes internationales et resteront ainsi pendant très longtemps, au fur et à mesure que se développent les nouvelles technologies informatiques. Pourquoi diable vouloir imposer l’étude du créole comme langue écrite aux enfants des descendants d’esclaves ? Pourquoi l’Église catholique souscrit-elle à enfermer les enfants créoles dans un ghetto culturel ? Ces enfants ont besoin de s’épanouir, de connaître de nouveaux horizons intellectuels. C’est seulement en se perfectionnant en anglais et en français, deux langues internationales, qu’ils pourront trouver un travail décent et améliorer leurs conditions de vie sociale. Les enfants créoles ne devront pas perdre leur temps à apprendre une grammaire créole. Quelle est l’utilité d’une grammaire créole pour eux ? Alors, pourquoi les enfants créoles doivent-ils se désavantager en apprenant la langue créole écrite ? Il est temps qu’on en finisse avec toute cette fumisterie ! Le message de Rémy Ollier à la population de couleur fut « Instruisez-vous ». Il doit se remuer dans sa tombe en entendant parler de Grafi Larmoni, Kreol Morisien, grammaire kreol et “diksioner” Kreol.

Apprendre la langue créole

Quel est son avantage ? Pourquoi un dictionnaire créole ? Pour faire quoi avec ? Quand Rémy Ollier avait donné conseil à la population de couleur – « Instruisez-vous », il ne leur avait sûrement pas dit d’aller apprendre à écrire le créole.

Autrement, jamais la population de couleur n’aurait été composée de personnalités. Avec la langue créole écrite, jamais nos compatriotes mauriciens n’auraient pu se distinguer et se sentir à l’aise en Australie, Canada, France, Angleterre, Belgique, Suisse et dans tous les autres pays anglophones et francophones. Puis-je demander à deux linguistes en particulier s’ils ont écrit leur thèse dans la langue créole ou sur la langue créole ? Ils causent un tort immense aux descendants d’esclaves. Tous ces experts en linguistique, avec le concours de l’Église, veulent créer un esclavage intellectuel pour la communauté créole. Ils veulent mettre les créoles dans un ghetto intellectuel.

Pour clore, j'aimerais énumérer brièvement les vrais besoins des descendants d'esclaves.

1. De bonnes écoles primaires et secondaires, avec de bons enseignants, dans les régions défavorisées.

Quelques Bourses d'État réservées exclusivement aux régions défavorisées, Le Morne, par exemple.

Une citation: « Those who are best prepared educationally will be most likely to succeed. »

2. Rendre aux dockers leur travail dans le Port. Les enfants d’anciens dockers, stevedores et débardeurs doivent avoir la priorité d'embauche dans la Marine Authority et le Cargo Handling. Actuellement, ils chôment et regardent les autres, venus d'ailleurs, travailler.

3. Accorder une plus grande aide aux pêcheurs et aux éleveurs de porcs.

4. La politique de l'embauche doit être revue complètement, tant dans la Fonction publique que dans les collectivités locales afin de permettre aux descendants d'esclaves d'obtenir une égalité de chances. Combien de créoles sont employés comme facteurs, pompiers, électriciens et nenenn de l'hôpital? Certes! On peut les compter sur les doigts d'une main; pourtant, ces emplois n'exigent pas des postulants de grands certificats d'études académiques.

5. Il faut ouvrir des écoles de métiers pour permettre aux jeunes défavorisés d'apprendre des métiers et devenir de bons mécaniciens, soudeurs, tôliers, maçons, poseurs de carreaux, charpentiers, menuisiers, ébénistes, cordonniers, etc.

6. Le gouvernement doit aider les toxicomanes, les prostituées et les ex-détenus à refaire leur vie en leur accordant une deuxième chance. On ne peut continuer à exiger d’eux un certificat de moralité avant de leur offrir un emploi.

Donc, voilà ce que beaucoup parmi les descendants d'esclaves attendent de certains linguistes et du gouvernement Lepep à la place d'un Musée de l'Esclavage.