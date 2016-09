Le parcours rallongé était à son avantage, mais il était encore quelque peu enrobé à l’heure des présentations. Parti lentement, il dut être sollicité afin de pouvoir conserver sa position en midfield. Se fit surprendre au démarrage dans la dernière courbe, mais revint quelque peu sur la fin pour gagner deux rangs.

LAUGHISTHEANSWER — SHYAM HURCHUND

Fut repris dans la dernière courbe vu l’insistance de Lord Al à son extérieur et se retrouva derrière le trio de tête. Dut être repris brusquement à l’extérieur dans le dernier virage vu que le cheval devant lui n’avançait pas. Certes, la victoire était hors de sa portée, mais il aurait pu terminer plus près du vainqueur si son cavalier l’avait piloté avec plus de détermination.